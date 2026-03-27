杜拜國際金融中心 (DIFC) 推動杜拜躍升至全球金融中心指數第 7 位，加速邁向成為全球四大金融中心的目標

阿聯酋杜拜2026年3月27日 /美通社/ -- 杜拜在全球金融中心指數 (GFCI) 中取得歷來最佳排名，升至全球第 7 位，突顯這個酋長國正加快在全球最富影響力的金融中心中冒起，並確立其在全球金融體系的重要性。

這項成就對杜拜實現其宏大目標非常重要，即於 2033 年前躋身全球四大金融中心之列，這亦符合《杜拜經濟議程》(D33) 的方向，該議程旨在鞏固杜拜作為全球金融、投資和創新樞紐的地位。

杜拜持續領銜中東、非洲與南亞 (MEASA) 地區，成為該區唯一穩守全球前 20 強的金融中心，更刷新了地區性的最高排名紀錄，此成就彰顯了其在區域內的領導地位及全球競爭力。