成都托尼洛•蘭博基尼酒店盛大啟幕

意式優雅邂逅成都之心 成都2026年3月30日 /美通社/ -- 2026年3月28日，備受矚目的成都托尼洛•蘭博基尼酒店於城市軸心——天府廣場之畔正式啟幕。作為托尼洛•蘭博基尼品牌在中國西南地區的首家酒店，專案以「城市時尚會客廳」為定位，將意式美學與成都人文深度融合，開啟一場關於品味與相聚的奢華敘事。 盛典現場，酒店化身為意式優雅與成都煙火交織的沉浸式劇場。從瑞獅點睛的吉慶啟幕，到剪綵儀式的璀璨瞬間；從空間導覽的藝術漫步，到40層藝術展廊的意式生活美學展；從交流沙龍的靈感碰撞，到7層露臺壩壩茶的成都閒適；從日間的藝術漫遊，到夜幕下的答謝酒會與露臺派對——整日輪番上演的沉浸式體驗，將酒店「藝術+時尚+社交」的複合型空間屬性娓娓道來，讓每一位賓客在移步異景間，感受意式美學與成都煙火的完美交融。

酒店坐擁城市幾何中心的優越位置，向南是公園城市的現代繁華，向北是寬窄巷子的煙火記憶，向西是杜甫草堂的文脈悠長，向東是太古裏與IFS的時尚脈搏。站在這座城市的軸心，酒店以意式優雅為筆、成都底蘊為墨，書寫全新的旅居可能。 典雅居所 意式日常 酒店精心呈現典雅客房與套房，49平方米起的寬敞空間，將意式設計與東方居住哲學巧妙融合。每間客房均配備金可兒定制床墊、戴森吹風機、SMEG復古電器及Nespresso咖啡組合，從睡眠到晨起，皆為與美學的深度對話。套房更享專屬管家服務與首輪迷你吧免費禮遇，部分房型可俯瞰天府廣場璀璨景致。

多元場景 立體生活 酒店內設2839 Cafe/Bar「日咖夜酒」全時社交樞紐、6層意薈全日制餐廳及典雅中餐包間，彙聚國際風味與巴蜀珍饈；近2000平方米的會議中心，其中包含800平方米的無柱宴會廳，可靈活承接高端宴會與品牌盛事；7層露臺多功能空間既可演繹成都壩壩茶的閒適生活，亦可舉辦戶外儀式與星空派對；40層城心雲端藝術展廊以天際線為背景，呈現藝術與生活的對話；國際品牌水療與全系美國力健器械健身中心，為賓客提供身心煥活的全方位體驗。此外，酒店配備近千個地下停車位，為到訪提供便捷無憂的泊車服務。

從地面到雲端，從煙火日常到雲端盛宴，酒店以多元立體的生活場景，詮釋「城市時尚會客廳」的豐富內涵。 意式優雅 守護相聚 「因極致品味而生，為珍視相聚而設」——這是酒店的精神原點，源自托尼洛•蘭博基尼純粹、極致、不妥協的品牌宣言。酒店總經理鄒銳先生表示：「我們守護的，不僅是意式優雅的純粹性，更是成都生活的煙火氣；不僅是旅居的舒適，更是每一次相聚的意義。讓每一位到訪者，都能感受到——被理解，被預見，被珍視，被守護。」

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