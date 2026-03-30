Whisky Hammer 宣布進軍亞洲

香港業務中心由 Whisky Hammer 與本地頂尖恆溫酒類儲存服務商「13 Degrees 紅酒倉」共同成立，以支持亞洲日益增長的客戶群。香港業務中心除了為香港及區內收藏家提供包括寄售、估值及客戶諮詢在內的一系列服務外，亦可以有效降低威士忌跨境運輸難度，鼓勵更多亞洲客戶參與 Whisky Hammer 的網上拍賣。

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 總部位於蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）的威士忌拍賣平台 Whisky Hammer 今日正式宣布進軍亞洲，在香港成立業務中心。這是品牌不到一年內設立的第二個海外據點，進一步鞏固其全球擴展步伐。

香港業務中心的成立，是 Whisky Hammer 繼去年在荷蘭設立歐洲業務中心後的又一重要里程碑，進一步拓展公司國際版圖，深化全球市場佈局，並為客戶提供更便利的服務。香港長期被視為收藏及投資威士忌的重要市場，全新中心不僅能為區內客戶提供更快捷、全面的服務，亦有助進一步提升品牌在亞洲的認受性。

Whisky Hammer 成立於 2015 年，總部位於蘇格蘭斯佩賽（Speyside）威士忌產區附近的阿伯丁郡，是全球頂尖的線上威士忌拍賣平台之一。公司每月舉辦全球拍賣，涵蓋稀有及收藏酒類，服務遍及全球數千名客戶。

Whisky Hammer 聯合創辦人兼行政總裁 Daniel Milne 表示：「繼去年拓展至歐洲後，在香港設立業務中心順理成章成為公司發展的下一步。與 13 Degrees 紅酒倉合作，讓我們得以為亞洲客戶提供便捷的在地服務，同時持續提升全球服務水準。」

他補充道：「這次拓展正值我們計劃推出全新的 iOS 和 Android 應用程式。我們將利用科技連接日益增長的全球營運樞紐網絡，進一步簡化並提升客戶體驗。」

13 Degrees 紅酒倉董事總經理陸政邦表示：「我們非常高興能與 Whisky Hammer 合作，協助其拓展亞洲市場。他們在全球威士忌拍賣市場備受推崇，與我們致力提供世界級儲存及客戶服務的承諾高度契合。這次合作將為區內收藏家帶來更大便利，有效增強他們對投資威士忌的信心。」