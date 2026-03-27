華為第六屆全球安裝商大會：遇見最好的安裝商，共迎AI時代能源新機遇

中國東莞2026年3月27日 /美通社/ -- 華為第六屆全球安裝商大會在東莞松山湖盛大召開，來自全球29個國家和地區的500多位合作夥伴與安裝商齊聚一堂，圍繞行業趨勢、解決方案與商業模式展開深入探討，共同探索安裝商高質量發展的新路徑。 華為公司副總裁、華為數字能源全球營銷服體系總裁周建軍在大會致辭中表示，面對當前機遇與挑戰，我們將以確定性應對不確定性，堅定擁抱AI，以及數字化、智能化、低碳化趨勢。強化質量戰略，將高質量作為華為數字能源發展的基石，同時融合數字技術與電力電子技術，持續投入創新。與夥伴和安裝商一道，共同成長、共創價值、共築高質量標準，共贏未來。

圍繞企業文化與戰略，華為數字能源首席營銷官夏和勝表示，華為始終堅信，為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。華為數字能源堅持將質量作為發展的第一要素，為客戶提供穿越生命週期的高質量產品和服務。我們願與全球夥伴攜手，共鑄產業高質量，共創行業高價值，共建綠色美好未來。 華為數字能源全球戶用與工商業拓展部總裁童金祿圍繞《華為智能光伏安裝商戰略》做主題分享。他指出，安裝商是家庭與企業從能源消費者向"能源產消者"轉型過程中的安全守護者、質量保障者和最後一公里價值創造者。華為致力於為安裝商打造簡單高效的業務旅程，攜手用戶、安裝商，和夥伴共贏綠色美好未來。

在服務能力構建方面，華為數字能源全球技術服務與運營總裁曾玉峰表示，華為數字能源堅持以客戶和夥伴為中心，持續打造品質卓越、專業高效、前瞻佈局的服務體系，讓安裝商工作更簡單、更高效。圍繞安裝與運維全流程，華為數字能源不斷優化作業體驗，提供專業技術支持與系統化培訓，同時面向合作夥伴持續豐富服務與增值產品，全面提升夥伴服務能力與市場競爭力，助力安裝商把握發展機遇，實現商業成功。 為進一步落實以客戶為中心、持續創新和服務夥伴的理念，大會期間，華為正式發佈 Installer Voice Loop。該平台通過將人工智能深度應用於產品、解決方案及管理體系，進一步打通安裝服務各環節，讓安裝工作更簡便、更高效、更智能。借助AI能力，平台能夠高效收集並分析一線安裝人員反饋，精準識別產品意見與需求，推動問題閉環解決，持續優化產品與服務體驗。

此外，華為智能光伏解決方案專家團隊深入解析了戶用和工商業 One-Fits-All 解決方案的核心價值，通過專業分享與實踐經驗輸出，持續賦能全球安裝商，助力夥伴深化理解、提升能力、滿載而歸。戶用與工商業營銷總監分享了安裝商營銷指南，並表示將持續攜手全球夥伴探索聯合營銷增長路徑。 安裝商精英挑戰賽：實戰比拚與生態共創，激發全球經驗價值 大會同期舉辦的"安裝商精英挑戰賽"成為焦點，來自全球的8位優秀安裝商代表通過真實案例分享與現場比拚，展示了在不同市場環境下的實踐經驗與創新模式，推動全球經驗的高效流動與復用。

波蘭ARIS的COO講述了ARIS通過華為提供的標準化方案和高效交付能力，在過去一年完成了120多個住宅項目，目前還在推進500多個項目。圍繞客戶需求提供穩定、可靠的解決方案，是其持續拓展市場的關鍵。 泰國 NEPS的CEO 分享了其在購物中心推進智能光儲體驗店的實踐：項目從 The Mall Bangkae 起步，已拓展至 The Mall Bangkapi、暹羅百麗宮等5家旗艦門店。通過零售展示、數字營銷與 KOL 互動相結合，團隊將傳統太陽能安裝轉向"以消費者為中心"的能源體驗，讓顧客10分鐘內從"帶著問題進店"到"帶著方案離開"

澳大利亞 iStore 的業務經理介紹了當地智能光儲實踐，iStore 通過整合光伏、儲能、充電與家庭能源管理，構建一體化用能系統，並在住宅與商業場景持續推進可擴展部署。在澳大利亞嚴苛電網標準和複雜環境下，這一實踐為智能光儲落地提供了可參考路徑。 匈牙利 SUNdroid 的 CEO 分享了公司將華為工商業儲能用於畜牧業場景，在當地電網接入受限的背景下，項目為畜牧與配套倉儲運營配置了約700kW光伏和2.5MWh工商業儲能，保障生產與日常用能更多來自綠電。 巴西 Gama Solar 的 CEO 介紹了咖啡產區項目，團隊以太陽能抽水結合電池儲能，建設自主能源灌溉系統，解決了當地無傳統電網可用的難題。他表示，該項目不僅保障了高效滴灌和高品質咖啡生產，也將能源短板轉化為100%可持續、具競爭力的農業發展機會。

墨西哥 Corey Energy 的儲能總監分享了蒙特雷製造園區的項目實踐：通過華為工商業儲能在製造場景中的落地，用戶實現了負荷優化與容量費用下降，整體用電成本得到有效控制。他指出，在複雜能源系統中，單一技術並不足夠，真正決定項目成效的是系統集成能力。 巴西 Ergos PAE 的 CEO 介紹了一個分佈式電站改造案例，因原有逆變器質量問題，項目長期無法穩定運行。團隊在一座1MW電站中替換華為設備後，發電量提升11.6%，系統性能與運行穩定性明顯改善。 巴西 Eletricka Energia 的 CEO 分享了一個30MW光伏改造項目：受新消防法規推動，當地該領域規模最大的大學啟動了全站升級招標。Eletricka 提供的"逆變器+優化器"方案在滿足安全與改造要求的同時，憑借更安全，穩定可靠的產品和高質量的服務成功中標，體現了大型存量項目在合規與降本之間的可行路徑。

此外，大會還舉行了第六屆全球安裝商大會授牌儀式及頒獎典禮，對在競賽與實踐中表現突出的團隊與個人進行表彰，進一步激發安裝商群體的專業成長與價值認同。 隨著AI與能源技術的深度融合，行業正邁入以智能化與高質量發展為特徵的新階段。面對新的機遇與挑戰，華為堅持以確定性應對不確定性，將安裝商視為長期並肩發展的核心夥伴，通過持續的技術創新、能力賦能與生態協同，與全球安裝商建立更加緊密的合作關係。 未來，華為將繼續攜手全球安裝商夥伴，深化智能化能力建設，拓展多場景解決方案應用邊界，在能源轉型進程中釋放更大價值，共同構建更加綠色、可持續的能源未來。

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