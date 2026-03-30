Samsung Solve for Tomorrow 2025-26圓滿結束 AI創新聚焦環境永續與運動科技 學界科技比賽激發青年無限創意與實踐能力

香港專業教育學院（沙田）、聖保羅書院、大埔舊墟公立學校分別贏得組別冠軍 聖保祿學校獲最踴躍參與學校獎
香港 - 2026年3月30日 - 三星電子「Solve for Tomorrow」學界科技比賽旨在激發全球青年創新思維，運用科技應對社會及全球挑戰。比賽覆蓋68個國家及地區，香港區自2013年起舉辦，成功啟發眾多學生，鼓勵實踐創新。本屆比賽特別設立兩大核心主題，旨在引導學生深入探索科技的無限可能。第一個主題是「科技實現環境可持續發展」，鼓勵學生關注當前全球面臨的氣候變遷、資源耗竭及生態保育等重大環境挑戰，並運用創科手段，提出具前瞻性的永續發展解決方案。第二個主題是「運動結合科技推動社會改變」，旨在激發學生思考如何透過運動科技的結合，促進社會共融、提升全民健康、乃至於激發社區活力。這兩大主題均鼓勵學生跳出傳統框架，積極運用人工智慧（AI）及其他尖端技術，構思出具創意、前瞻性及實踐價值的新型解決方案，藉此應對當前社會所面臨的複雜挑戰，為建構更美好未來貢獻智慧與力量。
比賽於2025年9月至2026年3月期間舉行，由資訊科技教育領袖協會協辦，同時得到香港特別行政區政府教育局「商校合作計劃」及香港教育城全力支持。今年比賽一共吸引超過250隊來自100間大專院校及中小學參與，各參賽隊伍各展所長，以獨特視角探討如何運用科技，真正解決社會問題。
三星電子香港董事總經理趙依音表示：「Samsung一直堅信，科技不僅是改變生活的工具，更是推動社會進步的重要力量。『Solve for Tomorrow』鼓勵年青人以創意思維及科技，回應真實世界的需要與挑戰。我們深信這不單純是一場比賽，而是一趟旨在培育及賦能年輕一代的創新探索之旅。尤其是 AI的普及，為新一代帶來前所未有的創新機遇。本屆比賽中，我們很高興見到學生積極運用 AI 及不同科技方案，從社區、環境、運動、可持續發展等範疇出發，提交了出具啟發性及實踐價值的傑出作品，充分彰顯了香港年輕一代的卓越創意、敏銳觀察力及高效解難能力。」
Samsung 持續培育未來創科人才
她亦希望比賽能夠鼓勵更多學生踏出自己的舒適圈，並強調：「本賽事不僅旨在激發學生創意，構思創新方案，我們更希望透過提供多元化的學習機會，著重培養他們的解難、批判性思考、團隊協作和溝通表達等關鍵技能。這將有助於他們在瞬息萬變的智能時代中，充分裝備自己，從容應對未來的挑戰。我們深信，藉此比賽發掘並培育更多年輕的創科人才，攜手為香港乃至全球的創科發展貢獻力量。」
Samsung Solve for Tomorrow學界科技比賽不僅提供豐富獎金獎品，更積極響應教育局「商校合作計劃」，為學生提供寶貴實踐機會、大專組別冠軍可獲企業實習機會，而中學組別的冠軍及亞軍提供職場體驗，讓學生們為未來投身社會做好準備。Samsung Solve for Tomorrow不單希望燃點學子們對科技與STEM領域的熱情，更為他們踏上創新之路奠定堅實基石，激勵眾多歷屆優勝者至今仍持續在創新旅途上砥礪前行。
決賽獎項出爐 展現非凡創意
經首輪評選，95件優秀作品成功晉級次輪比賽，並參與設計思維工作坊及作品指導，在專家導師建議下進一步改良其創新方案。最終，評審團中選出每組別的最後三強，共九支隊伍晉身決賽，這些隊伍將在決賽中詳細介紹其作品理念與成果，競逐最終殊榮。
大專組冠軍 – 「AquaPulse」。由香港專業教育學院（沙田）研發的「AquaPulse」, 是一款結合潮汐能與太陽能的 AI 海岸防護系統，它配備儲能電池, 可實現全天候不間斷運作。系統融合毫米波雷達與 AI 視覺技術，即使夜間或惡劣天氣條件下, 仍能穩定偵測墜海等異常狀況，一旦偵測到異常, 便能透過燈柱定位即時通報救援團隊，大幅縮短黃金反應時間。同時,「AquaPulse」亦能同步監測氣溫、浪高等環境數據，致力為香港打造更安全、更可持續的海濱空間。
中學組冠軍 –「Plastine」。由聖保羅書院研發的「Plastine」, 是一款專為淡水環境設計的微塑膠移除系統。它採用先進的電凝聚技術，透過鋁電極促使水中的微塑膠聚集成團, 便於乎後續的過濾與採集，並以太陽能作為驅動能源。系統結合物聯網(IoT)感測器與人工智能演算法，能智能分析並推薦最佳部署位置，「Plastine」聚焦於香港微塑膠濃度較高的河流環境，有效淨化水源、保障公眾健康，並積極修復受影響的水生生態系統。
小學組冠軍 –「Yoga 24 Go！」養生運動程式。由大埔舊墟公立學校研發的「Yoga 24 Go！」，是一款創新的養生運動應用程式。它巧妙地將中醫二十四節氣對應人體十二經絡的養生智慧相結合，根據不同節氣, 引導使用者透過特定的瑜伽體式伸展相應的人體經筋。此設計旨在遵循從「順時養生」的原則，藉此實現春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎的健康目標。
得獎名單（方案詳情可參閱附錄）：
| 大專組
| 冠軍
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| 亞軍
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| 季軍
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| 優異獎
（3名）
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| 中學組
| 冠軍
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| 亞軍
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| 季軍
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| 優異獎
（3名）
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| 小學組
| 冠軍
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| 亞軍
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| 季軍
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| 優異獎
（3名）
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| 最踴躍參與學校獎
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Samsung Solve for Tomorrow簡介
全球領先科技公司三星電子有限公司一直致力透過科技創新，為人類帶來劃時代智能生活，為全世界創造更美好的未來。除此之外，Samsung亦透過旗下企業公民計劃中的Solve for Tomorrow比賽凝聚全球年青人的創意及對新科技的熱情，解決當地的社會問題。在2013年，Samsung首次把這個極具意義活動帶到香港，不但激發了數以萬計香港學生的創意，亦為不同的香港社會問題提供各式創新解決辦法。Samsung更希望透過Solve for Tomorrow比賽開創STEM的教育思維，鼓勵香港學生在提升涵蓋科學、科技、工程，以及數學各個STEM領域知識的同時，培養出一顆關懷社區的熱心，將STEM知識應用在貢獻社會上。透過這項計劃，我們希望為世界培育出兼具科技知識，同時心繫社會的明日領袖。如欲了解更多有關Samsung Solve for Tomorrow的資料，可瀏覽：https://hkclubs.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2025/
三星電子有限公司簡介
三星電子有限公司藉著劃時代的創新理念及科技，啟迪全球人類創意，同時塑造人類的未來生活。三星電子有限公司亦致力為全球的電視、智能手機、可穿戴式裝置、流動平板、生活家電、網絡系統、記憶體、系統晶片（System LSI）、晶圓（Foundry）及LED解決方案帶來革命性轉變，提升至更高水平。如欲獲取最新資訊，可瀏覽Samsung新聞中心：http://news.samsung.com/。