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出版：2026-Mar-27 19:16
更新：2026-Mar-27 19:16
Media OutReach Newswire

越秀交通業績穩健增長，末期息13港仙

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香港 - 2026年3月27日 - 受惠於新收購的河南平臨高速的新貢獻和財務表現改善，越秀交通(1052) 2025年收入按年上升12.0%至43.3億元（人民幣，同下），股東應佔盈利為5.3億元。若扣除一次性減值損失影響後的股東應佔盈利為7.1億元，增長8.4%。

公司派發末期息每股13港仙，連同中期息12港仙，全年股息為每股25港仙，按年持平。

公司財務結構持續優化，資產質量持續提升。上年度資產負債率降至57.7%，整體加權平均利率降至2.51%，財務費用按年減少約5,600萬元。

董事長劉艷表示，面向「十五五」規劃期，公司將堅定踐行「做大做新」的發展策略，鞏固高速公路優質資產基本盤，穩步推進改擴建項目，持續提升資產質量與運營效益。同時，將依托母公司優勢，積極佈局路衍經濟與新興基建，推動平台發展，打造高質量發展新格局。

公司2025年資本性開支為10.5億元；2026年預計資本性開支約17.9億元，主要包括工程提升和北二環改擴建。

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