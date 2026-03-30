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出版：2026-Mar-30 16:41
更新：2026-Mar-30 16:41
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中關村論壇成果發布專場：前沿科技突破成焦點

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北京2026年3月30日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道： 

2026中關村論壇成果發布專場於周日舉行，共發布21項重大成果，涵蓋全球科技前沿5項、經濟主戰場7項、國家重大需求4項及民生健康領域5項。

成果覆蓋人工智能、航空航天、集成電路、醫療健康等關鍵領域，由國家實驗室、科研院所、高校、央國企、科技領軍企業等聯合攻關完成。

其中，中科院高能物理研究所「高能同步輻射光源」進入試運行，標志著我國同步輻射光源正式邁入4.0時代。作為亞洲首台第四代高能同步輻射光源，該裝置將助力科研人員更精准地探究微觀結構及其形成演化規律。

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北京智源人工智能研究院發布的FlagOS 2.0同樣備受矚目，可兼容20余種主流芯片，為我國AI基礎軟件提供重要支撐，助力產業實現自主可控。

此外，中石油「175兆帕特高壓井口及配套裝備」可提升深層油氣開采效率；北京昌平實驗室聯合國內外十余所高校與機構，揭示帕金森核心致病功能環路，相關成果已發表於國際頂級期刊《自然》。

活動現場還發布3項政策或報告成果，並完成多項重要項目簽約。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302728424.html

SOURCE 中國日報社

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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