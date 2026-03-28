Guidepoint 文獻庫突破 100,000 份訪談記錄，將擴展對專家知識的實時存取

質素上乘專家訪談已成規模——既可透過模型情境協定 (MCP) 存取，亦可融入客戶的工作流程。

紐約2026年3月28日 /美通社/ -- Guidepoint 今日宣佈，其訪談記錄文獻庫已收錄超過 100,000 份專家訪談，令其專有見解更深更廣。 完整數據集現已可即時存取，用戶可透過 Guidepoint360 平台的 AskGP，或經 MCP接入企業人工智能 (AI) 平台，讓團隊將專家智慧與內部數據融會貫通，實時決策。

此里程碑體現審慎策略，既能達到機構級質素，又能滿足關鍵決策工作對數據量的需求。 Guidepoint 每月新增超過 5,000 份訪談記錄，建構出不斷演進的知識庫，既能支持深入的單一公司分析，亦能迎合全球上市和私人公司及時的主題研究需求。