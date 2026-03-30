Samsung Solve for Tomorrow 2025-26圓滿結束 AI創新聚焦環境永續與運動科技 學界科技比賽激發青年無限創意與實踐能力

香港專業教育學院（沙田）、聖保羅書院、大埔舊墟公立學校分別贏得組別冠軍 聖保祿學校獲最踴躍參與學校獎

香港 - 2026年3月30日 - 三星電子「Solve for Tomorrow」學界科技比賽旨在激發全球青年創新思維，運用科技應對社會及全球挑戰。比賽覆蓋68個國家及地區，香港區自2013年起舉辦，成功啟發眾多學生，鼓勵實踐創新。本屆比賽特別設立兩大核心主題，旨在引導學生深入探索科技的無限可能。第一個主題是「科技實現環境可持續發展」，鼓勵學生關注當前全球面臨的氣候變遷、資源耗竭及生態保育等重大環境挑戰，並運用創科手段，提出具前瞻性的永續發展解決方案。第二個主題是「運動結合科技推動社會改變」，旨在激發學生思考如何透過運動科技的結合，促進社會共融、提升全民健康、乃至於激發社區活力。這兩大主題均鼓勵學生跳出傳統框架，積極運用人工智慧（AI）及其他尖端技術，構思出具創意、前瞻性及實踐價值的新型解決方案，藉此應對當前社會所面臨的複雜挑戰，為建構更美好未來貢獻智慧與力量。



Samsung Solve for Tomorrow 2025-26圓滿結束，見證年青一代與 Samsung攜手以科技創造更美好未來。

比賽於2025年9月至2026年3月期間舉行，由資訊科技教育領袖協會協辦，同時得到香港特別行政區政府教育局「商校合作計劃」及香港教育城全力支持。今年比賽一共吸引超過250隊來自100間大專院校及中小學參與，各參賽隊伍各展所長，以獨特視角探討如何運用科技，真正解決社會問題。



三星電子香港董事總經理趙依音希望比賽能夠培養年青一代成為新的科技領袖， 以嶄新方向為本地創科注入新的活力。

三星電子香港董事總經理趙依音表示：「Samsung一直堅信，科技不僅是改變生活的工具，更是推動社會進步的重要力量。『Solve for Tomorrow』鼓勵年青人以創意思維及科技，回應真實世界的需要與挑戰。我們深信這不單純是一場比賽，而是一趟旨在培育及賦能年輕一代的創新探索之旅。尤其是 AI的普及，為新一代帶來前所未有的創新機遇。本屆比賽中，我們很高興見到學生積極運用 AI 及不同科技方案，從社區、環境、運動、可持續發展等範疇出發，提交了出具啟發性及實踐價值的傑出作品，充分彰顯了香港年輕一代的卓越創意、敏銳觀察力及高效解難能力。」



Samsung 持續培育未來創科人才

她亦希望比賽能夠鼓勵更多學生踏出自己的舒適圈，並強調：「本賽事不僅旨在激發學生創意，構思創新方案，我們更希望透過提供多元化的學習機會，著重培養他們的解難、批判性思考、團隊協作和溝通表達等關鍵技能。這將有助於他們在瞬息萬變的智能時代中，充分裝備自己，從容應對未來的挑戰。我們深信，藉此比賽發掘並培育更多年輕的創科人才，攜手為香港乃至全球的創科發展貢獻力量。」



Samsung Solve for Tomorrow學界科技比賽不僅提供豐富獎金獎品，更積極響應教育局「商校合作計劃」，為學生提供寶貴實踐機會、大專組別冠軍可獲企業實習機會，而中學組別的冠軍及亞軍提供職場體驗，讓學生們為未來投身社會做好準備。Samsung Solve for Tomorrow不單希望燃點學子們對科技與STEM領域的熱情，更為他們踏上創新之路奠定堅實基石，激勵眾多歷屆優勝者至今仍持續在創新旅途上砥礪前行。



決賽獎項出爐 展現非凡創意

經首輪評選，95件優秀作品成功晉級次輪比賽，並參與設計思維工作坊及作品指導，在專家導師建議下進一步改良其創新方案。最終，評審團中選出每組別的最後三強，共九支隊伍晉身決賽，這些隊伍將在決賽中詳細介紹其作品理念與成果，競逐最終殊榮。



大專組冠軍 – 「AquaPulse」。由香港專業教育學院（沙田）研發的「AquaPulse」, 是一款結合潮汐能與太陽能的 AI 海岸防護系統，它配備儲能電池, 可實現全天候不間斷運作。系統融合毫米波雷達與 AI 視覺技術，即使夜間或惡劣天氣條件下, 仍能穩定偵測墜海等異常狀況，一旦偵測到異常, 便能透過燈柱定位即時通報救援團隊，大幅縮短黃金反應時間。同時,「AquaPulse」亦能同步監測氣溫、浪高等環境數據，致力為香港打造更安全、更可持續的海濱空間。



中學組冠軍 –「Plastine」。由聖保羅書院研發的「Plastine」, 是一款專為淡水環境設計的微塑膠移除系統。它採用先進的電凝聚技術，透過鋁電極促使水中的微塑膠聚集成團, 便於乎後續的過濾與採集，並以太陽能作為驅動能源。系統結合物聯網(IoT)感測器與人工智能演算法，能智能分析並推薦最佳部署位置，「Plastine」聚焦於香港微塑膠濃度較高的河流環境，有效淨化水源、保障公眾健康，並積極修復受影響的水生生態系統。



小學組冠軍 –「Yoga 24 Go！」養生運動程式。由大埔舊墟公立學校研發的「Yoga 24 Go！」，是一款創新的養生運動應用程式。它巧妙地將中醫二十四節氣對應人體十二經絡的養生智慧相結合，根據不同節氣, 引導使用者透過特定的瑜伽體式伸展相應的人體經筋。此設計旨在遵循從「順時養生」的原則，藉此實現春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎的健康目標。



得獎名單（方案詳情可參閱附錄）：

