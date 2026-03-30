香港公共關係專業人員協會舉行周年晚宴 邁進三十周年後新里程

香港 - 2026年3月30日 - 香港公共關係專業人員協會 (協會) 隆重舉行周年晚宴。繼去年成功慶祝協會成立三十周年，今年的晚宴標誌著協會正式邁進發展的新階段與新里程。晚宴匯聚眾多公關業界翹楚、商界領袖、學術界代表及傳媒好友，共同見證協會承先啟後的重要時刻。



香港公共關係專業人員協會周年大會晚宴重量級嘉賓聚首。

協會三十周年籌委會主席曾立基先生及名譽主席關則輝教授特別對長期支持協會的顧問陳祖澤博士表達深切感謝。陳博士自「香港公共關係獎」創辦以來，長期擔任獎項籌委會主席及協會顧問，多年來以豐富經驗與無私支持助力協會發展，為業界提供寶貴指引。協會謹此向陳博士多年來的堅守與奉獻致以崇高敬意與衷心謝意。



香港公共關係專業人員協會周年大會全體委員會委員特別向顧問陳祖澤博士（中）致以崇高敬意與衷心感謝。

大會宣布頒發名譽主席名銜予關則輝教授。關教授在公共關係、企業傳訊及危機管理領域擁有極高造詣與卓越成就，多年來一直致力推動行業發展及培育後進，並引領同業在瞬息萬變的傳訊生態中把握機遇。



香港公共關係專業人員協會周年大會宣布頒發名譽主席名銜予關則輝教授（左）。由執行委員會會長趙敬揚先生頒發。

過去三十年，協會為推動香港公共關係行業的專業發展奠定了堅實基礎。踏入全新的發展階段，協會將以「傳承與創新」為核心，不僅繼續為從業員提供優質的交流與學習平台，更將帶領業界積極應對數碼化及人工智能時代下的新挑戰。



香港公共關係專業人員協會周年大會晚宴上資深會員、基督為本基金創辦人盧炳松先生發表主題演講。

香港公共關係專業人員協會會長趙敬揚先生在致辭時表示：「繼去年我們歡慶協會成立30周年，今年我們正式踏入協會發展的新篇章。三十年的積累讓我們擁有堅實的基礎，面對未來，公關行業已蛻變為企業戰略與品牌塑造的核心力量。特別鳴謝陳祖澤博士及關則輝教授，憑藉他們的遠見與豐富的經驗，帶領協會邁向新高峰，繼續發揮『聯通業界，成就卓越』的精神，為香港以至大中華區的公關行業創造更大價值。」



香港公共關係專業人員協會周年大會其中出席創會會員合影，(左起)：鍾慕貞女士、雷淑雯女士、關則輝教授、鄭景鴻博士，以及關月嫦女士。

香港公共關係專業人員協會執行委員會成員 2026-2027



