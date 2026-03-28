中能創推出Cando Solar Cloth太陽翼解決方案 實現規模化輕質太陽能發電

華盛頓2026年3月26日 /美通社/ -- 輕質太陽能技術先驅企業中能創於3月24日在華盛頓舉辦的SATELLITE × GovMilSpace上，正式發佈其自主研發的可捲曲晶體硅異質結(HJT)太陽翼解決方案——Cando Solar Cloth。該創新解決方案專為低地球軌道(LEO)商業衛星、6G通信及太空算力應用場景量身打造。
Cando Solar Cloth實現了從「面積效率」向「重量效率」的關鍵轉變，既解鎖了太空能源供給潛力，又推動了地球能源的公平普及，讓規模化、輕量化的太陽能發電成為現實。
當前全球商業航天產業正加速邁入高頻發射與衛星星座部署時代，重量與成本已成為制約衛星大規模組網的核心瓶頸。傳統剛性太陽能帆板體積大、重量沉、造價高，難以滿足不斷增長的低成本、高頻次發射需求。
依托先進設計與柔性工程技術，中能創開發出可捲曲的HJT太陽翼解決方案，直擊行業痛點：
- 輕量化設計：產品面密度低至300–900克/平方米，捲曲直徑僅65毫米，超輕可卷設計可大幅降低發射體積與有效載荷要求；功率重量比達1–5克/瓦，有助衛星整體減重。
- 高成本效益：相較於傳統砷化鎵(GaAs)太陽能電池，該HJT解決方案光電轉換效率達23%–35%（疊層HJT電池效率最高可達35%），成本下降90%。通過實現太空與地面應用（農業、建築、交通等）共線生產，可將衛星整體製造成本最高降低30%，破除星座大規模部署的關鍵障礙。
- 高可靠性：經10000次反覆卷展測試後的電致發光(EL)檢測確認，Cando Solar Cloth具備優異耐用性，可在在軌服役週期內保障穩定電力輸出。
中能創創始人黃強表示：「本次在SATELLITE × GovMilSpace上的亮相，不僅是公司太空能源技術實力展示的重要里程碑，更是中能創全球擴張戰略的關鍵一步。未來，我們將持續推動輕質太陽能技術在太空通信、在軌算力領域的規模化應用，讓高效、經濟的清潔能源成為人類探索太空的核心支撐。」
詳情請訪問官網：www.cando-solar.com。
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SOURCE Cando Solar