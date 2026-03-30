上實控股聚焦環境健康賽道 資產優化套現人民幣約52億元

為慶祝上市30週年派發特別股息每股20港仙 全年共派息1.12港元，派息率大幅提升至60.3% 香港2026年3月30日 /美通社/ -- 上海實業控股有限公司（「上實控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；香港聯交所編號：363.HK）公佈截至二零二五年十二月三十一日止經審核之全年業績。營業額為208.32億港元，較去年度下跌28.0%；股東應佔溢利為20.20億港元，同比下跌28.1%。董事會建議派發末期股息每股50港仙，為慶祝上市30週年，建議派發特別股息每股20港仙。加之本年度的中期股息每股42港仙，全年派息每股1.12港元，派息率大幅提升至60.3%，以回饋股東之不懈支持。

二零二五年全年業績摘要：

截至十二月三十一日止十二個月 （經審核）

二零二五年 二零二四年 變幅 營業額（百萬港元） 20,832 28,918 -28.0 % 本公司擁有人應佔溢利（百萬港元） 2,020 2,808 -28.1 % 每股盈利 - 基本（港元） 1.858 2.582 -28.0 % 末期每股股息（港仙） 50 52

每股特別股息（港仙） 20 -

中期每股股息 （港仙） 42 42

全年每股股息 （港仙） 112 94

派息率 60.3 % 36.4 %



於二零二五年 十二月三十一日 （經審核） 於二零二四年 十二月三十一日 （經審核） 變幅 資產總額（百萬港元） 164,966 168,513 -2.1 % 本公司擁有人應佔權益（百萬港元） 50,156 47,571 +5.4 % 現金及現金等價物 （百萬港元） 31,524 28,514 +10.6 % 淨負債比率 ^ 48.04 % 65.12 %

^ （附息借貸-現金） / 本公司擁有人應佔權益 業務分部收入及利潤摘要：

截至十二月三十一日止十二個月 （經審核） 各分部收入（百萬港元） 二零二五年 二零二四年 變幅 基建環保 9,773 10,263 -4.8 % 房地產 7,343 15,152 -51.5 % 消費品 3,716 3,503 +6.1 % 各分部淨溢利（百萬港元） 二零二五年 二零二四年 變幅 基建環保 1,801 2,629 -31.5 % 房地產 -632 -236 +167.2 % 消費品 756 643 +17.5 % 大健康 2 54 -95.7 % 二零二五年，全球經濟環境面臨關稅摩擦、金融市場波動及地緣政治局勢緊張等多重挑戰，而中國經濟在壓力下展現出強勁韌性，整體運行平穩向好，基礎設施投資持續推進，為內需增長提供穩健支撐。面對複雜的經營環境，管理團隊堅持「穩中求進、守正創新」的發展基調，持續優化業務佈局，積極推動「科技＋金融＋產業」協同高質量發展。各項核心主營業務保持穩健運營，基建環保、消費品板塊持續為集團貢獻盈利，同時通過精準的資本運作提升資金使用效率，為集團中長期戰略發展奠定堅實基礎。

年內，集團實現總收入208.32億港元，同比下降28.0%；股東應佔溢利20.20億港元，同比下降28.1%。業績變動主要由於去年度錄得出售所持有的杭州灣大橋股權利潤，加上本年度房地產業務交房結轉銷售較去年減少，以及房地產存貨跌價計提撥備及投資物業公允值減少所致。董事會建議派發末期股息每股50港仙，為慶祝上市30週年，並建議派發特別股息每股20港仙。加之本年度之中期股息每股42港仙，全年共派息每股1.12港元，派息率大幅提升至60.3%，以回饋廣大股東長期以來的信任與支持。

集團各項業務穩健發展。年內，基建環保業務錄得盈利18.01億港元，同比下跌31.5%，佔本集團業務淨利潤約93.4%。年內，集團積極響應國家綠色發展政策導向，聚焦水處理與水資源利用核心主業，持續拓展市場份額，優化業務佈局，牢牢鞏固在中國水務及環保產業第一梯隊的領先地位。 年內，集團進一步釐清業務佈局，聚焦主業。由本公司持有 50% 股權的上實長三角生態發展有限公司，悉數出售其所持有的上藥集團及康恆環境股份，作價分別約為人民幣67.20億元及人民幣65.87億元，淨套現合共約人民幣52億元。本次股份出售，令本公司應佔之上藥集團與康恆環境相關累計利潤順利變現，同時提早收回大額投資資金，不僅有效提升了集團資金使用效率，更為集團中長期戰略規劃提供更大靈活性，為未來資產優化與資金配置奠定良好基礎，助力集團聚焦核心賽道發展。

此外，粵豐環保已順利完成私有化，並於二零二五年六月二日在聯交所撤銷上市地位，連同提前贖回的可交換債券，公司合共收回約40.29億港元現金，進一步充實現金流。 房地產業務二零二五年度錄得6.32億港元的虧損，佔本集團業務淨利潤約負32.7%，下跌主要由於本年度交樓結轉銷售較去年減少，以及房地產存貨跌價計提撥備及投資物業公允值減少。面對行業深度調整的市場環境，集團堅持以上海為核心、深耕長三角的戰略佈局，積極探索並推動房地產業務向新發展模式平穩轉型。

消費品業務本年度盈利貢獻為7.56億港元，較去年度上升17.5%，佔本集團業務淨利潤約39.2%。二零二五年面臨宏觀經濟持續承壓、消費品市場競爭加劇及成本不確定性增加的大背景下，南洋兄弟煙草股份有限公司（「南洋煙草」）與永發印務有限公司（「永發印務」）分別通過市場策略優化與降本增效實現穩健發展，成為集團盈利增長的重要支撐。 業務摘要： 基建 環保 集團旗下三條收費公路全年總體車流量及通行費收入均實現同比增長，錄得總體車流量同比上升2.3%，通行費收入同比增長3.6%至21.03億港元。年內，滬渝高速公路（上海段）在兩個收費站試點開展無介質通行模式，有效縮短車輛等候時間，顯著改善高峰時段擁堵情況。西岑東出入口工程已順利竣工，主線拓寬改建項目亦按計劃穩步推進。

旗下上海實業環境控股有限公司（「上實環境」）（BHK SGX，807 HKEX）年內錄得營業額人民幣70.73億元，股東應佔溢利為人民幣6.10億元，同比上升0.9%。年內，財務費用同比下降13.9%，經營活動產生的現金流量淨額從二零二四年的人民幣5.65億元大幅增至人民幣16.63億元。於二零二五年十二月三十一日，現金及現金等價物增加人民幣5.3億元至人民幣34.48億元。全年新增3個污水處理項目，合計設計處理規模24萬噸/日；上海、黑龍江等多地合共8個污水處理項目陸續投運。污水處理標桿項目青浦西岑水質淨化廠已正式投入商業運營，實現產能與效益的同步落地。

中環保水務投資有限公司（「中環水務」）本年度錄得營業收入20.32億港元，同比增加4.6%，淨利潤為2.95億港元，同比增加5.5%。年內新簽項目合共9個，涉及投資額逾人民幣27億元，水處理規模達65.8萬噸/日，持續夯實業務規模。二零二五年公司連續第22年蟬聯「中國水業十大影響力企業」稱號，整體經營發展保持穩健向好態勢。

另外，上實新能源（原星河數碼）及其控股的公司持有的光伏電站資產規模已達到740兆瓦，15個光伏發電項目全年完成上網電量8.63億千瓦時，受持續限電的影響，上網電量同比減少10%。 面對新能源電價市場化改革趨勢，集團正持續加強電力交易能力和運營管理能力，積極應對行業市場化挑戰。

房地產 旗下上海實業發展股份有限公司（「上實發展」）（600748 SSE）年內錄得營業額人民幣33.88億元，同比上升35.9%；股東應佔虧損為人民幣6.18億元，主要受房地產存貨跌價計提撥備拖累。全年簽約金額逾人民幣29.08億元，簽約面積約18.7萬平方米，簽約主要項目包括泉州「上實・海上海」、蘇州「上實・海上都薈」等。本年度租金收入約為人民幣3.63億元。年內在建項目5個，竣工項目1個，穩步推進項目開發與交付。

旗下上海實業城市開發集團有限公司（「上實城開」）（563 HKEX）年內錄得營業額36.68億港元，同比下跌70.5%。股東應佔虧損為9.62億港元，主要由於年內交房結轉銷售較去年減少所致。全年合約銷售金額為人民幣18.32億元，項目主要包括上海「上實望海」、西安「上實啟元」等。本年度租金收入約為8.04億港元。

消費品 南洋煙草全年營業額同比上升12.6%至24.57億港元，淨利潤同比上漲16.1%至6.50億港元。南洋煙草秉持積極進取的市場策略，以數字化轉型與智能化升級為重要發展路徑，全面推進新品研發與工藝優化升級；同時深化成本與費用控制，全年整體銷售表現亮麗，各渠道銷售表現令人滿意。雖然受香港政府連續兩年大幅上調煙草稅及嚴格控煙政策衝擊，但港澳有稅市場受第四季度新品上市帶動單季銷售額創下年內新高。中專市場克服動銷放緩等挑戰，仍完成全年銷售目標，並實現增長。中港澳及海外免稅市場透過供需協調推動下半年銷售回穩，超額完成預算並實現同比小幅增長。出口及船煙市場通過渠道整合與出貨調控，實現銷售額逆勢增長。

永發印務錄得收入15.04億港元，較去年同期下降5.05%，淨利潤1.1億港元，同比上升15.1%。年內，永發印務收入結構持續優化。煙包業務企穩、藥包業務保持增長、電子煙包裝業務加速放量，三者共同支撐公司整體經營穩健發展。公司綜合毛利率穩步提升，並在成本管控、產能利用率及管理提效等方面取得積極進展。

上實控股董事長冷偉青表示：「展望二零二六年，全球經濟將呈現增長分化、通脹回落、風險交織的複雜格局。作為『十五五』規劃的開局之年，亦是集團定義的『聚力奮鬥年』，集團將繼續依托立足滬港、聯動國際的產業佈局與資本運作優勢，聚焦環境健康核心賽道，著力構建『產品卓越、品牌卓越、創新領先、治理現代』的發展格局，全力邁向世界一流企業行列，為股東和所有持份者創造最大化價值。 各業務板塊將圍繞集團整體戰略，精準發力、穩步推進。在基建環保領域，政府明確提出，加快經濟社會發展全面綠色轉型。上實環境將把握行業利好政策窗口期，在穩步推進存量項目建設及升級改造的同時，主動發掘並佈局優質新增項目，持續擴充業務增長動能，進一步鞏固在中國水務及環保產業的領先地位。收費公路板塊將持續推進高速公路數字化建設與改擴建規劃，積極把握行業發展機遇。

在房地產業務領域，行業政策將繼續保持寬鬆狀態，行業將聚焦『好城市+好房子』的結構性機會，集團將堅持『控制增量、盤活存量』，同時通過拓展物業服務、養老、租賃等輕資產服務，持續深化業務結構調整，逐步構建房地產發展新模式、提升競爭力。 在消費品業務領域，南洋煙草將以『固本強基、提質增效、創新轉型』為年度工作主線，深化核心產業轉型升級，推動產品結構向高端化、特色化進階，持續鞏固核心產品競爭力，培育新質生產力。永發印務將秉持『綠色低碳的科技型製造企業』願景，實施『祖業煥新』行動，向綠色化、智慧化方向轉型。

集團將始終堅守高質量發展理念，致力於推動各項業務不斷實現新突破，以穩健的經營業績和可持續的發展模式，全力以赴為股東創造長期價值。」 關於上實控股

上海實業控股有限公司（簡稱：上實控股，香港聯交所編號：363.HK）是上實集團在海外最大的綜合性企業，作為上實集團的旗艦企業，我們得以把握在國內投資機會，體現立足香港，依託上海的優勢。經過近三十年的發展，上實控股已成為一家以基建環保（包括收費公路、污水處理及固廢處理等環保相關業務）、房地產和消費品（包括南洋煙草及永發印務）三大核心業務為主的綜合性企業。上實控股將不斷提升企業管治水平，致力為股東創造更大價值。

如需進一步瞭解上實控股，請瀏覽公司網站 www.sihl.com.hk。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-52-302728616.html SOURCE 上海實業控股有限公司