新生會「330 Day 2026」330《感．生活》 - 五感生活祭典禮圓滿舉行

從日常重新覺察感受達致整全330健康

香港 - 2026年3月29日 - 新生精神康復會（新生會）一直致力於社區推動精神健康服務，並由 2019 年起，於每年 3 月舉行「330 Day」公眾活動推廣身心靈健康。適逢新生會成立 60 周年新生會與港鐵公司 (下稱「港鐵」)、譚仔國際旗下品牌譚仔雲南米線及譚仔三哥米線、誠品書店 (下稱 「誠品」)、牧羊少年咖啡館，及旗下的新生農場及社企 cafe330 和 so330 於3月至4月中旬期間推出「330 Day 2026」 330《感．生活》城市五感旅程，並於 3 月 28 及 29 日假大圍圍方舉行壓軸活動 ——「330《感．生活》 - 五感生活祭」。



約100位嘉賓出席「330 Day 2026」330《感．生活》 - 五感生活祭典禮 一同支持 「dayday330」行動。

今日舉行壓軸活動及典禮，邀得醫務衞生局副局長范婉雯醫生，JP 勞工及福利局副局長何啟明先生 ，JP、中央人民政府社會工作部副部長周和博士、全國政協委員、行政會議成員、社會福利諮詢委員會主席高永文醫生，GBS, JP、醫療衞生界立法會議員林哲玄醫生、社會福利署署長杜永恒先生，JP等嘉賓出席支持並聯同新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP等一同主持活動啟動典禮儀式。



活動現場約 100 個座位全部坐滿合作夥伴及其他支持 dayday330 的嘉賓出席，包括政府官員、非牟利機構代表、院校代表、商界合作伙伴，以及服務使用者等。 「 330 《感．生活》- 五感生活祭」內容豐富，將活動場地打造成感官探索空間，讓觸感探索及聲音連結等多項互動攤位。活動吸引逾 10,000 人次前來參與，場面熱鬧。



新生會執行委員會主席譚贛蘭教授，GBS, JP 於啟動禮致歡迎辭時表示：「今年我們十分榮幸並衷心感謝多個『同行夥伴』 ——港鐵、譚仔國際、牧羊少年咖啡館、誠品，以及本會社企 cafe330, so330 和新生農場的鼎力支持，透過活動網頁推動《感．生活》城市五感旅程，鼓勵市民在日常行程中加入『專注、留心』的五感練習及小休息，有助提升自身的身心靈 (330) 健康。活動至今已有逾一萬名公眾參與。由於反應熱烈，我們將加推城市五感任務至 4 月 10 日希望大家繼續支持。」



330《感．生活》壓軸活動「五感生活祭」 多元感官攤位連結整全330健康



「330 感．生活 - 五感生活祭」以「微休、細感、再連結」為主題將大圍圍方化身為感官探索空間，讓市民透過視、聽、嗅、味、觸五感任務，體驗覺察自身狀態與情緒變化的重要性。是次活動內容豐富，現場設有多個互動體驗攤位及工作坊，包括：觸感探索站、聲音連結站、城市氣味站、五味探索站、AI 視覺變身站及繪畫工作坊。參加者除了可以在現場以五感體驗完成一系列趣味任務，邊玩邊打卡拍照，在遊戲化體驗中感受感官細節如何影響情緒與狀態。其中經過五感體驗後，參加者可以參與「繪畫工作坊」，放慢節奏，專注地透過繪畫刻畫出當下感受。



《感．生活》城市五感旅程逾 200 據點化身感官遊樂場



早於 3 月 1 日，《感．生活》城市五感旅程已於全港展開。新生會聯同港鐵、譚仔、誠品、牧羊少年咖啡館，以及旗下的新生農場和社企 café 330 so330，在全港超過 200 個據點推出這項活動。 除了全港各區的據點遊歷外，多場實體深度體驗活動亦已圓滿舉行，讓市民從不同情景中實現身心靈健康。新生會聯同誠品書店於 3 月 8 日在銅鑼灣店舉辦了「用五感回到當下」座談會及「靜觀呼吸體驗工作坊」，由新生會臨床心理學家及藝術家帶領參加者透過呼吸與聲音練習，在繁忙如奏中重整狀態，探討何影透過覺察享感當下。



隨後於 3 月 15 日新生會聯乘牧羊少年咖啡館舉辦了兩場「五感慢食工作坊」，引導參加者從一杯咖啡開始練習放慢進食節奏，讓日常用餐成為一場與自己對話的「330 小休息」。





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