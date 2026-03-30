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出版：2026-Mar-30 11:00
更新：2026-Mar-30 11:00
PR Newswire

第一太平戴維斯聯手理光引入尖端 AI 及無人機技術革新樓宇檢測

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提升物業管理安全與效率

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 第一太平戴維斯物業管理集團（「第一太平戴維斯」）與理光香港有限公司（「理光」）今日宣布達成策略合作，將人工智能及無人機技術引入樓宇外牆檢測流程，並應用於香港物業管理項目。是次合作旨在提升檢測安全與效率，以科技重塑傳統物管作業模式，推動物業管理邁向數碼化新時代。

隨着香港樓宇老化問題日益嚴峻，政府積極推行「強制驗樓計劃」，規定樓齡達30年或以上的私人樓宇須委任註冊檢驗人員進行檢測，市場對相關服務的需求持續上升。同時，樓宇老化亦令外牆及結構安全風險日增，為物業管理在檢測的安全、效率與準確性帶來全新挑戰。傳統外牆檢測依賴竹棚及人手抽樣，工序繁複耗時，不僅存在高空作業風險，更因抽樣局限而難以全面掌握樓宇狀況，已無法滿足當前對安全與效率的要求。第一太平戴維斯於香港管理的單位逾222,000個，總樓面面積達1億9千萬平方呎，龐大且多元化的物業組合需要更高效安全的檢測方案。有見及此，第一太平戴維斯攜手理光引入結合人工智能（AI）及無人機技術的樓宇檢測方案，所有檢測報告均由集團旗下專業測量師團隊認證，為香港物業管理行業帶來更安全、高效及數據化的嶄新專業認可檢測模式。

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理光引入配備可見光及熱能影像的無人機，結合AI分析技術，可在無需搭建棚架或進行高空作業的情況下，短時間內全面掃描樓宇外牆狀況。透過AI自動分析影像數據，系統可準確識別外牆裂縫、剝落、滲水及材料老化等潛在風險。憑藉更全面及客觀的檢測數據，第一太平戴維斯的物業管理團隊得以優化檢測流程，由被動維修轉向更具前瞻性的預防性管理，制定更精準的預防及維修方案，提升整體管理效率及樓宇安全水平。

第一太平戴維斯香港及澳門首席營運總裁及執行董事梁力宏先生表示：「作為物業管理服務供應商，物業使用者與前線人員的安全是我們的核心考量。透過引入無人機及 AI 技術，我們不但能大幅降低高空檢測的風險，同時亦提升整體檢測的覆蓋範圍與準確度。這次與理光的合作，讓創新科技能真正落地應用於實際管理場景，為物業管理模式帶來實質而長遠的改變。」

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是次合作項目中，理光提供從前期規劃、現場飛行、即時監察，到AI分析及報告製作的一站式方案。所有任務均由認證工程人員執行，並經嚴謹風險評估與航線規劃，確保符合安全及監管要求。第一太平戴維斯團隊則全程協調與業主及用戶溝通，確保檢測順暢進行，並將經分析後的數據結果轉化為專業的維修建議，推動物業管理從「被動維修」走向「主動預防」的全方位智慧化管理。

理光常務董事莊禮基先生表示：「理光一直致力透過科技推動企業及行業的數碼轉型。是次將無人機操作、影像技術及 AI 分析結合，正正體現我們如何把科技轉化為具實際價值的解決方案。我們很高興能與第一太平戴維斯合作。作爲業界翹楚，他們能帶動傳統人手檢測轉型為更安全、更智能及更數據化的管理模式。」

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在實際應用層面，此AI 無人機檢測方案不僅大幅提升檢測效率，亦能兼顧私隱保護與合規要求，為物業管理帶來更安全、可靠且可持續的解決方案。在效益方面，無人機檢測能將傳統長達數週甚至數月檢測時間大幅縮短，既能降低搭建竹棚的風險與成本，更可將影像數據系統化儲存為數碼資產，為後續維修規劃及預測性保養提供數據驅動的前瞻性決策基礎。在私隱保障方面，此方案設有嚴格機制，涵蓋事前與住戶充分溝通、飛行路線精準規劃以避開私隱區域，以及結合影像模糊與數據加密技術，確保創新科技在符合規定的前提下順利落地應用。

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展望未來，雙方將進一步深化合作，逐步將應用場景由住宅物業拓展至商業及工業項目，並研究引入微型無人機，以應對複雜空間的檢測及巡邏需求。透過 Ricoh InnoAI Hub 建立結構性數據平台，把檢測影像轉化為具體的維修及保養建議，推動物業管理由被動檢測邁向數據驅動的「預防性維修」模式。同時，雙方亦將繼續完善本地數據，以優化 AI 分析能力，為智慧物業管理及行業數碼轉型奠定長遠基礎。

-完-

關於第一太平戴維斯

第一太平戴維斯（「本集團」）擁有超過170年房地產服務經驗， 並以「匯通空間，攜手共榮」 為服務宗旨。

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本集團於倫敦證券交易所上市，在全球70多個國家及地區擁有超過42,000名員工，竭誠為客戶提供高質素的商業和高端住宅地產服務。

透過將環球研究數據和趨勢應用至本地和全球業務之中，讓我們能向客戶提供業內最前瞻性的見解，為他們度身定制解決方案，實現他們的目標。

無論是國際企業擴張業務、投資者提升其投資組合、還是家庭尋找新居所，我們都能幫助客戶作出更明智的房地產決策。

關於第一太平戴維斯物業管理有限公司

第一太平戴維斯物業管理有限公司在香港扎根逾30年，聯同旗下佳定集團，以卓越服務與專業精神奠定行業領導地位。

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在香港，我們擁有超過15,000人的專業團隊，管理範疇涵蓋商用物業、高級住宅、商場、工業及物流中心、企業辦公室及政府建築等，總計管理單位逾222,000個，總樓面面積達1億9千萬平方呎。

憑藉第一太平戴維斯的全球網絡和專業知識，我們融合國際視野與本地經驗，為客戶提供量身定制的物業管理解決方案。我們的專業團隊靈活運用智慧物管技術和創新策略，提升運營效率，實現資產增值，並為客戶和租戶創造持續價值。

我們積極推動數碼轉型，利用智能科技優化物業管理流程，提升服務體驗。同時，我們亦注重可持續發展，推行綠色管理措施，支持客戶實現環境、社會及治理（ESG）目標，促進城市健康發展。

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有關理光（香港）有限公司  

理光(香港)有限公司成立於1963年，是數碼服務及辦公室解決方案的領導者，深受客戶信賴。作為數碼轉型的先驅，理光(香港)透過五大專業範疇——混合式工作間、工作流程自動化、雲端與資訊科技基建、網絡安全，以及人工智能應用，協助企業提升工作效率。

理光(香港)秉持創新精神及以客為本的理念，融合人與科技，協助企業在瞬息萬變的數碼環境中保持領先。透過度身訂造的解決方案，提升生產力、靈活性與協作能力，理光(香港)助力企業從容應對轉變，邁向可持續發展與數碼卓越。公司致力推動企業「專注向前」，以目標為導向，在未來的工作模式中持續成長與成功。

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如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.ricoh.com.hk

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-ai--302727206.html

SOURCE 理光（香港）有限公司

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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