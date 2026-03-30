荃信生物-B(02509)2025年收入激增逾4倍 經調整溢利約3.56億元 同比扭虧為盈

泰州2026年3月30日 /美通社/ -- 荃信生物-B(02509)公布2025年業績，收入約8.07億元，同比增長約4.08倍；毛利約7.14億元，同比增長約6.75倍；年內溢利3.07億元，經調整年內溢利約3.56億元，同比扭虧為盈；每股盈利1.41元。 業績公告顯示，收入增長主要來自(i)主要與QX030N及QX031N的對外授權交易有關的對外授權收入增加6.225億元；(ii)研發服務收入增加1670萬元，主要由於CDMO服務增長3550萬元，部分被QX004N及QX008N臨床服務費減少所抵銷；及(iii)賽樂信®的供應增加900萬元，與賽樂信®的銷售增長一致。

截至目前，荃信生物已有一款商業化產品，即國內首個烏司奴單抗生物類似藥賽樂信®，其2025年國內銷售額(含增值稅)近3億元。兩款核心產品研發進展順利，奧托奇拜單抗(IL-4Rα單抗)在中國針對結節性癢疹(PN)及特應性皮炎(AD)的III期臨床試驗已達到主要終點，這兩項適應症的新藥上市申請(NDA)預期將於年內陸續提交。魯塞奇塔單抗(IL-17A單抗)用於強直性脊柱炎(AS)的新藥上市申請已獲受理。QX004N(IL-23p19單抗)及QX008N(TSLP單抗)在國內分別處於銀屑病(Ps)及慢性阻塞性肺病(COPD)III期臨床試驗，合作夥伴正在加速開發。隨著公司的單抗產品逐步邁向商業化階段，公司的發展前景持續向好，「荃信1.0」布局已接近完成。

此外，基於在自免領域的深厚積累，公司高效開發了一系列長效雙抗管線，在保持皮膚科優勢的同時，深入探索呼吸系統疾病等領域的重大潛在機遇。公司與Caldera Therapeutics、羅氏及Windward Bio的接連合作，展示了公司在推進全球策略方面的執行能力。隨著QX030N(IL-23p19/TL1A雙抗)、QX031N(TSLP/IL-33雙抗)及QX027N(TSLP/IL-13雙抗)逐步進入臨床階段，「荃信2.0」迭代正全速啟航。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-b0250920254--3-56--302728240.html SOURCE 荃信生物