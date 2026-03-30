寶理塑料DURACON(R)奪鋼(R)POM被選用於突破性履帶式運輸系統

東京2026年3月25日 /美通社/ -- 寶理塑料株式會社(Polyplastics Co., Ltd.)旗下的DURACON(R)奪鋼(R)POM樹脂被總部位於東京的創新移動解決方案領先供應商CuboRex Co., Ltd.選用於其開發的一款獨特履帶式運輸系統。該創新運輸系統相較傳統腳輪推車，可大幅提升工廠及建築工地作業效率，其結構部件，即履帶外罩採用DURACON(R)奪鋼(R)POM材料制成。

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DURACON(R)奪鋼(R)POM具備高承載能力，可滿足生產現場重型物料搬運所需的強度，因此被選定用於履帶的白色部件。同時，POM具有優異的摩擦特性，在靜摩擦與動摩擦工況下均能保證性能穩定。該材料還兼具耐用性與可靠性，即便在嚴苛的現場環境中也能滿足抗破壞標准。經過與PA等其他樹脂對比測試後，DURACON(R)奪鋼(R)POM被選定為最優解決方案。