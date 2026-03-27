熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-27 22:31
更新：2026-Mar-27 22:31
PR Newswire

新華絲路：2026全球南方金融家論壇在北京舉行

分享：

北京2026年3月27日 /美通社/ -- 以「融金聚智 點亮南方」為主題的2026全球南方金融家論壇3月25日在北京舉行。

新華社社長傅華在主論壇上表示，新華社始終致力於唱響「南方聲音」，記錄全球南方攜手共進的生動實踐。

他指出，願依托全媒體傳播體系和全球佈局，助力南方國家金融合作持續深化，為構建全球金融治理新秩序貢獻更多「南方方案」。

金融業是北京經濟的支柱產業之一。北京將始終堅持高水平對外開放，積極拓展全球南方金融領域的合作空間，著重從繼續優化營商環境、強化科技與金融的交流、擴大綠色金融合作、深化金融高水平開放等方面持續發力。

adblk4

中國人民銀行鼓勵金融機構在「一帶一路」共建國家和地區開展綠色低碳投資。

他指出，央行願同各方一道，推動綠色金融高質量發展，引導全球資本流向綠色低碳領域。

國家外匯管理局副局長李紅燕表示，全球綠色產業的重構是中國與全球南方國家的雙贏合作機會。

中國將通過高水平金融開放，深化與全球南方國家的綠色產業合作，共享轉型機遇，為實現全球可持續發展貢獻力量。

尼加拉瓜發展、工業和貿易部部長埃爾文•拉米雷斯，阿塞拜疆央行執行董事沙欣•馬赫穆德扎德出席並致辭。本次為期兩天的論壇由新華社主辦。

adblk5

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/349905.html

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302727349.html

SOURCE 新華絲路

ADVERTISEMENT

邀請你率先參加屈臣氏集團「185周年歷史館」讀者導賞團

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務