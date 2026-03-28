哈羅德「蜂」會首次登陸香港，於巴塞爾藝術展香港展會2026期間舉行

重塑奢侈品：青年創造力、創新領域與設計的未來 香港2026年3月27日 /美通社/ -- 值此巴塞爾藝術展香港展期間，哈羅德於香港 Soho House 成功舉辦哈羅德「蜂」會（The Harrods Hive），延續其在上海、北京、迪拜與利雅得的全球足跡。作為哈羅德「蜂」會首次登陸香港的重要一站，本次活動匯聚來自藝術、時尚與當代設計領域的創意力量，透過一系列深度對話與沉浸式體驗，共同探討奢侈品與文化創意領域的未來發展趨勢，進一步強化了哈羅德在推動創意對話與文化創新方面的長期承諾。

本次活動圍繞「Discovery 發現」主題展開，透過精心策劃的圓桌討論、互動工作坊及社交交流環節，聚焦探討創意表達與青年視角如何重塑奢侈品與文化認同之間的關係。 圓桌討論以「重塑奢侈品：青年创造力、創新领域與設計的未來」為主題，由香港著名藝術家劉建文（Michael Lau）、時尚造型師兼品牌顧問 Justine Lee 及演員兼藝術家 Lauren Tsai 共同參與，對話從街頭文化、視覺語言與跨界合作的交織出發，從小眾收藏文化的演變延伸至全球奢侈品語境，探討年輕世代如何以創意視角重塑文化認同與審美價值，以及當代創作者如何突破既有框架，建構更具沉浸感與敘事性的奢侈品表達方式。

在對話之外，本次活動亦透過三場沉浸式互動工作坊，將「Discovery 發現」的核心理念轉化為可參與的創意體驗，由來自文化、藝術與空間設計領域的業界精英引領展開。獨立藝術顧問及拍賣官 Elaine C. Kwok 帶領探討文化融合與奢侈品傳承，引導參與者思考品牌如何在全球語境中平衡傳承與創新；藝術評論家、策展人及作家沈奇岚博士与装置艺术家jujuwang 則聚焦藝術與創新的交匯，啟發對跨界合作與創作邊界的重新理解；Lim + Lu Studio 創辦人 Vincent Lim 與 Elaine Lu 則分享沉浸式空間與品牌敘事的實踐，從體驗出發，探索空間設計如何塑造富有情感共鳴的敘事場景，並深化對「體驗驅動」創意表達的理解。

與此同時，活動現場亦設置由 Silk 呈現的抹茶體驗吧，為來賓提供輕鬆交流與感官體驗的延伸，進一步豐富整體活動的沉浸式氛圍。 哈羅德百貨董事總經理 Michael Ward 表示：「將哈羅德『蜂』會帶到香港是我們的榮幸。回顧過去幾年，這個平台的蓬勃發展令我們倍感振奮，而將其引入這樣一個充滿創意與活力的聚集地，無疑是我們邁出的必然之舉。此次亮相不僅是哈羅德『蜂』會全球之旅的重要里程碑，更標誌著我們在全球拓展戰略的進一步深化。今年，我們還計劃將這一平台帶到更多國家和地區。」

哈羅德品牌與聲譽管理首席官 Sarah Myler 在歡迎致辭中表示：「在香港創意生態蓬勃活躍之際，恰逢巴塞爾藝術展香港展期間，哈羅德『蜂』會的到來令我倍感欣喜。從杜拜、上海，到利雅得、北京，哈羅德『蜂』會一路走來，足跡遍及全球。城市在更迭，但我們的初心始終未變——匯聚多元人群，在傾聽與交流中激發靈感，在對話中拓展認知。今年，我們以『Discovery 發現』為主題。對哈羅德而言，探索不僅是一種體驗，更是一種被不斷喚醒的感知。在這裡，人們既可能邂逅引領未來的時尚表達，也能重新發現經典工藝所蘊藏的恆久魅力。在這一『Discovery 發現』的精神之下，哈羅德『蜂』會聚焦藝術、時尚與設計的多維交匯，從收藏文化的興起，到前沿數位創新，再到引領趨勢的跨界合作，持續拓展創意表達的邊界。同時，我們亦特別為到場的學生群體打造專屬交流項目，邀請資深行業領袖進行一對一指導，陪伴他們在與哈羅德的連結中，延續各自的探索之旅。」

此次哈羅德「蜂」會成功落地香港，為本地與國際創意社群打造深度交流的平台，也為該平台的持續發展注入新的動能。展望未來，哈羅德「蜂」會將持續拓展全球影響力，推動跨文化對話與多元創意交匯，在不斷碰撞中激發靈感，探索奢侈品與文化創意領域的更多可能。 關於哈羅德

哈羅德百貨公司（Harrods）於1849年正式開業，從誕生伊始的騎士橋店，哈羅德百貨現已成長為享譽全球的購物天堂，全球奢侈品零售業旗艦品牌。哈羅德百貨匯集3000多個甄選品牌與超過20間高端餐廳，並悉心提供專業的時尚、家居、美妝和健康服務。不僅如此，哈羅德百貨還透過哈羅德官網、哈羅德美妝（H beauty）、機場精品店以及卡塔爾的尊享服務空間，為顧客帶來卓越不凡的服務與體驗。哈羅德百貨一直秉承「一切皆有可能」的理念，直到今天，顧客仍然是哈羅德百貨的宗旨與初心。

關於哈羅德「蜂」會

哈羅德「蜂」會於2021年10月正式啟動，旨在培養新興人才，為他們與資深行業領袖和創意資源建立溝通的橋樑。隨著該計劃的不斷成長和發展，哈羅德「蜂」會成功推出了一系列線上研討會，為新一代的傑出青年人才與來自全球各地的資深業界精英建立溝通平台。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302727859.html SOURCE Harrods