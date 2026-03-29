香港摩天輪「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」隆重揭幕

友邦峻宇會會員免費尊享 締造維港觀賞新體驗 何詩蓓親臨出席啟動禮

香港 - 2026年3月29日 - AIA 香港及澳門大使何詩蓓（Siobhán Haughey）今日親臨中環香港摩天輪，出席「友邦峻宇會尊屬水晶車廂 」啟動禮，並聯同友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士（Melissa Wong）、友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士（Alice Liang），以及香港摩天輪總經理羅志豪，共同為友邦峻宇會會員尊屬的嶄新體驗揭幕。





AIA 香港及澳門大使何詩蓓（Siobhán Haughey），聯同友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士（Melissa Wong）、友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士（Alice Liang），及香港摩天輪總經理羅志豪出席「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」啟動禮，為設於香港摩天輪的會員尊屬水晶車廂揭幕。



「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」設有全摩天輪唯一的透明水晶車底，每次可接載五名乘客，友邦峻宇會會員可免費與摯愛一同乘坐，全方位飽覽維港兩岸的迷人景色，享受一趟舒適寧靜的旅程，共創珍貴的溫馨回憶。



座落於中環海濱的香港摩天輪由友邦保險集團贊助，毗鄰近日於集團全資擁有的友邦金融中心開幕的「友邦峻宇尊尚財富中心」，至今已發展為香港其中一個最受歡迎的國際級旅遊地標，累計接待來自 150 個國家及地區、超過1000萬名訪客。



友邦峻宇（AIA Alta）是友邦香港旗下針對高淨值1 及超高淨值2 客戶而設的策略，致力以創新方式提升客戶體驗，並透過結合財富管理、健康養生與尊尚禮遇，協助客戶實踐「財健養生．極臻平衡」。「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」正是其中一項嶄新的尊屬禮遇，體現友邦峻宇對客戶的承諾。



Siobhán、Melissa與Alice分享乘搭香港摩天輪的溫馨回憶。Siobhán表示，與親友共度的時光彌足珍貴，她期待能與親友於「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」共享溫馨時刻。

Siobhán鼓勵大眾在追求事業與人生目標的同時，亦要關顧身心健康，實現「財健養生．極臻平衡」。



「友邦峻宇會尊屬水晶車廂」專為友邦峻宇會會員而設，透過香港摩天輪唯一的透明底水晶車廂，讓會員與摯愛全方位飽覽維多利亞港的迷人景色，共創難忘回憶。



禮遇詳情



由2026年4月1日中午12時至2026年12月31日晚上11時期間，合資格友邦峻宇會會員可透過 AIA+ 手機應用程式兌換「友邦峻宇會尊屬水晶車廂之旅」禮遇。每位會員只限兌換一次，先到先得，額滿即止3 。



地址：

香港摩天輪

香港中環民光街33號



營業時間：



周一至周四：中午 12 時至晚上 10 時（最後登車時間：晚上 9 時 30 分）

周五至周日（公眾假期及前夕）：上午 11 時至晚上 11 時（最後登車時間：晚上 10 時 30 分）

備註