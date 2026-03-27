香港國際機場 復活節購物賞

多重獎賞: 2X 獎賞積分及Mastercard 簽賬賞高達 HK$1,000 回贈香港 - 2026年3月27日 - HKairport Rewards 呈獻復活節繽紛購物禮遇，包括 2 倍積分、高達 HK$1,000 Mastercard 機場現金券及尊尚腕錶HK$6,000購物賞優惠，為旅客的復活節旅程增添驚喜與歡樂。
復活節購物賞登場 立即解鎖機場彩蛋優惠
臨近復活節假期，HKairport Rewards 為會員呈獻多重限定購物禮遇，讓旅客於出發前在機場輕鬆選購各式精品及香港特色手信：
1. 享 2X 積分，回贈高達 8%
由 3 月 27 日起至 4 月 12 日期間，旅客於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，均可享 2 倍獎賞積分，回贈高達 8%。
每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1 使用。HKIA Dollar 可於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用，讓旅客盡享購物及餐飲禮遇。
2. Mastercard 簽賬獎賞高達港幣 $1, 000 回贈
於 3 月 20 日至 4 月 12 日推廣期內，旅客於機場店舖或HKairportShop.com機場網上商店以 Mastercard單一消費滿指定金額，即可獲贈 Mastercard 機場電子現金消費券，解鎖多重購物獎賞。
| Mastercard 單次消費
| Mastercard機場電子現金券
| 港幣$3,000 - $9,999
| 港幣$100
| 港幣$10,000 - $19,999
| 港幣$400
| 港幣$20,000 或以上
| 港幣$1,000
3. 尊尚腕錶 $6,000 購物優惠
另外，HKairport Rewards 會員由3月12日至 4 月 12 日期間，於機場選購腕錶或相關配件，單一消費滿港幣 50,000 元，即可享立減港幣 6,000 元，相當於12% 折扣，同時可享2X 積分及Mastercard簽賬獎賞!會員只需於「My HKG」流動應用程式內輸入獎賞代碼「WATCH」，即可領取港幣 6,000 元電子現金券。參與推廣的 9 間國際知名品牌包括：Bulgari、Cartier、Chaumet、IWC SCHAFFHAUSEN、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Panerai、Piaget及Tiffany & Co.。
每名會員於推廣期內僅限兌換港幣 6,000 元電子現金券一次。
按此 了解更多優惠詳情。
香港國際機場網上商店春季漫遊賞 優惠低至 5 折
春日翩然而至，HKairportShop.com 機場網上商店提供：從清新色彩的行李箱，氣味迷人的春日香水、或在初春出遊期間享用的美酒佳釀，部分產品低至５折優惠，準備好讓您的每段旅程都稱心滿意。由即日起至2026年3月31日， 凡於 HKairportShop.com 單一消費淨額滿港幣3,000元，即可獲贈新秀麗旅行卡槽斜揹袋乙個（價值港幣380元），讓隨身物品輕鬆收納！
按此 了解更多香港國際機場網上商店最新優惠。