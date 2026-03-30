10Life：買機票「一鍵加購」旅遊保　 保費近貴一倍 　保障反而更低

香港 - 2026年3月30日 - 隨著復活節旅遊旺季臨近，港人外遊需求上升。近年逐漸普及的「嵌入式保險」（embedded insurance），即於機票預訂流程中直接加購旅遊保險，已成為不少旅客的常見選擇。當旅客購買機票時，航空公司往往同步推薦相關旅遊保險產品，令投保變得幾乎「順手一按」即可完成。
然而，這份便利，是否意味著更好的選擇？10Life 最新保單實測發現，透過航空公司「一鍵加購」的旅遊保險，部分情況下保費可高出市場方案近一倍，但保障卻未見相應提升，甚至出現「保費較高、保障反而較低」的情況。
保單實測：保費接近高一倍 保障反而較低
根據10Life測試，以一名35歲香港旅客前往日本東京5天行程為例：
- 於航空公司平台加購旅遊保險，保費約 HK$356
- 透過比較平台網上投保的高保障旅遊保險產品*，保費約 HK$177
即節省約 HK$179， 保費差距約 50%。
進一步比較保障細節顯示，在保費較低的情況下，高保障旅遊保險產品 * 多項核心保障反而更為優勝：
| 保障項目
| 航空公司建議加購保險
| 高保障旅遊保險產品*（經比較平台網上投保投保）
| 差異
| 折扣後保費 (如有)
| HK$356
| HK$177
| 航空公司產品貴HK$179（高約50%，以折扣後保費計）
| 醫療總保障額
| HK$1,000,000
| HK$2,000,000
| 航空公司產品保障低一半
| 回港覆診保障額
| HK$75,000
| 意外：HK$2,000,000
疾病：HK$200,000
| 航空公司產品保障最高低逾25倍
| 旅程取消
| HK$20,000
| HK$50,000
| 航空公司產品保障低約60%
| 個人財物／行李
| HK$10,000
| HK$20,000
| 航空公司產品保障低一半
| 住院現金
| HK$5,000
| HK$12,000
| 航空公司產品保障低逾50%
| 個人意外
| HK$500,000（另設會員額外保障）
| HK$1,000,000
| 航空公司產品保障低一半
|
整體而言，此高保障旅遊保險產品 * 在保費便宜近一半的情況下，幾乎所有保障項目均高出一倍以上。差距最懸殊的是回港覆診保險額，意外保障相差逾25倍，其次是旅程取消及住院現金，投保前值得細加比較。
除基本保障外，該產品亦涵蓋多項加購方案較少見的選項，包括業餘危險運動保障、航班延誤貴賓室通行證、手機損毀保障及「任何原因取消」附加條款，保障範圍相對全面。
在旅遊警示觸發門檻方面，航空公司旅遊保險一般僅於黑色外遊警示下生效，而該高保障產品則延伸至黃色及以上級別，為旅客提供更早期的保障支援。
此外，該航空公司所推薦的保險，其承保公司在其他平台亦有提供同類產品，保費或更為相宜，保障內容亦可能更為豐富。消費者投保前宜貨比三家，以確保以合理保費獲取最切合需要的保障。
嵌入式保險：便利背後的選擇限制
「嵌入式保險」是指保險產品整合於消費流程中，例如於購買機票時同步提供旅遊保險加購選項。相關產品一般由航空公司或平台預設推薦，消費者可選擇的方案相對有限，未必能全面比較不同產品。
外國行業研究顯示，此類旅遊保險現時約佔航空公司總收入 15%至20% ，並可提升每張機票收益 約 10%至30% 。在歐洲，超過 90% 的航空公司已將保險整合至訂票流程中。在此類「嵌入式保險」模式下，行業普遍採用佣金分成機制，平均佣金率約為 24% ，部分更可超過 50% 。1,2
由於相關產品多由平台預設提供，且投保決策緊貼購票流程，消費者或未必能全面比較不同計劃的保障及價格，從而影響選擇的性價比。
10Life：比較不影響便利性 反可提升保障與性價比
10Life聯合創辦人及行政總裁倫沛然表示：「嵌入式保險雖然方便，但未必代表是最適合的選擇。旅客應在出發前主動比較不同產品的價格及保障細節，確保以合理保費獲得足夠且全面的保障，而非為一時方便而接受單一方案。」
現時比較平台亦提供類似的投保流程，用戶只需輸入基本行程資料，即可比較多款旅遊保險計劃，毋須逐一瀏覽不同網站。部分計劃亦設有優惠安排，在比較後投保，有機會在提升保障的同時節省保費。
更多詳情，請瀏覽 10Life 旅遊保險比較頁面 。
資料來源及備註：
- * MSIG iTravel Go 計劃A
保費數字來自實測，實測及資料更新日期為2026年3月27日。
- 相關保費以日本五天個人計劃為基準
- 航空公司建議加購旅遊保險來回程計劃約HK$356/人；經比較平台投保之高保障旅遊保險亞洲保費約HK$177/人。
- 保障比較數據摘自相關保單條款文件、正式保單文件及公開資料。
- 保費及保障或因投保時間、渠道及個別條款而有所差異，僅供比較參考，一切以相關保單條款及保險公司最終批核為準。
行業研究來源：
1. battleface, "Embedded insurance is broken. Here's how to fix it" : https://www.battleface.com/en-gb/partner-insights/embedded-insurance-is-broken-here-is-how-to-fix-it/
2.KASKO, "Embedded Travel Insurance for Airlines: Untapped Potential" (2025): https://www.kasko.io/post/embedded-travel-insurance-airlines
關於 10Life
10Life 是一個一站式保險平台，致力實現公平保險。由保險業專業人士創立，10Life 以科技為綱，人心為本，為香港帶來公平產品、公平銷售、公平理賠。我們首創保險產品評級，消費者可輕鬆比較保險；團隊更設有保險顧問，按客戶需要作出專業建議；而獨立的理賠專員更專注索償，熟悉理賠程序，協助受保人獲得公平賠償，如有不公便向保險公司據理力爭。我們涵蓋比較、投保與索償，目標是讓客人無論是買保險或進行理賠時，都獲得最好的保障，讓消費者「買得啱，賠得足」。
如欲了解更多 10Life 資訊，或比較各類保險，可瀏覽：10life.com