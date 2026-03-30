耐世特泰國制造工廠盛大開業

亞太增長勢能持續攀升 美國密西根州奧本山和泰國羅勇2026年3月30日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統今日在其位於泰國羅勇的全新制造工廠舉行盛大開業慶典。這座工廠的落成，不僅是耐世特在泰國的首個制造基地，也標志著公司全球制造布局優化戰略邁出的重要一步。 新工廠的落成，使耐世特能夠更好地滿足東南亞地區對先進運動控制技術日益增長的需求，同時提升了公司對整車客戶的本地響應與服務支持能力。這一布局也進一步鞏固了耐世特作為區域內快速擴張的中國領先整車廠的首選供應商地位。

這座占地5,000平方米的工廠在成功完成啟動階段後已正式投產，初期將專注於生產管柱式電動助力轉向系統（CEPS）。該系統通過將電機、控制器和傳感器集成於轉向管柱內，實現了精准、高效的轉向性能。 「耐世特始終致力於為整車廠客戶創造卓越價值與敏捷響應。泰國新工廠的落成，正是我們深化東南亞區域能力的重要戰略投資，」耐世特汽車系統高級副總裁、首席戰略官兼亞太區總裁李軍表示。「新工廠將幫助我們更從容地應對客戶不斷增長的需求。在產能爬坡的同時，我們將積極評估新的發展機會，進一步提升綜合能力，充分把握亞太區，尤其是東南亞市場的澎湃動力。」

耐世特泰國工廠的正式啟用，進一步完善了公司覆蓋全球各大汽車市場的產業布局。至此，耐世特已擁有27家制造工廠、5個技術中心和13個客戶服務中心。 「耐世特泰國工廠的開業，印證了我們對推動增長、引領創新、持續進步的堅定承諾，」耐世特汽車系統總裁、首席技術官、代理首席運營官兼執行董事Robin Milavec表示。「通過深化在東南亞的業務布局，我們正加速實現安全、綠色、振奮人心的移動出行，同時為全球客戶與社區創造真正有意義的價值。」

訪問耐世特媒體庫及新聞包 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302728443.html SOURCE 耐世特