杭州恒隆廣場將於4月28日啟幕試業

香港和中國上海 - 2026年3月30日 - 恒隆地產有限公司（「恒隆」或「公司」；香港聯交所股份代號：00101）今日宣布， 杭州恒隆廣場將於 2026 年 4 月 28 日 試業 。該項目是恒隆於中國內地的第11個大型綜合商業發展項目。 杭州恒隆廣場將於2026年4月28日試業 繼辦公樓自2025年末起陸續投入運作後，杭州恒隆廣場繼續按計劃分階段有序開業，標誌着恒隆內地業務又一重要里程碑，亦是其「城市脈動」定位的最新詮釋。項目將為區內的綜合發展項目樹立全新標竿，並進一步豐富杭州以至全國重點城市的生活品味及消費體驗。杭州恒隆廣場勢將引領體驗式零售的新趨勢，成為文化、商業與社區交匯共融的品味地標。 浙江省的本地生產總值及消費力均位居全國前列，而杭州恒隆廣場正坐落於浙江省杭州市的核心地段——武林商圈。項目總樓面面積約390,200平方米，匯聚世界級購物商場、五座甲級辦公樓，以及浙江省首家、提供194間客房的杭州文華東方酒店，全方位滿足杭州日益增長的高淨值人群對精緻生活的追求。 http://www.hanglung.com/

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。





公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。





公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。





恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」。



