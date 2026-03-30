AI邂逅東方養生智慧：FoodTrack突破卡路里計數 重塑健康管理理念

- 榮獲紅點設計獎的AI健康平台，融合中式傳統養生理念與西方營養學，透過飲食、面部及舌象信息，提供更個性化的養生洞察與日常生活建議 香港2026年3月30日 /美通社/ -- 如今，各類健康應用在記錄卡路里、碳水化合物及營養素方面已愈來愈成熟，部分應用甚至能在數秒內透過餐食照片估算營養成分。但當記錄變得愈來愈方便，一個更值得關注的問題仍然存在：更快的記錄，是否真的能幫助用戶更了解自己的日常飲食模式，並作出更合適的健康選擇？

灣區部落科技有限公司（Bay Technologies）旗下旗艦平台 FoodTrack，正是圍繞這一需求而打造。 這個 AI 驅動的健康平台，讓用戶透過拍攝餐食、面部及舌象照片，獲得更具針對性的健康洞察及日常行動建議。FoodTrack 融合中式傳統養生理念、現代西方營養學與 AI 技術，旨在跳出單純飲食記錄範疇，幫用戶更深入地洞察日常健康規律。 這亦是FoodTrack區別於眾多傳統營養類應用的核心優勢。 不少同類應用仍主要以餐食照片估算卡路里或營養成分為核心，而 FoodTrack 則整合多維度日常信息，提供更貼近日常情境的生活方式建議。飲食模式、可選擇上傳的面部與舌象照片，以及更廣泛的生活方式訊號，將共同作為用戶調整飲食平衡、食物選擇及日常習慣的參考。

當下消費者可獲取的健康數據日益豐富，健康管理的真正機遇已不再是單純收集更多信息，而是將數據轉化為實用、個人化且更容易在日常生活中實踐的建議。 目前，FoodTrack 已可於全球超過 170 個國家和地區使用，並支援 8 種語言。 近期，FoodTrack 亦榮獲應用類紅點設計獎。除線上應用外，FoodTrack 亦正與粵港澳大灣區部分社區中心及合作夥伴聯動，逐步拓展線下服務場景。 FoodTrack背後的灣區部落科技有限公司近期完成新一輪融資，將用於產品後續研發與市場拓展。 FoodTrack 創辦人 Daniel Hu 表示：「很多用戶其實不缺健康數據，缺的是更容易理解自己日常模式的方法。FoodTrack 希望做的，不只是幫用戶記錄食了甚麼，而是幫他們從日常飲食與生活習慣中，看見更值得留意的日常模式，並作出細微但可持續的調整。」

在 AI 持續重塑大眾健康管理方式的趨勢下，FoodTrack代表了新一代健康平台的發展方向：不再為記錄而記錄，更聚焦數據解讀、個性化服務與日常實用價值。 FoodTrack 已上架 Apple App Store，以及 Google Play、華為、小米、vivo、OPPO 等主流 Android 應用商店。FoodTrack 僅提供通用健康資訊及生活方式建議，並不用於診斷、治療、治癒、緩解、預防或監測任何疾病或健康狀況，亦不能替代專業醫療意見。 Apple App Store 連結：

https://apps.apple.com/us/app/foodtrack-eat-healthy/id6738472579 關於灣區部落科技有限公司 灣區部落科技有限公司是一家總部位於中國香港的科技企業，專注於研發融合養生、營養學與日常行為改變的AI產品。旗下旗艦平台 FoodTrack 透過用戶上傳的餐食、面部及舌象照片，協助整理日常健康模式與生活習慣，並提供個人化健康洞察與實用日常建議。

灣區部落科技有限公司由香港科技園公司（HKSTP）及香港理工大學初創生態系統 PolyVentures 孵化培育，並榮獲 2025 年度紅點設計獎。 相關鏈接： 灣區部落科技有限公司：https://www.gbat.ai/

香港科技園公司簡介：https://www.hkstp.org/en/directory/information-communications-technology/bay-technologies-limited

PolyVentures簡介：https://www.polyu.edu.hk/kteo/entrepreneurship/start-ups/polyu-start-ups-list/mf/2024/bay-technologies-limited/

紅點設計獎項目頁面：https://www.red-dot.org/project/foodtrack-84901 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aifoodtrack--302728457.html SOURCE Bay Technologies