置地公司基金會推出「AI for Good」社區創新計劃 深化加強社會影響力

計劃匯集各個非牟利組織、青年與學術夥伴，打造解決方案

結合人工智能與青年視角，以創新方案回應社會議題

為期兩天的「AI for Good」社區創新計劃日前於香港理工大學校園圓滿舉行，並選出4支隊伍晉級決賽階段。最終勝出項目將獲得置地公司基金會未來兩年的資助，以推動其長遠發展及社會影響。

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香港 - 2026年3月30日 - 置地公司基金會（下稱「基金會」），前身為「置地公司家基金」，舉行「AI for Good」社區創新計劃，這是一項與香港理工大學賽馬會社會創新設計院（下稱「J.C.DISI」）攜手策劃的社會創新計劃。該計劃旨在協助本地非牟利組織應對當下的社區議題，同時彰顯基金會的長期承諾——透過社會創新、持份者參與及長遠夥伴合作，構建宜居、宜業、緊密連結的活力社區與城市。自2020年11月成立以來，基金會以「人、地方、文化」三大策略支柱為核心，並累計投放超過1.15億港元於多項社區項目，惠及逾63萬民眾，並正加強與夥伴的合作，以推動可持續的社會創新發展。為期兩天的「AI for Good」社區創新計劃於 3 月 21 日至 22 日在香港理工大學校園舉行。大會為參與機構提供包容且專業的交流環境，並透過置地公司義工與 JC.DISI導師投入引導，協助各機構深入探索，反覆優化並完善其社會創新作品構想。活動期間，各參與機構運用人工智能工具，製作一本視覺化的「模式圖鑑」—— 一套具備投資與實踐潛力的框架，將實地調研、概念構思、社會方案規劃及視覺呈現整合為一份結構完整、脈絡清晰的統合文件。透過應用人工智能，參與者能將複雜的社會議題轉化為簡潔可行的執行方案，亦促進各個非牟利組織、評審及潛在合作夥伴之間更深入的交流。JC.DISI 作為主要計劃夥伴，於構思引導、能力建設、項目管理及學生參與等層面提供全方位專業支援。來自理大不同學科的學生以青年顧問身份參與計劃，與非牟利組織緊密合作，提供嶄新視角及洞見，進一步強化計劃在共創及社區營造方面的影響力。置地公司總法律顧問兼置地公司基金會董事莊思勤（John Simpkins）表示：「置地公司基金會一直透過具意義的協作方式支援社區發展。是次我們聯同JC.DISI合作推動社區創新，運用人工智能作為賦能工具，協助非牟利組織優化服務構想、提升數碼能力，並在社會創新領域開拓嶄新思維。這項計劃正好體現我們的核心信念——持久的社會影響力並非來自一次性的資助，而是有賴跨界共創、科技應用及持續投入才能實現。透過匯聚非牟利組織、青年學生及跨界合作夥伴，我們期望攜手研發能夠強化社區韌性的解決方案，共同建構更具活力的城市環境。」香港理工大學賽馬會社會創新設計院暫任總監林美華（Sam Lam）表示：「這次社區創新計劃的獨特之處，在於聚焦以人工智能驅動社會創新的能力建構。有別於單一的提案競賽，本計劃協助非牟利組織團隊掌握專業顧問常用的先進人工智能設計思考工具，並在 48 小時內，將原本需時數月的策略研發工作，轉化為具備實際實行條件的方案。是次合作亦重新定義了捐助機構與非牟利組織之間的關係——置地公司基金會透過長期能力建設，為非牟利組織配備可持續應用的實用技能與工具，進一步強化社區營造及社區互動效能。我們攜手把策略願景轉化為切實可行的解決方案，確保相關影響力能夠持續延伸。」經由置地公司管理層，以及學界與業界專家評審的初步提案環節後，四支入圍隊伍成功晉身下一階段。入圍團隊將與跨界別的導師合作，進一步完善其方案。最終勝出項目將於未來兩年獲得置地公司基金會的資金支持及持續支援。入圍團隊: