2400平方米：亞洲最大室內透明屏閃耀泰國中央世界商業中心

曼谷2026年3月30日 /美通社 / -- 近日，由全球LED領軍企業洲明科技打造的亞洲最大室內透明屏項目在泰國曼谷中央世界商業中心 (Central World) 正式落成。這一地標性項目總面積達2400平方米，為東南亞乃至整個亞洲商業綜合體的數位化轉型樹立了全新標杆。
該項目採用洲明科技UVF系列透明屏（像素間距 10 毫米），亮度達 8000 cd/㎡，通透率超 70%，輕量化設計僅 8 kg/㎡。憑藉 7680Hz 高刷新率和 16 位灰度處理技術，即使在強烈環境光下，畫面依然細膩流暢，色彩真實自然。
為適配建築複雜的結構特點，洲明團隊量身打造了框架式幕牆、點支式幕牆、吊裝式等多種結構安裝方案，充分展現出產品的靈活性與適配性。同時，螢幕支援定制化前黑後白的視覺效果，與建築風格融為一體。
該項目於2023年啟動，歷經三年反覆打樣、測試與優化。從設計到勘查，洲明團隊始終與客戶保持密切溝通，以卓越的顯示效果、穩定的產品性能和高效散熱表現贏得客戶信賴。交付階段，公司研發與生產團隊快速回應需求調整，完成產品升級與批量交付，技術人員亦全程提供現場技術支援。
項目毗鄰四面佛，所在地日均客流量超過 40 萬人次。作為該商圈核心視覺亮點，這塊透明屏不僅提升了商業綜合體的科技感與商業氛圍，更成為遊客打卡的熱門地標。無論是品牌曝光、內容展示還是公共藝術呈現，該項目都展現出巨大的商業價值與社會影響力。
洲明科技簡介
洲明科技是全球領先的 LED 顯示、照明產品及光顯解決方案提供商，連續三年入選「亞洲品牌 500 強」，業務覆蓋 160 多個國家和地區，在中國、日本、美國設有研發中心，並擁有全球規模最大的智慧 LED 製造基地。洲明科技完成了多項里程碑式項目，包括深圳灣體育中心「春繭體育館」的全球最大全息屏、沙烏地阿拉伯總面積達 2.2 萬平方米的 Riyadh Season（利雅得狂歡季）和 Boulevard World（林蔭大道世界）沉浸式超大型項目，以及全球首款透聲 LED 影院屏。
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SOURCE 洲明科技