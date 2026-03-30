香港理工大學專業及持續教育學院 學生事務處舉辦「生死對話博覽會」

以多元體驗推動生命教育 引導學生思考人生課題 香港2026年3月30日 /美通社/ -- 香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處今日於理大西九龍校園舉辦「生死對話博覽會」，透過結合展覽、互動體驗、專題講座及藝術創作，鼓勵學生以開放態度認識生命歷程中的重要議題，深化對生死的理解與反思。 是次活動理大學生事務處統籌策劃，聯同多個生死教育機構，包括工業傷亡權益會、東華三院(圓滿人生服務)、慰心善終服務、毋忘愛及專業人士參與。現場設有多個主題攤位及展示，涵蓋晚期照顧、殯葬安排及情緒支援等範疇，並融入急性哀傷支援服務等元素，讓參加者了解生命不同階段，包括身後事規劃、家屬情緒處理，以及面對職業意外或突發離世的實際挑戰。現場亦介紹環保殯葬及遺體3D打印修復等新興服務，拓展學生對生命教育的想像與理解。

活動同時舉辦專題講座，多位來自食物環境衛生署及不同生死教育的講者分享實務經驗與專業知識，包括介紹「綠色殯葬」理念、生前契約規劃、致命職業意外處理、東華義莊的歷史與服務，以及透過遺體3D打印修復技術以盡量減少家屬遺憾。內容豐富而具啟發性，不僅提供實用的生前規劃知識，也讓學生透過講者分享的真實案例，正視生命的脆弱及如何面對失去親人的挑戰。 講座同時鼓勵參加者思考自身價值觀，提升對生命意義的認知與反思。其中，花藝工作坊成為活動一大亮點。工作坊由國際專業花藝師凌韻詩女士親自指導，以「蘭舟」為創作主題，引領參加者透過花藝表達內心情感。作品象徵人生旅程中的陪伴與記憶，讓參加者在創作中感受生命流轉的意義。

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監劉銳業博士表示，希望透過是次博覽會，讓學生在知識與體驗並重的環境中，建立正向而具深度的生命價值觀，並學習珍惜當下、面對未來。「生死對話博覽會」亦為校園提供一個促進生命教育交流的重要平台。未來會繼續舉辦用藝術展覽展示出生死教育的意義。 以下是部份同學的心聲: 「今日最印象深刻係蕭倩文小姐分享，因為我自己讀測量所以會留意工程意外嘅新聞。 平時喺電視見到佢係比較嚴肅，但今日佢比較輕鬆嘅分享，講解佢平時點樣安撫家屬同埋點樣幫佢哋追討賠償，更了解佢嘅工作同埋點樣安慰離世者嘅家人。」

邱可晴同學分享: 「我今日咁啱參加左個花藝工作坊，感覺幾開心！佢同生死主題有關，但同時又唔會令個氣氛沉重，所以可以令同學更好地了解生死話題。」 媒體聯繫：如有任何新聞查詢，請與 Joyous Communications Jason Yiu（電話：2560-8669）或 Prudence Mak（電話：2560-8520）聯繫。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302728220.html SOURCE 香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處