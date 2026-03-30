海爾攜全新智能家電產品亮相巴黎，彰顯卓越品質

海爾歐洲首席執行官Neil Tunstall表示：「成為行業第一，不僅僅意味著占據市場領先地位；我們的目標是持續提升人們的家居體驗方式。秉持『與用戶零距離』(Zero Distance to Consumer)的理念，我們將真實的需求洞察轉化為智能技術，讓產品主動適配、自主學習，為用戶帶來更直觀、更個性化、更具意義的體驗。」 海爾歐洲首席商務官Francesco Di Valentin補充道：「我們與體育界的合作，彰顯了我們對卓越的不懈追求，而這份追求正是驅動我們持續創新的核心動力。泛歐客戶大會這類活動，讓我們能夠在鼓舞人心的環境中，直面對接用戶和合作伙伴，全方位展示我們的產品組合實力與生態價值。」

海爾全新智慧產品圍繞現代生活需求，以三大價值支柱為核心，滿足用戶使用習慣，實現高效性能： AI驅動的智能科技 海爾最新旗艦產品搭載前沿AI技術，實現更智能、更個性化的使用體驗。2026款智能電視系列（32至115英寸）依托海爾專有Homey AI架構，采用Mini LED、QD-Mini LED、OLED、QLED及LED等多種顯示技術，為影視、體育、游戲等場景提供沉浸式觀看體驗。Horizon系列冰箱容量最高達700升，通過NutriBank、Active Fresh Zone和AI健康食材管理系統(AI Food Care System)，實現智能保鮮。Vision 15洗衣機系列搭載AI Vision Sense、AI Power Sense和AI Memory功能，可精准適配用戶習慣，實現精細化織物護理。

以人為本的使用體驗 這些解決方案專為輕松便捷的日常生活設計，將直觀的AI技術與人性化設計相融合。ID系列蒸烤一體機搭載Bionicook AI架構，可分析並優化烹飪流程，帶來一貫出色的烹飪效果。同時，海爾正式進軍地面清潔領域，推出I-Pro Clean系列，涵蓋洗地機、無線吸塵器和掃地機器人。其中5系I-Pro Clean Z5憑借創新雙滾刷設計脫穎而出，可在高效吸附污漬的同時，減少清潔次數、水痕殘留與晾干時間。 節能高效的解決方案 這些創新產品貼合歐洲可持續發展理念，在不降低性能的前提下，實現資源高效利用。創新的MultiWash洗衣機搭載三個獨立內筒，可同時洗滌不同衣物，獨立設置程序、溫度與運轉模式，省時節能並實現專屬衣物護理。I-Pro Shine 7系Biovitae洗碗機憑借專利多波長可見光技術，除菌率達99.99%（歐陸(Eurofins)認證），樹立了行業衛生新標桿。H型噴淋臂(H-Spray Arm)、Cutlery Shine Plus等先進液壓技術，進一步提升清潔效率，優化水耗與能耗，實現潔淨無殘留。

自上世紀90年代進入歐洲市場以來，海爾穩步拓展市場版圖，目前業務覆蓋歐洲超45個國家和地區。本次巴黎大會是海爾全球化進程的關鍵節點，既彰顯了共同鑄就的卓越成就，也重申了海爾引領全球智能家居產業革新的雄心。 更多信息，請訪問：https://www.haier.com/global/。 關於海爾集團 海爾集團創立於1984年，是全球領先的美好生活與數字化轉型解決方案服務商，秉持「以無界生態共創無限可能」(More Creation, More Possibilities)的品牌使命。依托先進技術、卓越設計與定制化體驗，海爾提供涵蓋洗護、制冷、烹飪、空氣處理等全場景的互聯解決方案。據歐睿國際(Euromonitor International)數據統計，海爾已連續17年位列全球大家電品牌第一。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302728516.html SOURCE Haier Group