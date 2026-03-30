澳洲會計師公會調查：人工智能普及應用與融資改善帶動 臺灣中小企業信心創五年新高

臺北，臺灣 - 2026年3月30日 - 根據全球專業會計組織澳洲會計師公會最新發佈的《亞太區小型企業調查2025-2026》，超過半數臺灣中小企業在 2025 年錄得成長，而展望 2026 年的企業信心更升至 2020 年以來最高水平。





調查顯示，2025 年有 53% 的臺灣中小企業錄得業務增長，略低於上一年度的 57%。展望 2026 年，企業信心明顯回升，63% 的受訪企業預期今年仍將持續增長。受訪企業對本地經濟的看法同樣呈現上升趨勢，61% 預期臺灣經濟在 2026 年將呈現增長，創下臺灣自 2018 年首次納入調查以來的新高。



臺灣中小企業依然是創造就業的重要力量。調查指出，2025 年有 31% 的企業增聘人手，而 44% 亦計畫於 2026 年持續增聘員工。



在營商環境方面，成本上升依然是 2025 年的最主要挑戰。許多企業因此認為，妥善控制成本是維持去年整體業績表現的最關鍵因素。



澳洲會計師公會臺灣榮譽顧問林中仁先生表示，臺灣穩健的經濟基礎繼續支撐中小企業保持營運的韌性。他說：「全球對半導體與人工智慧（AI）晶片的需求持續攀升，為臺灣供應鏈中的出口商與零組件供應商帶來發展契機。」他補充指出：「面對地緣政治的不確定性及國際競爭加劇，政府推出的中小企業補助措施與稅務優惠，再加上穩健的內需表現，都有助於提升企業信心並支持企業持續成長。」



在科技採用方面，臺灣中小企業更加廣泛 使用AI。調查顯示，33% 的企業表示 AI 是其 2025 年最主要的科技投資項目，較 2024 年的 29%有所提升。



同時，臺灣中小企業的資安風險大幅下降。2025 年僅有 27% 的企業因資安事件造成時間或金錢損失，遠低於 2024 年的 59%，顯示企業的資安意識提升，並更廣泛採取了基本的防護措施。



儘管如此，企業在數位科技領域的投資效益仍有進一步提升的空間。2025 年僅有 40% 的受訪企業表示其科技投資帶來營利，低於調查均值 56%。



林先生指出：「目前許多臺灣中小企業正處於經營者世代傳承交接的階段，在第二第三代開始從創業者接手企業，對科技應用模式有一定的影響，偏向務實與穩健。」他補充：「AI 投資的增加，不僅反映市場需求的變化與政府積極推動的數位轉型政策，也源於新一代企業經營者對科技工具的熟悉度提升，同時以科技應對營運及人力成本上漲的壓力。」



他建議：「企業若希望提升營利，應優先採用數位工具在影響運營效果最明顯的領域上。例如成本上升被視為 2025 年最不利於企業表現的因素，企業可考慮利用具有AI功能即時可用的會計與財務管理系統，有助降低營運成本並提升生產力。」



融資狀況亦是此次調查的重點之一。2025 年臺灣的融資環境大幅改善，更容易獲得外部資金，不過企業借貸需求有所放緩，。調查顯示，三分之二(66%) 的臺灣受訪企業認為容易取得外部融資，在受訪的市場中名列前三，較 2024 年的 28% 有明顯改善。展望 2026 年，融資環境預計將維持友善，63% 的企業預期融資環境將持續維持有利狀態。



儘管融資環境大幅改善，企業對外部資金的需求仍相對溫和。2025 年僅有 54% 的中小企業尋求外部融資，遠低於 2024 年的 72%。



林先生表示：「政府透過提高中小企業信用保證基金（SMEG）的保證成數，並推出國營銀行的優惠貸款措施，使中小企業取得銀行融資變得更加便利。」



「盡管如此，企業對增加新債務仍維持審慎態度。穩健的本地市場環境有助企業能平穩成長，但外部不確定性促使企業更審慎地規劃財務避免增加外債。這也符合政府推動漸進、穩健的中小企業轉型方向。」



林先生總結：「在國際競爭加劇與市場變動加速的環境下，臺灣中小企業若能善用政府政策，強化 AI 技能、提升創新動能，並透過增加線上銷售以拓展海外市場，將更能提升競爭力。」



《亞太區中小企業調查 2025–26》共訪問亞太區 11 個市場的 4,166 家中小企業，包括新加坡、中國大陸、澳洲等地。臺灣樣本數為 311 家中小企業。



