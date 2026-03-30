2026中國國際焙烤展覽會5月上海啟幕，聚焦全球烘焙行業創新

上海2026年3月30日 /美通社/ -- 5月20日至23日，以「創新無界‧首發聚變‧鏈接未來」為主題，全球焙烤界將齊聚上海虹橋國家會展中心，共同迎來第28屆中國國際焙烤展覽會。本次展會由中國焙烤食品糖制品工業協會與北京貝克瑞會展服務有限責任公司共同主辦，規模空前，旨在匯聚行業精英，共同探索烘焙技藝的新邊界。
中國焙烤食品糖制品工業協會理事長張九魁表示：「歷經近30年發展，我們的平台已成為焙烤行業的基石，持續打造推動烘焙生態發展的全球樞紐，每年為市場帶來新思路。2026中國國際焙烤展覽會將深入解讀市場趨勢、消費動向與前沿創新，助力塑造行業未來。」
本屆展會在規模與參與度上均實現大幅提升，展覽面積超過33萬平方米，橫跨13個展館。屆時將有來自70多個國家和地區的2200余家參展商，集中展示數萬款產品，吸引來自130多個國家的近40萬人次專業觀眾到場，涵蓋工業烘焙、巧克力及其他相關食品產業鏈的眾多領軍品牌。
本屆展會的國際化水平再上新台階，國際品牌占參展商總數逾20%。德國、意大利、日本國家展團將亮相展會，來自「一帶一路」沿線國家的多個新興品牌也將同台展示。海外觀眾預登記人數同比增長30%，進一步鞏固了展會在全球烘焙市場的地位。
作為一項裡程碑式舉措，2026中國國際焙烤展覽會將首度舉辦助力中國企業「出海」的專題論壇，圍繞法規合規、供應鏈適應及品牌本土化等議題提供策略建議。展會期間還將發布數千款新品，涵蓋原料、加工技術及商業模式等多個領域。
為進一步凸顯主題，展會還將舉行為期一周的新品發布專題活動，包括聚焦創新的專項賽事，並發布《中國國際焙烤展覽會行業手冊》。同時，健康烘焙、預制烘焙、智能智造等特色展區將集中呈現行業變革的重要趨勢。
除貿易展區外，展會還將舉辦專業賽事、現場大師班、導覽團及咖啡面包節等活動，集貿易對接、趨勢洞察與行業交流於一體。升級後的iBakeryChina數字平台，已實現線上線下的全面融合，打造全渠道協同環境，助力全球供應鏈高效對接。
2026中國國際焙烤展覽會將首度設立「中國巧克力產業展覽會」，並同期舉辦「2026中國巧克力產業大會」，全景呈現從可可到成品巧克力的完整產業鏈，匯聚巧克力行業領軍品牌。
8月27日至29日，中國國際焙烤展覽會將首次走出國門，在印尼雅加達舉辦Bakery ASEAN，探索區域烘焙市場新機遇。
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SOURCE 中國國際焙烤展覽會