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出版：2026-Mar-30 13:45
更新：2026-Mar-30 13:45
PR Newswire

NeuroWatt 入選美國頂級創新平台 Plug and Play 聯合 XDC 加速器，推動 AI 基礎設施 DeFi 與 RWA 創新

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新加坡2026年3月30日 /美通社/ -- 新加坡 AI 基礎設施新創公司 NeuroWatt 今日宣布，其核心去中心化金融（DeFi）協議 AIWATT 正式入選由美國矽谷頂級企業創新平台 Plug and Play 與企業級區塊鏈 XDC Network 共同主辦的「XDC Enterprise RWA Accelerator」計畫。此合作標誌著 NeuroWatt 在推動 AI 基礎設施金融化與實體資產代幣化（RWA）領域邁出關鍵一步。

解決 2.5 兆美元貿易融資缺口

隨著全球對 AI 算力與自動化設備的投資急遽攀升，GPU 伺服器與機器人等資本密集型資產的融資需求日益增加。然而，根據全球貿易金融研究指出，傳統金融機構在評估這類高科技硬體資產時常面臨估值困難，導致全球貿易融資缺口高達 2.5 兆美元。為解決此產業挑戰，NeuroWatt 致力於建構專屬的 AI 基礎設施金融層，使這些資產能被金融市場更有效率地定價與配置。

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AIWATT 協議：將實體設備轉化為流動資產

NeuroWatt 旗下的 AIWATT 協議，旨在透過專利的 AI 資產估值模型與區塊鏈技術，將實體的 AI 基礎設施轉化為具備高流動性的數位資產。此舉不僅能顯著改善資本效率，亦大幅降低了硬體供應鏈的融資門檻。未來，該協議將與 NeuroWatt 既有的 GPU 雲端運算平台及模組化資料中心深度整合，形成完整的 AI 基礎設施技術堆疊（AI Infrastructure Stack）。

NeuroWatt 執行長呂承哲（Peter Lu）表示：「AI 基礎設施正迅速成為全球最重要的資本市場之一。透過 RWA 技術，讓 AI 硬體資產能被更有效率地融資和交易，進而為未來的 AI 經濟奠定新型的金融基礎。」

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攜手 Plug and Play 探索商業應用場景

作為全球最大的企業創新網絡之一，Plug and Play 長期致力於促成新創企業與跨國金融機構的深度合作。NeuroWatt 指出，透過參與此次加速器計畫，AIWATT 將進一步探索 AI 設備供應鏈金融與算力市場的實際商業應用場景。

在市場發展方面，目前全球代幣化實體資產（Tokenized RWA）市場規模已突破 250 億美元，AI 基礎設施的代幣化被視為區塊鏈金融與 AI 經濟的關鍵交集。目前，AIWATT 協議已順利進入測試網（Testnet）階段，公司並計畫於未來 6 至 12 個月內啟動 800 萬美元的種子輪融資，以加速推動全球市場佈局。

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關於 NeuroWatt

NeuroWatt 是一家總部位於新加坡的科技新創公司，專注於 AI 基礎設施與自動化技術，致力於打造 AI 生產力資產的金融化解決方案。其核心 DeFi 協議 AIWATT 旨在透過 RWA 技術，全面提升全球 AI 算力與機器人設備的資產流動性與資本配置效率。欲了解更多資訊，請訪問：www.neurowatt.ai

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/neurowatt--plug-and-play--xdc--ai--defi--rwa--302728278.html

SOURCE NeuroWatt

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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