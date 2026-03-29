樂舒適在新興市場擴大影響力，強化產品可及性與長期增長潛力

香港2026年3月28日 /美通社/ -- 專注於新興市場的領先衛生用品制造商樂舒適有限公司(Softcare Limited)(2698.HK)在發布2025年全年業績後，正進一步強化其擴張戰略，並持續擴大其在非洲和拉丁美洲的影響力。 在年度業績發布會上，該公司報告總收入為5.674億美元，同比增長24.9%；全年利潤為1.212億美元，同比增長27.4%。 各區域均實現廣泛增長，其中東非收入增長23.9%至2.561億美元，西非收入增長18.4%至2.309億美元。與此同時，拉丁美洲業務繼續快速擴張，收入同比大幅增長134.3%至2200萬美元，顯示其正成為潛在的增長引擎。

在穩健業績基礎上，樂舒適持續深化其在高增長地區的布局，這些地區受益於人口結構優勢和消費增長，正推動衛生用品的長期需求。 向高增長新興市場擴張 樂舒適的衛生巾和嬰兒紙尿褲產品已在多個非洲市場取得領先銷售地位，確立了公司行業領先者的地位。 依托覆蓋30多個國家的強大市場基礎，樂舒適通過本地制造、深度分銷和因地制宜的市場策略，建立了成熟的本地化運營模式。 在此基礎上，公司在非洲保持穩健增長，同時將其在西非和東非的成功經驗復制至中非和拉丁美洲，其中拉丁美洲正逐步成為新的增長動力。

本地化與分銷能力提升產品可及性 本地化是樂舒適長期戰略的核心。通過在目標市場建立生產設施，公司提升了供應鏈效率，降低成本，並能夠更快速響應本地需求。 與此同時，樂舒適持續強化其制造體系與質量保障體系。其生產設施均已獲得ISO認證，包括ISO 9001（質量管理）、ISO 14001（環境管理）以及ISO 45001（職業健康與安全）。此外，其產品已通過SGS和GALAB等國際權威實驗室的測試與認證，進一步強化了產品質量與安全標准。 同時，樂舒適通過深化分銷網絡及推進數字化轉型，持續增強其分銷能力。通過將渠道覆蓋從批發商延伸至零售終端，公司提升了產品可及性並擴大了消費者基礎。

以關懷與責任推動社會影響力 在商業增長之外，樂舒適始終致力於創造具有實際意義的社會價值。公司通過產品捐贈、教育項目及社區參與活動，積極推動女性與嬰幼兒健康及衛生意識的提升。 在加納，樂舒適支持政府主導的「免費衛生巾計劃」，為全國超過200萬名女學生提供衛生用品，促進健康改善並支持持續教育。此外，公司還向肯尼亞、烏干達、喀麥隆和塞內加爾等國家的學校及醫療機構提供支持。 這些舉措使樂舒適在非洲獲得多項消費者信任與品牌類獎項認可。2025年，公司在「非洲消費者選擇獎」中榮獲坦桑尼亞「最受信賴衛生巾品牌」和「最優質嬰兒紙尿褲品牌」，並在Brand Africa評選中獲得「肯尼亞最受贊賞個人護理品牌」。此外，公司還在2025年加納國家快消品大獎中榮獲「年度個人衛生品牌」，進一步鞏固了其在當地社區中負責任且值得信賴的品牌形象。

管理層觀點：長期服務新興市場消費者 樂舒適董事長沈延昌先生在業績發布會上表示：「樂舒適的使命是讓新興市場的消費者能夠獲得高質量的衛生用品。我們的增長建立在對本地需求的深刻理解以及長期服務消費者的承諾之上。在非洲，我們以真誠與專注服務消費者，目標是打造一個值得信賴的長期家庭品牌。」 「隨著持續擴張，我們將進一步強化品牌、提升運營能力，並投資於可持續增長，為消費者和利益相關方創造長期價值。」 展望未來，樂舒適對新興市場的長期增長潛力保持信心，這一潛力由人口結構優勢、收入提升以及衛生意識增強所驅動。公司將持續加大在品牌建設、產品創新和分銷能力方面的投入，同時強化本地化制造布局，致力於為消費者和股東帶來可持續增長與長期價值。

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