熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Mar-30 15:30
更新：2026-Mar-30 15:30
Media OutReach Newswire

杭州恒隆廣場將於4月28日啟幕試業

分享：

香港和中國上海 - 2026年3月30日 - 恒隆地產有限公司（「恒隆」或「公司」；香港聯交所股份代號：00101）今日宣布，杭州恒隆廣場將於2026428試業。該項目是恒隆於中國內地的第11個大型綜合商業發展項目。

杭州恒隆廣場將於2026年4月28日試業
杭州恒隆廣場將於2026年4月28日試業

繼辦公樓自2025年末起陸續投入運作後，杭州恒隆廣場繼續按計劃分階段有序開業，標誌着恒隆內地業務又一重要里程碑，亦是其「城市脈動」定位的最新詮釋。項目將為區內的綜合發展項目樹立全新標竿，並進一步豐富杭州以至全國重點城市的生活品味及消費體驗。杭州恒隆廣場勢將引領體驗式零售的新趨勢，成為文化、商業與社區交匯共融的品味地標。

浙江省的本地生產總值及消費力均位居全國前列，而杭州恒隆廣場正坐落於浙江省杭州市的核心地段——武林商圈。項目總樓面面積約390,200平方米，匯聚世界級購物商場、五座甲級辦公樓，以及浙江省首家、提供194間客房的杭州文華東方酒店，全方位滿足杭州日益增長的高淨值人群對精緻生活的追求。


adblk4

關於恒隆地產

恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）致力締造優享生活空間。總部設於香港及上海，公司管理的物業組合總面積超過 350 萬平方米，覆蓋香港及內地，涵蓋零售、辦公、住宅及酒店物業。

公司在香港的多元化物業組合包括位於優越地點的辦公樓及商場，以及坐落於尊貴地段的豪華住宅項目。在內地，公司以恒隆廣場「66」品牌命名的綜合商業及零售項目遍及各大城市，包括上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的核心區域，被視為優質商業地標。

公司在可持續發展方面引領房地產行業，獲得 MSCI ESG「AA」評級，並入選 CDP 氣候變化最高評分 A 級榜單。公司在內地的九成營運物業已採用可再生能源，並承諾於 2050 年前實現淨零排放。

恒隆地產 ——「只選好的 只做對的」

如欲了解更多資訊，請瀏覽
adblk5

ADVERTISEMENT

邀請你率先參加屈臣氏集團「185周年歷史館」讀者導賞團

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務