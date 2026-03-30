2026中國國際焙烤展覽會5月上海啟幕，聚焦全球烘焙行業創新

中國焙烤食品糖制品工業協會理事長張九魁表示：「歷經近30年發展，我們的平台已成為焙烤行業的基石，持續打造推動烘焙生態發展的全球樞紐，每年為市場帶來新思路。2026中國國際焙烤展覽會將深入解讀市場趨勢、消費動向與前沿創新，助力塑造行業未來。」

上海2026年3月30日 /美通社/ -- 5月20日至23日，以「創新無界‧首發聚變‧鏈接未來」為主題，全球焙烤界將齊聚上海虹橋國家會展中心，共同迎來第28屆中國國際焙烤展覽會。本次展會由中國焙烤食品糖制品工業協會與北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦，規模空前，旨在匯聚行業精英，共同探索烘焙技藝的新邊界。

本屆展會在規模與參與度上均實現大幅提升，展覽面積超過33萬平方米，橫跨13個展館。屆時將有來自70多個國家和地區的2200余家參展商，集中展示數萬款產品，吸引來自130多個國家的近40萬人次專業觀眾到場，涵蓋工業烘焙、巧克力及其他相關食品產業鏈的眾多領軍品牌。

本屆展會的國際化水平再上新台階，國際品牌占參展商總數逾20%。德國、意大利、日本國家展團將亮相展會，來自「一帶一路」沿線國家的多個新興品牌也將同台展示。海外觀眾預登記人數同比增長30%，進一步鞏固了展會在全球烘焙市場的地位。