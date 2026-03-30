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出版：2026-Mar-30 18:02
更新：2026-Mar-30 18:02
PR Newswire

艾德金融任獨家協調人 成功發行香港首個白銀RWA

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攜手天時資源引領實體資產代幣化新標竿

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 由艾德金融（「集團」）擔任獨家協調人的香港首個白銀代幣化實體資產（RWA）項目已成功發行。有關「白銀代幣」項目由天時資源控股有限公司（「天時資源」，股份代號：8028.HK）及旗下子公司發起並提供實物白銀。此次發行標誌著艾德金融及天時資源成功將 Web3 創新技術應用於傳統實體資產，為本港金融市場的數字化轉型奠定重要里程碑。

全方位統籌發行 實物資產落實嚴格託管

項目由艾德金融旗下艾德證券期貨負責全面統籌與配售。隨著代幣今日成功上鏈，相應的實物白銀資產已全數落實嚴格的託管安排，並由獨立受託人正式接管。每一個代幣均享有實物資產的足額支撐，從底層架構上確保了專業投資者的權益獲得最高級別的保障。

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展現極高合規標準 獲證監會「無進一步意見」

作為項目的獨家協調人，艾德金融在整個發行過程中展現卓越的資本市場運作與數字資產合規能力。該項目的產品設計、發行結構、代幣上鏈、託管安排及銷售模式，均已向香港證監會報備並獲確認無進一步意見。項目成功落地，印證集團已完全掌握實體資產代幣化的全鏈條合規運作，為日後推出更多元的 RWA 產品打下堅實基礎。

發揮全牌照優勢 持續拓展 RWA 戰略佈局

展望未來，艾德金融將繼續發揮全面的牌照優勢，積極擴大 RWA 領域的戰略佈局，致力助不同產業將更多傳統資產轉化為合規的數字資產，為投資者帶來優質的配置選擇。

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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