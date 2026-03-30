苗苗醫療增設全方位精神科服務 港人抑鬱焦慮創新高 專家：莫因求助 AI 延誤治療

香港 - 2026年3月30日 - 香港人的心理健康狀況亮起紅燈。根據去年的「全港抑鬱指數調查」1 顯示，港人抑鬱及焦慮指數平均分達7.27分及5.9分，創2012年以來新高；其中Z世代（18至24歲）情況最為嚴峻，且發現過度使用電子產品與情緒困擾有關係密切。



面對情緒低谷，高達55%的受訪者對尋求專業協助持遲疑態度，而「AI助手」更首次躍升為求助選項的第六位。有見及此，苗苗醫療增設精神科專科服務，全方位支援兒童、成人及長者精神健康，涵蓋ADHD（專注力不足／過度活躍症）、ASD（自閉症譜系障礙）及各類精神焦慮症狀，提供專業臨床診斷，呼籲市民切勿過度依賴虛擬互動而延誤治療黃金期。



虛擬互動難取代真實連結 情緒支援仍需要「人」



隨著AI成為新興的情緒傾訴渠道，其即時回應與低門檻特性，讓不少人在面對壓力時更容易「開口」。然而，專家指出，AI互動始終建基於演算法與資料回應，未必能準確理解個人處境與情緒深度。香港心理衞生會副總幹事黃敏信2 提醒，對於已有情緒困擾的人士，若將AI生成內容視為真實，或長期以虛擬互動取代人際交流，未必有助處理根本問題，甚至可能延誤尋求專業支援的適當時機。



相比起冰冷、缺乏人情味的機械對話，與真實的人類溝通、表達情緒，在心理健康一環仍具備不可替代的價值。面對面溝通不僅能提供情感支持，亦讓專業人士透過細緻觀察與深度聆聽，再透過語言、表情及行為等多方面作出全面評估，從而提供更合適的個人化建議與支援。



以人為本的精神健康支援 回應多元需要



有見社會對精神健康服務的需求日益增加，苗苗醫療 (SEED MEDICAL) 現已設立精神科專科服務，由經驗豐富的精神科專科醫生主理，為不同年齡層的市民提供全面的評估、診斷及合適支援，包括：