De Beers 集團與蘇富比攜手揭幕 Jwaneng 28.88－源自非洲喀拉哈里沙漠的卓越無暇稀世天然美鑽，璀璨亮相《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》Assouline新書出版發表會

以永恒之名，禮讚天然鑽石與藝術、歷史及愛的交融英國倫敦 - 2026年3月30日 - 日前，De Beers集團於英國倫敦文化地標Maison Assouline舉辦了一場頌揚天然鑽石、藝術與愛意的盛會。活動中，De Beers集團攜手蘇富比隆重揭幕一顆重達28.88克拉的D色無暇稀世天然美鑽Jwaneng 28.88，，並為與Assouline聯合呈獻的里程碑式著作《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》舉行出版儀式。活動現場星光熠熠，全球各界名流與創意翹楚齊聚一堂，共同見證一幕幕璀璨時刻。
De Beers集團首席執行官Al Cook表示：「人類對天然鑽石的熱愛已有數千年的歷史。天然鑽石的美麗、堅韌與稀有使其成為地球上最珍貴的造物之一。在過去的一個世紀裡，De Beers集團將這份對天然鑽石的熱愛傳遞至世界各地。《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》與此次展覽，共同描繪了百年敘事、創意與匠心，致敬天然鑽石如何承載著跨越數十億年的故事，從地球深處，最終抵達珍視它們的人手中。我很榮幸能與Assouline及蘇富比攜手，延續天然鑽石的璀璨之夢。 」
這顆首次公開展出的 Jwaneng 28.88 產自波札那傳奇的朱瓦能礦。這顆天然鑽石始於數十億年前地球深處的地幔，經由火山爆發被帶至如今喀拉哈里沙漠所在的地表。它由一顆114.83克拉的原石精雕細琢而成，De Beers的大師級專家歷經數月悉心研究，最終成就了這顆無瑕的圓形明亮式切割鑽石。 Jwaneng 28.88隸屬於Type IIa型－天然鑽石中最為稀有、化學成分最純淨的類別，在所有已發現的天然鑽石中佔比不足2%，堪稱名副其實的稀世珍寶。
Jwaneng 28.88將於2026年4月23日在香港蘇富比高級珠寶現場拍賣會上亮相，與蘇富比合作的這顆非凡天然鑽石拍賣，將使這段旅程圓滿結束。一同呈現的還有來自同一礦區、同樣由De Beers出品的其他天然鑽石。每顆天然鑽石都訴說著關於本源、愛與傳承的故事──而這一次，其璀璨光芒與顯赫源流將在世界舞台上備受讚譽。
蘇富比美洲及歐洲、中東和非洲地區珠寶部主管Quig Bruning表示：「Jwaneng 28.88是De Beers集團在天然鑽石領域非凡傳承的完美象徵。它既是大自然鬼斧神工的罕見傑作，又融合了天然鑽石切割與拋光的卓越技藝。天然鑽石恒久留傳，我想不到有比這顆鑽石更完美的代表天然鑽石，來象徵此次特別合作。 」
此次揭幕適逢De Beers集團與精品書籍出版社Assouline聯合出版的《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》正式發布。天然美鑽的亮相與新書面世，共同見證了歷史性的文化時刻，向那句改變現代愛情與承諾觀念的經典宣言致敬——「鑽石恒久遠，一顆永留傳」。這句由美國廣告文案Frances Gerety於1947年首創的廣告語，現如今已成為現代文化中歷久不衰的理念之一。正值De Beers集團慶祝百年敘事與創意之際，本次活動亦為該宣言即將迎來80週年紀念奠定了基調。
過去與現在的對話，在藝術家Sophie Oppenheimer策劃的專題展覽中得以延續，展覽進一步探索天然鑽石與藝術之間的深刻連結。從藝術家Pierre Ino創作的《The Miracle of Love》（1955）與《Treasures of the Heart》（1956）等經典廣告作品，到英國著名畫家與版畫家Patrick Caulfield的《Engagement Ring》（1963），畫家Edward J. Burra的《Spanish Music Hall》（1932）以及藝術家Vik Muniz為荷里活傳奇女星Rita Hayworth創作的肖像並列展出，讓賓客沉浸於天然鑽石與藝術交織的世界中。
此外，賓客們也欣賞了來自De Beers London典藏的跨越百年設計歷程的珍貴作品，其中包括Talisman Wonder——一件由691顆天然鑽石原石與拋光沙漠鑽石匠心打造的絕美孤品。
活動現場匯集了來自全球的創意力量與業界領袖，賓客們佩戴著天然鑽石，在書香、璀璨光芒與歷經時間沉澱的藝術作品環繞下，共同見證天然鑽石在藝術與文化脈絡中的永恒魅力。演員兼模特兒Poppy Delevingne、演員Nathalie Emmanuel、Archie Madekwe分別佩戴來自Boodles、ANANYA及Hirsh天然鑽石珠寶閃耀現身，為盛會更添璀璨。
當晚出席的嘉賓還有珠寶設計師Ananya Malhotra、Emefa Cole、Shola Branson、Sarah Ysabel Narici；音樂人Poppy Ajudha；企業家Sabrina Percy與Natalie Salmon；創意人士Susie Lau、Melissa Holdbrook-Akposoe、Ben Schofield、Barbara Ayozie Fuwoira、Iyozie Safira、Imom、Kbira、Iyozie Sbira、Iyozie） Lele；以及藝術家Lionheart、Annette Fernando、Temsuyanger Longkumer等。
時至今日，天然鑽石依然在銘刻著人生中那些決定性的時刻。所謂恒久，並非意味著愛情永不改變，而是致敬那些塑造了我們的重要時刻。一如藝術，天然鑽石亦陪伴並見證人生的變遷，成為永恒的精神依托，映照出內心深處最真實的自我。
https://www.debeersgroup.com/
https://www.linkedin.com/company/debeersgroup/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/DeBeersGroupOfCompanies
https://www.instagram.com/debeersgroup/
關於De Beers集團
De Beers集團（De Beers Group）成立於1888年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。 De Beers集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過20,000名員工，以其產值以及其在波札那、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers集團為全球最大的鑽石生產公司。 創新是De Beers集團的核心策略，以此發展包括De Beers（De Beers London）和Forevermark永恒印記在內的品牌組合，以及其他開拓性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃GemFair和Tracr。 De Beers集團通過De Beers鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並依託De Beers集團Ignite團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進的技術。 De Beers集團致力於「創守永恒」的承諾，該承諾規劃了一套綜合完整的方法體系，指引著我們邁向一個更公平、安全、潔淨和健康、促進社區繁榮、環境得到保護的未來。 De Beers集團是Anglo American PLC集團的一員。 如需瞭解更多資訊，請訪問 www.debeersgroup.com。
關於Assouline
Assouline由Prosper與Martine Assouline夫婦於1994年在巴黎創立，是全球首個專注於文化的奢侈品牌。秉持著對知識、文化與旅遊的熱忱，該公司已出版五大主要係列的2,000餘種圖書，並推出特別版及獨特的藏書週邊產品。 Assouline的合作陣容包括全球最受尊敬的品牌、藝術家、攝影師、作家及設計師。憑藉著無與倫比的標誌性風格與優雅的匠心，Assouline重新定義了現代出版業的全球格局。
關於蘇富比
創立於1744年的蘇富比拍賣行(Sotheby's)，透過拍賣、私人洽購及零售通路等，讓全球各地的藏家及鑑賞家得以發掘、夠藏及出售藝術品與各種奇珍異寶。我們的專家網絡遍及全球40個國家，專業領域涵蓋逾44個範疇部門，包括當代藝術、現代及印象派藝術、古典大師傑作、中國藝術、珠寶、腕錶、洋酒烈酒和室內家具等，以及透過RM蘇富比和Concierge進行的收藏級汽車與房地產交易。蘇富比金融服務是全球領先的藝術品貸款機構，為全球藏家提供資本解決方案，自成立以來已發放逾120億美元貸款。蘇富比全新全球總部現已落腳紐約麥迪遜大道945號標誌性的布雷爾大廈。