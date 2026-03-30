13 Degrees 紅酒倉與蘇格蘭威士忌拍賣平台Whisky Hammer達成戰略合作 加速業務增長

13 Degrees 紅酒倉董事總經理陸政邦 表示：「我們非常高興能與 Whisky Hammer 合作，協助其拓展亞洲市場。他們在全球威士忌拍賣市場備受推崇，與我們致力提供世界級儲存及客戶服務的承諾高度契合。這次合作將為區內收藏家帶來更大便利，有效增強他們對投資威士忌的信心。」

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 總部位於香港的恆溫酒類儲存服務商「13 Degrees 紅酒倉」宣布與蘇格蘭線上威士忌拍賣平台Whisky Hammer 達成全新戰略合作，進一步推動公司業務多元化發展，並鞏固其作為亞洲恆溫酒類儲存服務商的領導地位。

此次合作亦讓 13 Degrees 擴展其服務範疇，為威士忌愛好者提供寄售、估值及客戶諮詢等一系列服務，同時鼓勵更多亞洲客戶參與Whisky Hammer的網上拍賣。

Whisky Hammer 成立於 2015 年，總部位於蘇格蘭斯佩賽（Speyside）威士忌產區附近的阿伯丁郡，是全球頂尖的線上威士忌拍賣平台之一。公司每月舉辦全球拍賣，涵蓋稀有及收藏酒類，服務遍及全球數千名客戶。

香港業務中心是Whisky Hammer 在一年內的第二個國際擴展據點，此前其已於荷蘭設立歐洲營運基地。此舉反映亞洲市場需求持續增長，亦突顯香港作為威士忌收藏及投資重要市場的長久地位。