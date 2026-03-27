「車企 + 航運」融合新模式！福田汽車與中遠海運特運合資公司正式揭牌

作為連續 15 年蟬聯中國商用車海外銷量第一的品牌，福田汽車 2025 年海外銷量達 16.45 萬輛，累計突破 125 萬輛，業務覆蓋全球 140 多個國家和地區。面對全球經貿波動帶來的運價與交付不確定性，合資公司以長期戰略利益共同體為定位，整合中遠海運特運的全球航運資源與福田汽車的出口體量，實現優勢互補。

北京2026年3月27日 /美通社/ -- 3 月 26 日，福田汽車與中遠海運特運合資成立的廣州遠福汽車供應鏈有限公司正式揭牌。滾裝船舶同步交付， 600 台福田皮卡作為首批規模化出口訂單，啟航發往智利市場。此舉標誌著福田汽車正式構建自主可控的全球海運供應鏈體系，推動從 「產品出海」 向 「體系出海 」質變升級。

通過鎖定核心運力，福田汽車將獲得整車、 KD 件等定制化海運服務，在交付穩定性、成本控制和戰略佈局上形成三重賦能，為全球化發展築牢供應鏈根基。

福田汽車副總裁朱油福表示，此次合資是海外業務發展到現階段體量的必然選擇；中遠海運特運副總經理張弛指出，雙方合作將打造汽車與航運協同的新標桿。

此次「車企 + 航運」的深度融合，不僅為福田汽車全球化提供堅實支撐，也為中國汽車企業協同出海提供了可複製的創新範本。

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