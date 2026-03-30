中關村論壇成果發布專場：前沿科技突破成焦點

其中，中科院高能物理研究所「高能同步輻射光源」進入試運行，標志著我國同步輻射光源正式邁入4.0時代。作為亞洲首台第四代高能同步輻射光源，該裝置將助力科研人員更精准地探究微觀結構及其形成演化規律。

北京2026年3月30日 /美通社/ -- 以下為來自中國日報的報道：

北京智源人工智能研究院發布的FlagOS 2.0同樣備受矚目，可兼容20余種主流芯片，為我國AI基礎軟件提供重要支撐，助力產業實現自主可控。

此外，中石油「175兆帕特高壓井口及配套裝備」可提升深層油氣開采效率；北京昌平實驗室聯合國內外十余所高校與機構，揭示帕金森核心致病功能環路，相關成果已發表於國際頂級期刊《自然》。

活動現場還發布3項政策或報告成果，並完成多項重要項目簽約。

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SOURCE 中國日報社