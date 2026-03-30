52TOYS合作伙伴大會在京舉辦 「長期主義」成主基調

北京2026年3月30日 /美通社/ -- 3月12日，以「向新而生，共贏未來」為主題的2026 52TOYS合作伙伴大會在北京JW萬豪酒店盛大舉行，來自全國各地及美國、瑞士、比利時、荷蘭、日本、韓國、澳大利亞、新加坡等40余個國家和地區的數百家經銷商及行業伙伴齊聚一堂，共謀合作發展新局。 52TOYS在本次大會上公布了涵蓋100+優質IP、七大品類、1000余款產品的2026年新品規劃，並宣布將加碼自有IP及硬核玩具方向的投入。同時公布了新的渠道政策，將通過體系、產品、營銷、運營、工具五重賦能，與所有合作伙伴同心同行、聚力共贏。

陳威的發言清晰地勾勒出52TOYS通過長線布局穿越市場周期的發展理念，最後，他以一句「我希望與大家一起，共赴長期主義」引發台下觀眾的強烈共鳴，會場內響起熱烈而持久的掌聲。 自有+授權IP雙輪驅動，打造差異化爆款 本次大會上，52TOYS公布了2026年授權IP新品規劃，預計將有1000+款新品登陸全球市場，覆蓋100+全球頂級IP、七大產品品類。52TOYS將緊密聯動IP動態與重要市場營銷節點，以差異化設計與創意玩法打造更多爆款。 例如，今年恰逢皮克斯40周年、《瘋狂動物城》10周年、《小黃人3》上映等，52TOYS將推出對應新品，有望延續此前系列爆款基因；還有《頭腦特工隊》、《尋夢環游記》、權志龍愛貓ZOA等一眾重磅IP新品也將在今年陸續與消費者見面。

「超活化」系列則將厚重的歷史文化元素轉化為貼近大眾的產品形態，讓全年齡段用戶真切感受中華文化的魅力。今年春節期間在太原萬象城的超活化快閃活動，創下25天銷售額破百萬的亮眼成績，實現了文化傳播與市場收益的雙贏。 此次大會，52TOYS傳遞出的長期主義發展理念，和精彩紛呈的IP產品規劃，獲得到場合作伙伴的高度認可與熱烈反響，紛紛表達了深化合作、攜手共贏市場的強烈意願。 中國商業聯合會特邀副會長、北京市商業聯合會會長傅躍紅，中國玩具和嬰童用品協會會長助理、副秘書長羅麗萍，酒泉市文體廣電和旅游局黨組書記、局長馬慧君，及華特迪士尼（中國）有限公司、環球消費品與體驗、華納兄弟探索集團等版權方代表亦出席了本次大會。

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