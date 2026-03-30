NeuroWatt 入選美國頂級創新平台 Plug and Play 聯合 XDC 加速器，推動 AI 基礎設施 DeFi 與 RWA 創新

新加坡2026年3月30日 /美通社/ -- 新加坡 AI 基礎設施新創公司 NeuroWatt 今日宣布，其核心去中心化金融（DeFi）協議 AIWATT 正式入選由美國矽谷頂級企業創新平台 Plug and Play 與企業級區塊鏈 XDC Network 共同主辦的「XDC Enterprise RWA Accelerator」計畫。此合作標誌著 NeuroWatt 在推動 AI 基礎設施金融化與實體資產代幣化（RWA）領域邁出關鍵一步。

解決 2.5 兆美元貿易融資缺口

隨著全球對 AI 算力與自動化設備的投資急遽攀升，GPU 伺服器與機器人等資本密集型資產的融資需求日益增加。然而，根據全球貿易金融研究指出，傳統金融機構在評估這類高科技硬體資產時常面臨估值困難，導致全球貿易融資缺口高達 2.5 兆美元。為解決此產業挑戰，NeuroWatt 致力於建構專屬的 AI 基礎設施金融層，使這些資產能被金融市場更有效率地定價與配置。