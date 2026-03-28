全球排名前 3% 的設計學院 Domus Academy，開放新的獎學金申請機會

米蘭2026年3月28日 /美通社/ -- Domus Academy 在 2026 年 QS 世界大學排名中斬獲佳績，該排名是世界上最具權威性的大學排名之一。 Domus Academy 在設計學科領域與 2,239 所院校角逐排名，榮獲第 62 位，躋身全球前 3%，證明該學院在世界級頂尖設計院校之間佔有一席之地。 此排名結果象徵穩定且可衡量的成長歷程。 該學院在各項關鍵指標均取得優異成績，「學術聲譽」展現全球學術界對其教學品質的評價，「雇主聲譽」則顯示國際公司高度重視其畢業生。 兩項成績都反映了該學院在全球創意與設計產業中的地位。

排名結果直接轉化為實際的成果。 Domus Academy 有 91% 的畢業生在完成學業後一年內找到工作，就業滿意度高達 94%——這些數據使 Domus Academy 晉身全球最具就業優勢的設計院校之列。 教育投資的報酬率同樣亮眼：畢業生通常只需 16 到 21 個月即可回收學費成本，使其成為國際設計教育中最強大的價值主張之一。 為了支持下一代的國際人才，Domus Academy 推出獎學金競賽，針對 2026 年秋季班的學術碩士和兩年制藝術碩士課程，提供最高 8,000 歐元的獎勵。 申請期限為 2026 年 4 月 10 日。 Domus Academy 讓未來的設計師們能夠體驗開放、產業整合、專題式且跨學科的環境。 時尚、設計和商業領域的課程使學生能夠按照「從設計中學習」的方法進行工作，並參與由資深專業人士和頂尖公司主持的跨學科研討會。

該學院的學術課程包括文學學士、文學碩士和學術碩士班，均獲義大利大學與研究部 (MUR) 的認可，涵蓋時尚、設計和商業領域。 此外，雙學位碩士課程使課程內容更豐富，讓學生能夠同時獲得英國學術體系認可的額外資格。 多年來，Domus Academy 獲得了無數獎項和榮譽，包括表彰其研究品質和學術方法的金羅盤獎（Compasso d'Oro Award），以及《時尚商業評論》（The Business of Fashion）頒發的卓越學習體驗特別徽章。 2025 年，Domus Academy 獲《CEOWORLD》雜誌評選為全球 30 所最佳時尚學院之一， 該校亦名列 UI GreenMetric 世界大學排名及泰晤士高等教育影響力排名。