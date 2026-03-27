優品360發佈2025全年業績

收入持續錄增長 擬派股息每股9.0港仙

收入錄得約2,867.7百萬港元，按年增加約2.2%

毛利錄得約1,035.1百萬港元，按年增加約0.7%

公司擁有人應佔溢利錄得約219.7百萬港元

於2025年12月31日，集團零售店舖數目為183間（2024年：176間），包括香港178間及澳門5間

每股盈利約22.0港仙；董事會建議派發股息每股9.0港仙





千港元

截至2025年



12月31日止年度

截至2024年



12月31日止年度



(經重列)

變幅

收入

2,867,695

2,805,146

+2.2%

毛利

1,035,074

1,027,997

+0.7%

毛利率

36.1%

36.6%

-0.5百分點

公司擁有人應佔溢利

219,730

245,901

-10.6%



香港 - 2026年3月27日 - 本港休閒食品零售商（「優品360」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：2360.HK）宣佈其截至2025年12月31日止之全年業績。於2025年度，集團錄得收入約2,867,695,000港元（2024年：2,805,146,000港元），同比增加約2.2%，主要由於本集團在年度淨增設的7間新店舖，帶來額外營業額。於回顧財政年度，毛利約為1,035,074,000港元（2024年：1,027,997,000 港元），增加約0.7%；回顧財政年度的毛利率約為36.1%（2024年：36.6%），毛利率收窄主要由於本集團為應對持續的消費降級趨勢及加劇的市場競爭，策略性地加強了促銷活動。於2025年度，本公司擁有人應佔溢利約為219,730,000港元（2024年（經重列）：約245,901,000港元），主要由於店均收入輕微下降及毛利率收窄，共同影響了整體盈利能力。除息稅前純利率自2024年度（經重列）的約11.2% 溫和下降至約9.8%。於財政年度，每股盈利約為22.0港仙，董事會建議派付末期股息每股9.0 港仙。於2025年12月31日，集團合共經營183間連鎖零售店舖（於2024年12月31日：176間），當中在香港地區經營178間店舖（於2024年12月31日：170間店舖），以及澳門地區5間店舖（於2024年12月31日：6間店舖）。年內，集團新開設了10間零售店舖，並因集團的策略調整，在相關店舖租期屆滿時關閉了3間店舖。截至2025年12月31日止年度零售店舖的租金開支（現金基準）對銷售收入比率約為9.6%，接近截至2024年12月31日止年度的約9.6%。隨著港人北上消費意欲持續提升，加上訪港旅客偏向深度體驗，整體市場消費取態趨向理性及審慎，同時內地電商憑藉規模效應積極競逐本地市場，本港零售市場正經歷結構性的長期轉變。面對充滿挑戰的營商環境，本集團因時制宜推行多項措施帶領業務走出困局，包括優化產品結構，除了鞏固增強穀類、麵食、罐頭食品、牛奶、冰鮮及急凍食物等基本食品、生活必需品和基本雜貨產品，本集團亦積極引入內地熱門品牌，同時進口各類環球特色食品，以滿足本地社區消費者及旅客的需求和期望。為進一步強化業務發展，本集團於2025年上線Foodpanda雜貨配送平台，拓寬線上銷售渠道，並推出購物現金券等多元化推廣活動。各項舉措共同帶動本集團於回顧財政年度仍錄得銷售增長。本集團自海外供應商、香港品牌商及進口商採購優質產品。截至2025年12月31日止年度，本集團銷售產品約3,425 個SKU（截至2024年12月31日止年度：約3,653 個SKU），供應商主要來源地包括（但不限於）日本、中國內地、歐洲、越南、韓國、美國及其他亞太地區國家。本集團於各地區採購當下最受歡迎及具時尚性的食品，致力為客戶提供環球多元、多品牌、多類別的產品選擇。於2025年12月31日，集團總存貨量約值316,841,000港元（2024年12月31日：約339,513,000 港元），按年下跌約6.7%，主要由於存貨管理優化，及2025年農曆新年假期由1月變為2月。於回顧財政年度，集團繼續積極開發自家品牌產品，除有助集團捕捉價格優勢，以及對產品可行使較高程度的品質監控外，亦可進一步提升集團的品牌知名度及加深顧客忠誠度。於回顧財政年度，自家品牌產品的銷售額約520,821,000 港元（截至2024年12月31日止年度：約477,222,000港元），佔本集團回顧財政年度的收入約18.2%（截至2024年12月31日止年度：約17.0%）。為進一步深化顧客的黏性及擴大其覆蓋面，本集團運用大數據分析及重新制定營銷策略，持續推行三級制會員計劃及手機應用程式。會員計劃有助提升品牌定位及市場知名度，而會員獎賞亦全面優化及提升，享有更多會員福利如印花複購、精選產品優惠及接收最新市場資訊等。於回顧財政年度，集團會員數目由2024年12月31日約2,280,418 名，增加至2025年12月31日約2,395,862 名，增幅約5.1%。集團於年內繼續推出不同市場推廣活動，包括「至優價」優惠活動，不時為顧客提供一系列精選優質產品價格優惠，以提升顧客忠誠度。本集團繼續透過電視、報紙、社交平台等媒介進行廣告宣傳，在成功增加顧客回頭率的同時，吸引新顧客光臨，大大增加本集團於市場上之討論熱度。中美關係的不確定性、地緣政治風險等將為經濟復甦增添變數，本港以至全球經濟增長可能將持續受壓。預期本港零售業短期內仍然充滿挑戰，本集團將繼續以審慎樂觀的態度經營業務，密切留意影響本集團營運的各項不利因素發展，透過精細化經營管理，及時實施必要且適當的業務措施，以應對瞬息萬變的市場環境。本集團將繼續以香港市場為發展重心，透過優化產品組合和加強自家品牌的研發，涵蓋更多基本食品及必需品，以更好滿足消費者的需求，提升本集團於零售市場中的競爭力。為維持穩健的營運效益，本集團將適時審視旗下品牌店舖的區域分布，並採取適度的擴張政策及靈活的租賃策略，把握合適機會拓展旗下核心零售品牌「優品360º」及環球美酒食品品牌「FoodVille」於香港及澳門的店舖網絡，目標每年淨增加10 間零售店舖，以雙品牌模式迎合不同顧客群對優質食品的需求。表示：「面對日益複雜的經營環境，本集團將秉持審慎務實的態度，繼續與員工、顧客及其他持份者緊密合作，致力提升業務表現，為股東創造穩健回報。」