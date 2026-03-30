De Beers 集團與蘇富比攜手揭幕 Jwaneng 28.88－源自非洲喀拉哈里沙漠的卓越無暇稀世天然美鑽，璀璨亮相《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》Assouline新書出版發表會

以永恒之名，禮讚天然鑽石與藝術、歷史及愛的交融

De Beers集團執行長Al Cook現場致辭，與蘇富比攜手揭幕稀世天然美鑽Jwaneng 28.88，並慶祝《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》新書發布

英國倫敦 - 2026年3月30日 - 日前，De Beers集團於英國倫敦文化地標Maison Assouline舉辦了一場頌揚天然鑽石、藝術與愛意的盛會。活動中，De Beers集團攜手蘇富比隆重揭幕一顆重達28.88克拉的D色無暇稀世天然美鑽Jwaneng 28.88，，並為與Assouline聯合呈獻的里程碑式著作《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》舉行出版儀式。活動現場星光熠熠，全球各界名流與創意翹楚齊聚一堂，共同見證一幕幕璀璨時刻。De Beers集團首席執行官Al Cook表示：「人類對天然鑽石的熱愛已有數千年的歷史。天然鑽石的美麗、堅韌與稀有使其成為地球上最珍貴的造物之一。在過去的一個世紀裡，De Beers集團將這份對天然鑽石的熱愛傳遞至世界各地。《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》與此次展覽，共同描繪了百年敘事、創意與匠心，致敬天然鑽石如何承載著跨越數十億年的故事，從地球深處，最終抵達珍視它們的人手中。我很榮幸能與Assouline及蘇富比攜手，延續天然鑽石的璀璨之夢。 」這顆首次公開展出的 Jwaneng 28.88 產自波札那傳奇的朱瓦能礦。這顆天然鑽石始於數十億年前地球深處的地幔，經由火山爆發被帶至如今喀拉哈里沙漠所在的地表。它由一顆114.83克拉的原石精雕細琢而成，De Beers的大師級專家歷經數月悉心研究，最終成就了這顆無瑕的圓形明亮式切割鑽石。 Jwaneng 28.88隸屬於Type IIa型－天然鑽石中最為稀有、化學成分最純淨的類別，在所有已發現的天然鑽石中佔比不足2%，堪稱名副其實的稀世珍寶。Jwaneng 28.88將於2026年4月23日在香港蘇富比高級珠寶現場拍賣會上亮相，與蘇富比合作的這顆非凡天然鑽石拍賣，將使這段旅程圓滿結束。一同呈現的還有來自同一礦區、同樣由De Beers出品的其他天然鑽石。每顆天然鑽石都訴說著關於本源、愛與傳承的故事──而這一次，其璀璨光芒與顯赫源流將在世界舞台上備受讚譽。蘇富比美洲及歐洲、中東和非洲地區珠寶部主管Quig Bruning表示：「Jwaneng 28.88是De Beers集團在天然鑽石領域非凡傳承的完美象徵。它既是大自然鬼斧神工的罕見傑作，又融合了天然鑽石切割與拋光的卓越技藝。天然鑽石恒久留傳，我想不到有比這顆鑽石更完美的代表天然鑽石，來象徵此次特別合作。 」此次揭幕適逢De Beers集團與精品書籍出版社Assouline聯合出版的《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》正式發布。天然美鑽的亮相與新書面世，共同見證了歷史性的文化時刻，向那句改變現代愛情與承諾觀念的經典宣言致敬——「鑽石恒久遠，一顆永留傳」。這句由美國廣告文案Frances Gerety於1947年首創的廣告語，現如今已成為現代文化中歷久不衰的理念之一。正值De Beers集團慶祝百年敘事與創意之際，本次活動亦為該宣言即將迎來80週年紀念奠定了基調。過去與現在的對話，在藝術家Sophie Oppenheimer策劃的專題展覽中得以延續，展覽進一步探索天然鑽石與藝術之間的深刻連結。從藝術家Pierre Ino創作的《The Miracle of Love》（1955）與《Treasures of the Heart》（1956）等經典廣告作品，到英國著名畫家與版畫家Patrick Caulfield的《Engagement Ring》（1963），畫家Edward J. Burra的《Spanish Music Hall》（1932）以及藝術家Vik Muniz為荷里活傳奇女星Rita Hayworth創作的肖像並列展出，讓賓客沉浸於天然鑽石與藝術交織的世界中。此外，賓客們也欣賞了來自De Beers London典藏的跨越百年設計歷程的珍貴作品，其中包括Talisman Wonder——一件由691顆天然鑽石原石與拋光沙漠鑽石匠心打造的絕美孤品。活動現場匯集了來自全球的創意力量與業界領袖，賓客們佩戴著天然鑽石，在書香、璀璨光芒與歷經時間沉澱的藝術作品環繞下，共同見證天然鑽石在藝術與文化脈絡中的永恒魅力。演員兼模特兒Poppy Delevingne、演員Nathalie Emmanuel、Archie Madekwe分別佩戴來自Boodles、ANANYA及Hirsh天然鑽石珠寶閃耀現身，為盛會更添璀璨。當晚出席的嘉賓還有珠寶設計師Ananya Malhotra、Emefa Cole、Shola Branson、Sarah Ysabel Narici；音樂人Poppy Ajudha；企業家Sabrina Percy與Natalie Salmon；創意人士Susie Lau、Melissa Holdbrook-Akposoe、Ben Schofield、Barbara Ayozie Fuwoira、Iyozie Safira、Imom、Kbira、Iyozie Sbira、Iyozie） Lele；以及藝術家Lionheart、Annette Fernando、Temsuyanger Longkumer等。時至今日，天然鑽石依然在銘刻著人生中那些決定性的時刻。所謂恒久，並非意味著愛情永不改變，而是致敬那些塑造了我們的重要時刻。一如藝術，天然鑽石亦陪伴並見證人生的變遷，成為永恒的精神依托，映照出內心深處最真實的自我。