Nextguard Technology以AI驅動DLP創新應對數據安全新挑戰

DLP方案建立完善渠道合作生態系統，攜手香港企業迎接 AI 時代數據安全新標準





(由左至右) Nextguard Technology Limited售前與售後服務總監張紹康、新產品總監楊明非、聯合創辦人兼首席技術官黃軍、總裁兼策略發展總監曾東波、首席人工智能顧問羅永強博士，以及董事總經理廖家軒，共同組成強大核心領導團隊，攜手協助香港企業應對AI 時代的數據外洩挑戰。

AI DLP ——智能偵測異常用戶行為與可疑數據傳輸，並透過預建策略，有效阻止敏感數據未經授權上傳至GenAI或大型語言模型 (LLM) 等AI平台及雲端協作工具

——智能偵測異常用戶行為與可疑數據傳輸，並透過預建策略，有效阻止敏感數據未經授權上傳至GenAI或大型語言模型 (LLM) 等AI平台及雲端協作工具 AI 數據自動分類 — —自動發現並標記靜態或動態敏感數據，將原本需時數月數週的手動設定大幅壓縮至數小時的 AI 輔助配置，顯著提升部署效率

—自動發現並標記靜態或動態敏感數據，將原本需時數月數週的手動設定大幅壓縮至數小時的 AI 輔助配置，顯著提升部署效率 Microsoft MIP 深度整合——原生支援Microsoft Purview、Copilot及Azure Information Protection，實現本地 DLP與雲端生態系統之間的統一安全策略管理

香港 - 2026年3月30日 - 專注企業級數據外洩防護 (DLP) 與數據安全的Nextguard Technology Limited於旗下首屆合作夥伴日上指出，香港作為國際金融中心及亞太區數據樞紐，面對的數據外洩威脅將持續升溫，事故發生頻率與影響規模亦預期繼續擴大。隨著數字基礎架構不斷演進、AI 應用加速普及，香港企業對數據安全方案的要求正在轉變，AI驅動的DLP解決方案將成為企業保護核心資產不可或缺的戰略支柱。Nextguard Technology Limited 是一間以香港為總部、提供自主可控「全通道」數據安全防護方案的企業級科技公司。該公司持有 Skyguard 完整技術授權、永久源代碼所有權及開發權，更可為現有 Skyguard 產品持續進行升級與維護。隨著混合辦公模式成為企業常態，端點設備、軟件即服務 (SaaS) 平台及生成式人工智能 (GenAI) 等雲端協作工具已成為數據洩漏的高風險節點。新興 AI 工具的崛起，尤其是具備自主學習與執行能力的代理式 AI (Agentic AI) ，更帶來前所未有的數據外洩隱患——包括員工無意間將敏感資料上傳至公共AI平台、系統漏洞遭惡意程式快速利用，以及黑客藉此伺機入侵等威脅。有鑒於此，Nextguard秉持「以 AI 制 AI」的核心理念，憑藉 AI 驅動的數據安全創新，協助企業有效應對新舊威脅，防止類似近年多宗備受關注的大型企業數據外洩事件重演。Nextguard Technology Limited創辦人兼首席技術官黃軍 (Harvey Huang) 表示：「不少企業須同時應對技術架構演變和業務模式轉型，並在香港、中國內地及海外市場之間管理跨境數據流動與合規要求。它們需要的數據安全方案，必須能無縫整合本地部署與雲端環境，兼具備主動異常偵測能力，以切實保障數據安全，滿足多地監管合規要求。然而，現有國際大廠方案普遍價格高昂且實施複雜。Nextguard 正正切入這一市場缺口，以高性價比的企業級產品配合本土化靈活服務，致力成為香港、澳門及亞太區企業真正可靠的長期數據安全合作夥伴。」Nextguard 最新數據安全方案涵蓋以下核心功能：畢業於英國倫敦帝國學院 (Imperial College London) 、持有人工智能及互動系統博士學位的Nextguard首席人工智能顧問羅永強博士 (Dr. Felix Lor) 指出：「在AI時代，數據安全不能再依賴傳統的攔截，而必須具備智能、自適應及雲原生的防護能力。Nextguard以重新設計DLP架構為目標，從底層引入智能防護機制，精準應對新興威脅，助企業為全球化業務重建真正可靠的數據安全基礎。」企業在評估數據安全方案時，除重視技術效能外，同樣高度關注供應商的長期支援能力。Nextguard擁有完全技術自主權，可獨立進行產品研發、升級與維護，確保在不受任何第三方限制的情況下，持續為客戶提供穩定可靠的售後服務。Nextguard 恪守「渠道優先」策略，與深諳本地企業需求的授權代理商Systex及 Gateway緊密合作，並攜手中國電信國際有限公司、HKT、Amidas、BoardWare、Eastech、Electronic business solutions、GTI、Sino-Bridge (新橋）、Microware、Nexify、T1 Technology及X-Wave Technology等白金合作夥伴，共同構建覆蓋廣泛的在地化渠道生態，為客戶提供貼近業務需求的專業支援。此外，Nextguard亦為現有Skyguard客戶提供全面的產品維護、版本升級及無縫遷移服務，尤其切合正積極拓展海外業務、需符合國際數據保護標準的中國內地出海企業所需。黃軍在活動上強調：「Nextguard將憑藉完全技術自主權、AI優先的產品路線圖及堅定的渠道優先承諾，為香港、澳門本地及跨國企業提供媲美國際頂尖水準的數據安全方案，配合在地化靈活服務，與各合作夥伴及客戶攜手，共同在無邊界、AI 驅動的數碼未來重塑數據安全格局。」