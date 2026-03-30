KLN核心純利錄得持續增長 表現超越行業平均水平

香港2026年3月30日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」或與其子公司統稱「集團」；股份代號0636.HK）今天公佈其2025年全年業績。 集團財務摘要*及股息 收入下跌3%至563.36億港元（2024年：582.74億港元）

核心經營溢利下降4%至26.27億港元（2024年：27.25億港元）

核心純利上升3%至13.96億港元（2024年：13.57億港元）

股東應佔溢利為14.11億港元，上升7%（2024年：13.21億港元）

綜合物流業務錄得分部溢利12.62億港元（2024年：12.51億港元），微升1%

國際貨運業務錄得分部溢利18.74億港元（2024年：19.50億港元），下降4%

建議末期股息每股16港仙將於2026年6月8日（星期一）或前後派付

* 僅就持續經營業務而言 KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「2025年，全球經濟狀況仍然低迷，政策不明朗、關稅上升及地緣政治局勢持續緊張，拖累全球增長步伐。在此形勢下，KLN憑藉其韌性和靈活性應對全年挑戰，核心純利錄得持續增長，表現再次超越行業平均水平。為實現KLN長遠目標並在快速變化的物流格局中保持領先地位，集團於2025年第四季啟動KLN 2.0策略，這是一項以客為本的策略轉型，旨在實現加速增長，讓集團以更集中、一致及切合策略目標的方向服務跨國企業。」

綜合物流

2025年，儘管面對艱難的營運環境，集團綜合物流業務仍錄得與去年相若的分部溢利。中港兩地主要市場持續面臨激烈的行業競爭，消費模式亦出現重大轉變。集團把握亞洲其他市場的增長機會，並加強其網絡內的成本控制措施，以抵銷業績壓力。 香港的綜合物流業務分部溢利下降7%，歸因於市場競爭、消費模式轉變，以及旅客與本地消費者購物態度轉趨審慎。雖然綜合物流業務分部在建築、醫藥及醫療領域吸納了新客戶及贏得項目，但相關增長仍不足以抵銷整體放緩。主要客戶將業務遷往深圳前海亦拖累了表現。

中國內地綜合物流業務分部溢利下降11%，主要由於經濟疲弱，消費信心仍然偏軟。行業競爭加劇，企業持續採取「中國加一」策略而遷移部分或全部供應鏈，使國內物流活動減少。為了緩解業務表現受壓的情況，集團調整與精簡規模，並採用人工智能優化財務與營運流程，以加強成本控制。 集團於亞洲其他地區的綜合物流業務分部溢利增加23%，成為2025年主要增長動力。關稅未明與成本因素，加速企業將供應鏈活動從中國內地轉移至鄰近市場，尤其是南亞及東南亞地區。集團憑藉其區內的穩固佈局與策略性資產，受惠於市場穩健增長以及泰國KLN Seaport的理想表現，成功把握新商機。

國際貨運

2025年，集團的國際貨運分部以維持穩定的貨運量和嚴格管理應收賬款為優先考慮，使貨運量只輕微減少，分部溢利僅下降4%。 集團作為全球第一大亞洲至美國跨太平洋貿易航線無船承運商，其國際貨運分部迅速把握高額關稅暫停實施後需求激增的契機，為客戶提供穩定艙位及加急服務。在全球供應鏈多元化背景下，該分部亦受惠於亞歐與亞洲區內替代航線的需求增長，具有更穩定的發展趨勢。 受惠於工程總承包項目的執行及傳統工業項目物流市場復甦，集團國際貨運分部旗下的KLN Project業務於2025年錄得38億港元收入，並為歐洲、中東及非洲地區的分部溢利作出可觀貢獻。

集團與順豐控股的合資公司，為中國中部鄂州機場國際航班提供地勤服務，於2025年貢獻3.87億港元收入。隨著國際貨運站擴建至420,000平方呎，地勤貨運量按年增長75%，空運配套活動已成為集團在中國內地的國際貨運業務之重要增長動力。 展望未來，張炳銓總結︰「隨著地緣政治對峙局面持續、關稅相關政策波瀾不斷，預計2026年的營商環境將繼續動盪複雜，尤其自二月底以來，中東局勢升溫，加劇貿易中斷情況，或會拖累全球消費需求和經濟增長。在全新的KLN 2.0計劃下，集團致力於短期內透過推動網絡覆蓋、客戶群及貨運量的快速增長，實現業務規模翻倍。中期而言，集團將提升及擴大其環球服務能力，以躋身全球供應鏈十強。長遠而言，集團致力躋身全球供應鏈五強，除了持續擴大規模，更會專注提升創新、行業生態領導力及可持續價值創造。集團將繼續強化其持份者生態圈，以客戶為核心，平衡股東、員工、合作夥伴、社會、政府及環境的需求。」

關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。 KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。 KLN於2025 年全年收入*逾560億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/kln--302728454.html SOURCE 嘉里物流聯網有限公司