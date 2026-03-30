艾德金融任獨家協調人 成功發行香港首個白銀RWA

攜手天時資源引領實體資產代幣化新標竿

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 由艾德金融（「集團」）擔任獨家協調人的香港首個白銀代幣化實體資產（RWA）項目已成功發行。有關「白銀代幣」項目由天時資源控股有限公司（「天時資源」，股份代號：8028.HK）及旗下子公司發起並提供實物白銀。此次發行標誌著艾德金融及天時資源成功將 Web3 創新技術應用於傳統實體資產，為本港金融市場的數字化轉型奠定重要里程碑。

全方位統籌發行 實物資產落實嚴格託管

項目由艾德金融旗下艾德證券期貨負責全面統籌與配售。隨著代幣今日成功上鏈，相應的實物白銀資產已全數落實嚴格的託管安排，並由獨立受託人正式接管。每一個代幣均享有實物資產的足額支撐，從底層架構上確保了專業投資者的權益獲得最高級別的保障。