AI串聯衛生設計與 CIP 管理，食品所與藝康（Ecolab) 引領台灣食品產業邁向智慧清潔新典範，「產發署」補助支持加速轉型

台北2026年3月30日 /美通社/ -- 在全球食品安全標準持續升級、產業環境快速變動的背景下，食品工業研究所（食品所）上週（26）日舉辦「全球食品安全管理下以 AI 技術提升衛生設計與清洗效益研討會」，聚焦 AI 技術如何實際導入食品產業，從設備設計、清洗制度到營運管理，全面強化食品安全與生產韌性。
研討會由藝康集團台灣總經理塗溥仁與嘉義產業創新研發中心副主任陳禹銘共同開場致詞，指出台灣食品產業產值已達新台幣 1.2 兆元，長期以來是支撐台灣經濟成長與產業發展的重要穩定動力。面對法規趨嚴、人力結構改變、能源與原物料波動等多重挑戰，食品產業亟需透過 AI 與數據科技，尋找轉型升級的新機會。
會中內容從 EHEDG 衛生設計理念切入，說明良好設備設計是衛生與潔淨生產的基礎，能有效降低清洗死角與交叉污染風險；並進一步延伸至「標準衛生作業程序（SSOP）」的制度化建構，強調清洗流程必須具備一致性、可追溯性與可驗證性，才能真正符合 GFSI 對食品安全管理系統的要求。
在此基礎上，AI 技術被視為推動清洗管理升級的關鍵助力。透過數據蒐集、分析與即時回饋，AI 能協助業者將 CIP（就地清洗）管理由經驗判斷，轉化為精準、可優化的決策系統。藝康食品飲料事業部經理陳志欣表示：「藝康推動的 CIP IQ 智慧清洗管理系統，能透過即時監測清洗條件與風險偏差，協助業者在確保食品安全的同時，提升清洗效率、降低資源耗用，並強化整體營運表現，這個引進可以讓台灣食品產業邁向智慧化清洗的新紀元。」
同時，為協助食品業者加速智慧化轉型，「產發署」已透過各項產業輔導與補助機制，推動以 AI 為核心的升級路徑。在「1+19」方案架構下，以業者為核心，結合法人單位與專家輔導，協助降低導入門檻與轉型風險，讓食品產業得以在食品安全、永續發展與營運效率之間，取得最佳平衡。
🔗 藝康集團 https://www.ecolab.com
🔗 CIP IQ 智慧清洗管理系統介紹 https://www.ecolab.com/offerings/ecolab-cip-iq
🔗 「產發署」AI 與智慧化輔導資源 https://www.surveycake.com/s/opPe9
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SOURCE 藝康台灣