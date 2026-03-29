香港摩天輪「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」隆重揭幕

友邦峻宇會會員免費尊享 締造維港觀賞新體驗 何詩蓓親臨出席啟動禮
香港 - 2026年3月29日 - AIA 香港及澳門大使何詩蓓（Siobhán Haughey）今日親臨中環香港摩天輪，出席「友邦峻宇會尊屬水晶車廂
」啟動禮，並聯同友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士（Melissa Wong）、友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士（Alice Liang），以及香港摩天輪總經理羅志豪，共同為友邦峻宇會會員尊屬的嶄新體驗揭幕。
「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」設有全摩天輪唯一的透明水晶車底，每次可接載五名乘客，友邦峻宇會會員可免費與摯愛一同乘坐，全方位飽覽維港兩岸的迷人景色，享受一趟舒適寧靜的旅程，共創珍貴的溫馨回憶。
座落於中環海濱的香港摩天輪由友邦保險集團贊助，毗鄰近日於集團全資擁有的友邦金融中心開幕的「友邦峻宇尊尚財富中心」，至今已發展為香港其中一個最受歡迎的國際級旅遊地標，累計接待來自 150 個國家及地區、超過1000萬名訪客。
友邦峻宇（AIA Alta）是友邦香港旗下針對高淨值1 及超高淨值2 客戶而設的策略，致力以創新方式提升客戶體驗，並透過結合財富管理、健康養生與尊尚禮遇，協助客戶實踐「財健養生．極臻平衡」。「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」正是其中一項嶄新的尊屬禮遇，體現友邦峻宇對客戶的承諾。
禮遇詳情
由2026年4月1日中午12時至2026年12月31日晚上11時期間，合資格友邦峻宇會會員可透過 AIA+ 手機應用程式兌換「友邦峻宇會尊屬水晶車廂之旅」禮遇。每位會員只限兌換一次，先到先得，額滿即止3 。
地址：
香港摩天輪
香港中環民光街33號
營業時間：
- 周一至周四：中午 12 時至晚上 10 時（最後登車時間：晚上 9 時 30 分）
- 周五至周日（公眾假期及前夕）：上午 11 時至晚上 11 時（最後登車時間：晚上 10 時 30 分）
備註
| 1
| 高淨值客戶指可投資資產介乎 100 萬至 3,000 萬美元的客戶。
| 2
| 超高淨值客戶指可投資資產超過 3,000 萬美元的客戶。
| 3
| 受條款及細則約束。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶^ 提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
* 截至2025年6月30日
^ 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)