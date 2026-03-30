香港公共關係專業人員協會舉行周年晚宴 邁進三十周年後新里程

香港 - 2026年3月30日 - 香港公共關係專業人員協會 (協會) 隆重舉行周年晚宴。繼去年成功慶祝協會成立三十周年，今年的晚宴標誌著協會正式邁進發展的新階段與新里程。晚宴匯聚眾多公關業界翹楚、商界領袖、學術界代表及傳媒好友，共同見證協會承先啟後的重要時刻。
協會三十周年籌委會主席曾立基先生及名譽主席關則輝教授特別對長期支持協會的顧問陳祖澤博士表達深切感謝。陳博士自「香港公共關係獎」創辦以來，長期擔任獎項籌委會主席及協會顧問，多年來以豐富經驗與無私支持助力協會發展，為業界提供寶貴指引。協會謹此向陳博士多年來的堅守與奉獻致以崇高敬意與衷心謝意。
大會宣布頒發名譽主席名銜予關則輝教授。關教授在公共關係、企業傳訊及危機管理領域擁有極高造詣與卓越成就，多年來一直致力推動行業發展及培育後進，並引領同業在瞬息萬變的傳訊生態中把握機遇。
過去三十年，協會為推動香港公共關係行業的專業發展奠定了堅實基礎。踏入全新的發展階段，協會將以「傳承與創新」為核心，不僅繼續為從業員提供優質的交流與學習平台，更將帶領業界積極應對數碼化及人工智能時代下的新挑戰。
香港公共關係專業人員協會會長趙敬揚先生在致辭時表示：「繼去年我們歡慶協會成立30周年，今年我們正式踏入協會發展的新篇章。三十年的積累讓我們擁有堅實的基礎，面對未來，公關行業已蛻變為企業戰略與品牌塑造的核心力量。特別鳴謝陳祖澤博士及關則輝教授，憑藉他們的遠見與豐富的經驗，帶領協會邁向新高峰，繼續發揮『聯通業界，成就卓越』的精神，為香港以至大中華區的公關行業創造更大價值。」
香港公共關係專業人員協會執行委員會成員 2026-2027
| 會長
趙敬揚 (2024- )
副會長
屈家妍
劉俊嫻
義務司庫
許翠鳳 （前會長）
義務秘書
郭玫
| 委員（按筆劃）
王惠賢
方子敏
尹美玉 （前會長）
汪苑姿
張一心 （前會長）
麥嘉盈
章詠欣
謝韻婷
晚宴上，資深會員、基督為本基金創辦人盧炳松先生發表主題演講。盧先生分享了處理多次公關危機的豐富經驗，並強調企業管理層應把公關專業人員納入決策層，賦予更多發聲權與參與權，才能更加發揮公關可為業務帶來的更大價值。
當日下午舉辦的研討會亦邀請多位重量級嘉賓分享業界見解，重點議題包括人工智能在傳訊策略中的應用、數碼媒體時代的倫理與信任、以及跨界合作與社會責任等。與會者普遍認為，AI與公共關係的融合已是不可逆的大趨勢，協會應協助從業員提升數碼能力與倫理判斷，並促成多方協作，發揮公關的公共影響力。
展望未來，香港公共關係專業人員協會將繼續秉持專業精神，緊貼時代脈搏，與業界攜手並肩，推動香港公共關係行業在國際舞台上持續發光發亮。協會亦將陸續推出一系列培訓、論壇與跨界項目，支持會員面對數碼化與AI時代的新機遇與挑戰。
關於香港公共關係專業人員協會：
香港公共關係專業人員協會 (協會) 是一個由公關從業人員組成的非牟利專業團體，成立於1995年5月。自成立以來，一直致力推廣公共關係為專業，定期舉行講座及論壇，以達致交流意見及經驗之目的。協會深信公共關係在機構及香港經濟發展方面持續扮演著重要角色。