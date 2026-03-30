AXA安盛推出「盛利 II 儲蓄保險」系列限時限額發售的2年保費繳付期

[4] 由第2個保單週年日開始，於每個保單週年日後的30天內可申請行使貨幣轉換選項。行使次數不設上限，每個保單年度只可以申請行使此選項一次，有關詳情請參閲相關的產品説明書及保單合約。貨幣轉換涉及匯率變動，可能影響保單的實際收益，建議在轉換前充分了解相關風險。

[5]推廣優惠詳情請參閱相關推廣單張。

[6] 資料是指有最多3名提取收款人的定期提取服務。此資料只適用於香港市場並乃根據保險業監管局於香港獲授權的保險人登記冊中之長期保險業務保險公司所提供的定期提取安排進行比較，截至2025年7月。

[7]此財富管家服務乃本公司提供的行政服務安排，並不屬於「盛利II儲蓄保險」系列的產品特點。本公司可以其全權及絕對酌情權予以批准服務之任何申請，而申請須符合任何適用的法律、法規及指引，並受限於本公司不時的行政規則。

[8]「信託級」指「盛利II儲蓄保險」系列的產品設計理念借鑑了信託的靈活性及精準性，而非等同信託產品。

[9]暫託人只適用於香港繕發的保單。

[10] https://axa.com.hk/zh/wealth-ahead-ii-savings-insurance 。