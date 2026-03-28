Prodigy Technovations 增強領先業界的 I3C 協定執行器與分析儀，加入先進的應用層協定 NVMe-MI、SPDM 及 PLDM 支援

印度班加羅爾2026年3月28日 /美通社/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd. 作為協定分析與驗證解決方案的領導先驅，宣佈為其 PGY-I3C-EX-PD 改進型內部積體電路 (I3C) 協定執行器與分析儀增強功能，加入支援高級管理協定，此等協定在現代運算平台中越來越廣泛應用。

隨著系統不斷發展，以支援 AI 工作負載、高性能運算、DDR5 記憶體及 CXL 平台，I3C 介面正崛起為平台管理與裝置通訊的重要支柱。 增強版 PGY-I3C-EX-PD 讓工程師得以驗證基於 I3C 的應用層協定，當中涵蓋 MCTP、NVMe-MI、SPDM 及 PLDM。

這些協定能實現多項關鍵功能，包括裝置探索、遙測監控、固件更新、身份驗證，以及在下一代運算系統之間進行安全通訊。 PGY-I3C-EX-PD 同時支援 I3C 傳輸層及高級協定的驗證，有助工程師加快開發，並使系統更加可靠。