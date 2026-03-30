10Life：買機票「一鍵加購」旅遊保　 保費近貴一倍 　保障反而更低

香港 - 2026年3月30日 - 隨著復活節旅遊旺季臨近，港人外遊需求上升。近年逐漸普及的「嵌入式保險」（embedded insurance），即於機票預訂流程中直接加購旅遊保險，已成為不少旅客的常見選擇。當旅客購買機票時，航空公司往往同步推薦相關旅遊保險產品，令投保變得幾乎「順手一按」即可完成。 然而，這份便利，是否意味著更好的選擇？10Life 最新保單實測發現，透過航空公司「一鍵加購」的旅遊保險，部分情況下保費可高出市場方案近一倍，但保障卻未見相應提升，甚至出現「保費較高、保障反而較低」的情況。 保單實測：保費接近高一倍 保障反而較低 根據10Life測試，以一名35歲香港旅客前往日本東京5天行程為例：

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10Life 是一個一站式保險平台，致力實現公平保險。由保險業專業人士創立，10Life 以科技為綱，人心為本，為香港帶來公平產品、公平銷售、公平理賠。我們首創保險產品評級，消費者可輕鬆比較保險；團隊更設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；而獨立的理賠專員更專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭。我們涵蓋比較、投保與索償，目標是讓客人無論是買保險或進行理賠時，都獲得最好的保障，讓消費者「買得啱，賠得足」。



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