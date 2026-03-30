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出版：2026-Mar-30 08:00
更新：2026-Mar-30 08:00
PR Newswire

TAG航空澳門固定運營基地一舉奪魁 榮膺2026《航空國際新聞》「世界其他地區最佳FBO」

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澳門和倫敦2026年3月30日 /美通社/ -- TAG航空今日宣佈，TAG航空澳門商務航空運營基地（FBO）在2026年《航空國際新聞》（AIN）FBO大獎中斬獲三項至高榮譽，其中包括備受矚目的「世界其他地區最佳FBO」殊榮。

這一殊榮對於2019年才啟用的年輕基地而言，堪稱里程碑式的成就。尤其TAG澳門基地超越了長期佔據該類別榜首達19年之久的業界標竿，充分彰顯了TAG澳門運營團隊的卓越表現及迅速的崛起態勢。

除了在整體評比類別奪冠之外，TAG航空澳門商務航空運營基地還獲得「歐洲、中東、非洲及亞太地區最高評分FBO」榮譽。總經理譚淑敏女士第四次榮獲「卓越貢獻獎」，以表彰其在領導力和服務方面始終如一的卓越表現。

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TAG航空澳門商務航空運營基地在所有關鍵評估領域，涵蓋航線服務、乘客設施、飛行員設施、場地設施及客戶服務，均獲得了《航空國際新聞》讀者的高度讚譽。該基地毗鄰澳門國際機場，佔地693平方米（7,460平方英尺），配設現場海關及通關服務、茶點吧、旅客休息室、兩間可靈活組合的貴賓休息室，以及配備休息艙和淋浴設施的飛行員休息室。由19名成員組成的客戶服務團隊以精準、熱情和細緻周到而著稱。

2024年，該基地成為全球最年輕榮獲國際公務航空安全（IS-BAH）第三階段認證的設施之一，彰顯其先進的運營規範與成熟的安全文化。

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"今年的成就非同尋常，"TAG航空亞洲主席楊皓然先生表示。"像TAG澳門這樣一家年輕的FBO能一舉斬獲三項AIN大獎，包括「世界其他地區最佳FBO」，充分證明了團隊的奉獻與投入。經過近二十年努力，超越一家歷史悠久的行業龍頭，充分的體現了以赤誠之心、精準之藝和不懈之志所能企及的高度。譚淑敏女士及其團隊締造了非凡的成就，來自全球飛行員、機組人員和運營商的肯定正是他們日復一日展現熱忱與專業精神的最佳寫照。"

關於TAG

擁有超過60年歷史的TAG航空，是全球私人和公務航空領域的領導者，業務遍及歐洲與亞洲，提供飛機管理、包機、維修、固定運營基地/地面服務及機組培訓等服務。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/tag-2026fbo-302727207.html

SOURCE TAG Aviation

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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