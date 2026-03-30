利潤翻倍，單店日均訂單提至432單 「中式面館第一股」遇見小面2025年業績報捷

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 2026年3月27日，廣州遇見小面餐飲股份有限公司（股票代碼：2408.HK，下稱「公司」）發佈上市後首份年度業績公告。公告顯示，2025年公司營業收入達16.22億元人民幣，同比增長40.5%，經調整淨利潤達1.35億元人民幣，同比增長111.9%。同時，公司同店數據亮眼，2025年餐廳同店銷售額實現同比1%的正增長，同店單店日均訂單從393單提升至432單，增幅達9.9%，凸顯公司業績增長的強大韌性。公司門店規模同樣有所突破，截至2025年12月31日，餐廳總數由截至2024年12月31日的360家增加至截至2025年12月31日的503家，彰顯「中式面館第一股」的規模效應及擴張潛力。

業績高增：川渝風味風口正盛 精益管理促利潤釋放 公告顯示，公司2025年營業收入達到16.22億元人民幣，較2024年的11.54億元增長40.5%，增速遠超行業平均水準。剔除上市開支等專案影響，經調整淨利潤則達到1.35億元人民幣，同比增長111.9%，經調整淨利潤率達8.3%。 業績的爆發式增長，一方面得益於餐飲行業的整體復蘇與細分賽道的紅利。國家統計局數據顯示，2025年全國餐飲收入達57982億元，同比增長3.2%。其中，川渝風味菜品因其口感辨識度高、受眾廣泛，成為中式速食增長最快的細分賽道之一。據國信證券研報，中式面館市場規模超3000億，川渝賽道成長性強，未來具備標準化、數位化運營能力的優質龍頭有望加速整合、做大做強。參考弗若斯特沙利文數據，2025年中式面館市場規模達3260億元，CAGR（2025—2029年）約11%，僅2024年川渝風味面館占中式面館市場規模便達25%，CAGR（2025—2029年）約13.2%，具備更高賽道成長潛力。根據紅餐產業研究院發佈的《重慶小面品類發展報告2026》，預計2026年重慶小面市場規模有望突破百億元。遇見小面精准卡位川渝風味，憑藉高性價比和標準化運營，充分承接了行業向上的紅利。

另一方面，公司盈利能力的顯著提升源於極強的標準化運營體系與成本控制優化。公司標準化的運營體系來源於系統設計和資訊化能力。遇見小面的運營模式並非單一環節的優化，而是一套覆蓋產品、服務、人力與拓展的完整管理系統。該模式貫穿從產品到管理的全鏈條，確保品牌一致性、運營效率與顧客體驗的統一，確保了公司在快速增長過程中，能夠持續輸出穩定且高品質的用餐體驗，並維持優異的運營效率，構成了其區別於傳統餐飲經營者的核心競爭壁壘。在成本控制方面，2025年公司表現也相當亮眼，原材料及耗材占收入比例由34.3%降至32.4%，員工成本占比由23%降至21.9%，租金支出占比由18.2%降至17%，三項核心成本指標全面優化，規模效應日益凸顯。

憑藉高效的成本管控與精益化運營，公司得以推行主動降低菜品定價策略，為顧客提供更具性價比的用餐體驗，以吸引更廣泛消費群體並擴大整體銷售規模。2025年，公司直營及特許經營餐廳訂單平均消費額分別由2024年的32.1元及31.8元，下降至29.9元及28.8元。與此同時，直營及特許經營餐廳單店日均訂單量分別由2024年的386單及390單，提升至2025年的406單及412單，呈現客單價下行、訂單量穩步增長的良性經營態勢，充分印證公司以實惠定價提升消費吸引力、帶動整體銷售增長的經營策略成效顯著。

另外，伴隨公司業務場景的多元化發展，門店佈局從原來的一、二線城市的核心商圈商場店，拓展至街邊店以及城市近郊的門店，利潤率得以持續提升。 規模擴張：全球門店網路突破500家 千店目標啟新程 業績的強勁增長，得益於遇見小面全球門店網路的高質量快速擴張。截至2025年12月31日，遇見小面全球門店總數已達503家，較去年同期的360家淨增143家，增幅達39.7%。其中，直營餐廳從279家增至411家，構建了穩固的基本盤。 在空間佈局上，公司展現出清晰的戰略規劃：境內市場穩紮穩打，於香港特別行政區開設15家餐廳，進一步鞏固區域優勢護城河；海外市場則迎來歷史性突破，2025年12月29日，全球第500家門店暨新加坡首店在烏節路313@Somerset隆重開業，標誌著遇見小面正式開啟國際化征程。

步入2026年，公司擴張步伐進一步加快。截至2026年2月28日，公司在原有503家門店基礎上再開20家新餐廳，另有76家處於開業前籌備中，展現出強大的執行能力與擴張後勁。 時至今日，中式速食的競爭已進入「系統能力」比拼階段，標準化營運網路是企業穿越週期、實現可持續增長的堅實基礎。遇見小面構建了一套高度標準化、體系化及數位化的運營模式，這是其實現快速規模複製與跨區域成功擴張的核心基石。 遇見小面實現「量質齊升」，在同店數據上得到直接印證。2025年餐廳同店銷售額成功實現同比1%的正增長；同店單店日均訂單從393單提升至432單，增幅達9.9%，品牌健康度與顧客黏性持續增強，展現出強大的內生增長韌性。

正因歷經超500家門店驗證的成熟運營體系，遇見小面對未來頗有壯志。據招股書規劃，公司計畫在未來三年開設約520至610家新餐廳，預計2028年門店規模有望突破1000家。通過"直營穩根基、特許擴覆蓋"的雙輪驅動模式，遇見小面正加速從中國本土品牌邁向全球市場，將標準化能力外溢至更廣闊的商業版圖。 價值認可：券商給予「買入」評級 真金白銀回饋股東 基於公司強勁的基本面與清晰的成長路徑，多家券商發佈研究報告表示樂觀。國投證券國際首次覆蓋即給予「買入」評級，認為公司憑藉高性價比和標準化運營，已構建起核心護城河；方正證券亦出具「推薦」評級，看好其國內外市場的巨大成長空間。

在實現業績高速增長的同時，遇見小面展現出對股東回報的高度重視。董事會建議派發2025年普通股末期股息每股H股人民幣0.03元，上市首年即實現回報股東。此外，公司已獲授權回購H股，截至2026年2月28日已動用自有資金1730萬港元進行回購。這種「分紅+回購」的組合拳，在港股餐飲板塊中並不多見，充分彰顯了遇見小面管理層對公司未來發展的堅定信心。 在連鎖化、品牌化成為餐飲行業生存必答題的今天，遇見小面正以其系統化的運營能力、穩健的財務模型和清晰的全球化視野，定義著中式面館行業的新標準，其長期投資價值值得期待。

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