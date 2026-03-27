COINPAYMENTS 攜手 OSL 集團拓展亞太業務版圖

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 全球領先的數字貨幣支付服務供應商 COINPAYMENTS 今日宣布與亞洲領先的穩定幣交易及支付平台 OSL 集團 (863.HK) 達成合作，加速其在亞太地區的業務佈局。 恰逢本週末一級方程式賽車 F1 日本大獎賽 (F1 Japan Grand Prix) 在即，COINPAYMENTS 借助此次合作，接入 OSL 集團現有的本地支付渠道與法幣兌換出入金能力，為亞太地區企業提供安全、合規且流暢的數字支付解決方案。 通過與頭部上市企業合作，COINPAYMENTS 持續完善合規體系、提升機構級服務標準。此次聯手亞洲領先企業，COINPAYMENTS 將充分借力 OSL 集團深厚的行業經驗與本地市場信譽，加速在亞洲地區的戰略發展。

COINPAYMENTS 集團首席執行官 Ali Rafi 表示：「與 OSL 集團達成合作，是我們全球擴張進程中的重要里程碑。我們將自身行業領先的支付網關與 OSL 集團受監管的基礎設施相結合，在全球最具活力的金融中心之一，搭建連接數字資產與傳統商業的橋樑。我們希望以 COINPAYMENTS 一貫的速度與可靠性，助力亞洲企業擁抱金融的未來。」本週末，Ali Rafi 將前往鈴鹿賽道，在 F1 日本大獎賽期間與亞太區的合作夥伴及客戶會面。 當前，亞洲市場對數字資產支付的需求正呈現前所未有的增長態勢。此次合作為 COINPAYMENTS 在新一年的發展奠定了堅實基礎，提供了發展所需的規模化能力與合規基礎設施，助力其在亞太地區引領新一輪數字商業創新。此前，COINPAYMENTS 已任命 Alexander von Kaldenberg 為亞洲戰略合作主管，進一步彰顯其深耕該區域市場的決心。

COINPAYMENTS 亞洲戰略合作主管 Alexander von Kaldenberg 表示：「亞洲正處在數字資產變革的前沿，與 OSL 集團的合作讓我們得以更好地承接這一快速增長的需求。借助 OSL 在本地成熟穩健的支付通道，我們可以幫助商戶更順暢地接入數字貨幣支付。這不僅是市場拓展，更是為本地企業提供機構級支持，幫助其在數字經濟站穩腳跟。」 此次合作建立在 COINPAYMENTS 與全球領先的 Web3 支付服務供應商 Banxa 長期合作的基礎之上。2026 年 1 月，OSL 集團完成了對 Banxa 的戰略收購。 OSL 集團首席商務官 Eugene Cheung 表示：「我們很高興能與 COINPAYMENTS 攜手合作，這充分體現了我們致力於提升全球資金流動性與可及性的承諾。此次合作亦彰顯了 OSL 集團收購 Banxa 後所形成的戰略協同效應，進一步印證了我們致力於填補全球數字商業與機構級金融服務之間空白。我們期待與 COINPAYMENTS 並肩前行，共同開啟新的增長與創新篇章。」

關於 COINPAYMENTS

COINPAYMENTS 是面向全球的加密貨幣支付網關，推動數字商務的未來發展，使商戶能夠在全球範圍內接受並結算數字資產，從而釋放增長潛力，服務新一代消費者。自 2013 年成立以來，公司已處理超過 500 億美元的加密貨幣交易，為逾 250,000 家商戶提供服務。COINPAYMENTS 是阿斯頓•馬丁沙特阿美一級方程式車隊的合作夥伴，兩大品牌共同聚焦信任、創新、速度與高性能。 聯繫方式：[email protected] 關於 OSL 集團

OSL 集團 (港交所：863.HK) 是亞洲領先的穩定幣交易及支付平台，致力於在全球範圍內提供合規高效的數字金融基礎設施服務，讓任何企業、金融機構和個人都能實現法幣與數字貨幣間的無縫兌換、支付、交易與結算。植根於「開放、安全、合規」的核心價值觀，OSL 集團矢志構建一個連接全球市場的高效生態系統，實現全球資金即時、無縫、合規地流動。

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