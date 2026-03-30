「植牙知識講座」 了解植牙原理與風險　助市民掌握口腔健康資訊

香港 - 2026年3月30日 - 為提升香港市民對植牙治療的正確認識，護齒先鋒團隊將於2026年5月15日（星期五）舉辦「認識植牙——口腔健康知識講座」，透過深入淺出的講解，讓公眾了解植牙的醫學原理、適應症、潛在風險及護理注意事項，協助市民在面對牙齒缺失問題時，能夠作出更全面而知情的判斷。活動費用全免，名額有限，歡迎有興趣的市民提早報名。



認識植牙知識 助市民作知情選擇



牙齒缺失不僅影響咀嚼功能，亦可能對面部骨骼結構及整體口腔健康造成長遠影響。坊間對植牙的了解往往流於片面，公眾有需要獲取更全面、以實證為基礎的資訊，以便在與牙科醫生溝通時能夠充分表達自己的關注。是次講座將由註冊牙科醫生主講，內容以客觀資訊為主，並明確說明植牙的優點與局限，讓參加者對這一治療方式有均衡的認識。



講座會講解植牙的基本知識及相關考慮因素，可瀏覽 www.nixondental.com/植牙 參考相關教育資訊，並就此提問。



講座內容簡介

