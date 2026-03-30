「植牙知識講座」 了解植牙原理與風險　助市民掌握口腔健康資訊

香港 - 2026年3月30日 - 為提升香港市民對植牙治療的正確認識，護齒先鋒團隊將於2026年5月15日（星期五）舉辦「認識植牙——口腔健康知識講座」，透過深入淺出的講解，讓公眾了解植牙的醫學原理、適應症、潛在風險及護理注意事項，協助市民在面對牙齒缺失問題時，能夠作出更全面而知情的判斷。活動費用全免，名額有限，歡迎有興趣的市民提早報名。
認識植牙知識 助市民作知情選擇
牙齒缺失不僅影響咀嚼功能，亦可能對面部骨骼結構及整體口腔健康造成長遠影響。坊間對植牙的了解往往流於片面，公眾有需要獲取更全面、以實證為基礎的資訊，以便在與牙科醫生溝通時能夠充分表達自己的關注。是次講座將由註冊牙科醫生主講，內容以客觀資訊為主，並明確說明植牙的優點與局限，讓參加者對這一治療方式有均衡的認識。
講座會講解植牙的基本知識及相關考慮因素，可瀏覽 www.nixondental.com/植牙 參考相關教育資訊，並就此提問。
講座內容簡介
- 植牙的醫學原理：介紹植牙（牙科種植體）的基本結構、常用物料及手術流程，以及牙槽骨癒合的生理機制
- 適應症與禁忌症：講解哪些人士適合進行植牙評估，以及可能影響療效的身體狀況（如糖尿病、骨質疏鬆、吸煙等）
- 風險與常見併發症：客觀說明植牙手術的潛在風險，包括感染、植體失敗及鄰近神經或組織問題，並介紹預防方法
- 植牙後護理要點：講解術後護理的實證建議，包括口腔衛生習慣、定期複診的重要性及長遠維護注意事項
- 問答環節：公眾可就植牙相關的口腔健康疑問向牙科醫生提問，以獲取準確、客觀的資訊參考
活動詳情
| 日期
| 2026年5月15日（星期五）
| 時間
| 下午3:00至5:00
| 地點
| 中環診所
| 對象
| 公眾人士（歡迎有牙齒缺失問題或希望了解植牙知識的市民參加）
| 費用
| 全免
| 報名方式
| 致電診所或登入 www.nixondental.com 查詢及登記
名額有限，額滿即止。本講座純為教育用途，旨在提供以實證為基礎的口腔健康知識，協助市民在面對牙科治療選擇時能夠更有效地與其牙科醫生溝通。
https://www.nixondental.com