AI串聯衛生設計與 CIP 管理，食品所與藝康（Ecolab) 引領台灣食品產業邁向智慧清潔新典範，「產發署」補助支持加速轉型

台北2026年3月30日 /美通社/ -- 在全球食品安全標準持續升級、產業環境快速變動的背景下，食品工業研究所（食品所）上週（26）日舉辦「全球食品安全管理下以 AI 技術提升衛生設計與清洗效益研討會」，聚焦 AI 技術如何實際導入食品產業，從設備設計、清洗制度到營運管理，全面強化食品安全與生產韌性。

研討會由藝康集團台灣總經理塗溥仁與嘉義產業創新研發中心副主任陳禹銘共同開場致詞，指出台灣食品產業產值已達新台幣 1.2 兆元，長期以來是支撐台灣經濟成長與產業發展的重要穩定動力。面對法規趨嚴、人力結構改變、能源與原物料波動等多重挑戰，食品產業亟需透過 AI 與數據科技，尋找轉型升級的新機會。