香港兒童節寓意新生希望 美國RSMC去年誕生230名試管寶寶 院長四月亞洲巡迴諮詢

香港、中國深圳和上海2026年3月30日 /美通社/ -- 每年4月4日是香港的兒童節，象徵新生命與未來的希望。然而香港近年生育率持續偏低，最新統計顯示，2025年本港新生嬰兒約3.17萬名，按年下降約14%，反映不少夫婦在生育計劃上面臨壓力，也令輔助生殖技術的需求逐漸增加。

美國RSMC生殖醫學中心表示，中心在2025年共迎來230名試管嬰兒誕生，平均幾乎每天都有新生命到來。中心院長Dr. Harari從事生殖醫療逾30年，長期為來自世界各地的不孕家庭提供專業治療與生育規劃。