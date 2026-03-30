2400平方米：亞洲最大室內透明屏閃耀泰國中央世界商業中心

曼谷2026年3月30日 /美通社 / -- 近日，由全球LED領軍企業洲明科技打造的亞洲最大室內透明屏項目在泰國曼谷中央世界商業中心 (Central World) 正式落成。這一地標性項目總面積達2400平方米，為東南亞乃至整個亞洲商業綜合體的數位化轉型樹立了全新標杆。

該項目採用洲明科技UVF系列透明屏（像素間距 10 毫米），亮度達 8000 cd/㎡，通透率超 70%，輕量化設計僅 8 kg/㎡。憑藉 7680Hz 高刷新率和 16 位灰度處理技術，即使在強烈環境光下，畫面依然細膩流暢，色彩真實自然。

為適配建築複雜的結構特點，洲明團隊量身打造了框架式幕牆、點支式幕牆、吊裝式等多種結構安裝方案，充分展現出產品的靈活性與適配性。同時，螢幕支援定制化前黑後白的視覺效果，與建築風格融為一體。