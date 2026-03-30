郭廣昌致股東信：「晴天修屋頂」需要底氣，復星要走更穩更遠的路

香港2026年3月30日 /美通社/ -- 復星國際有限公司 (HKEX: 0656)董事長郭廣昌今天發表致股東的信，闡述公司的戰略方向、成就及未來計劃。 尊敬的各位股東： 今日，我想和各位股東坦誠交流，聊聊復星2025年走過的路、我們的想法，以及接下來的方向。 2025年本公司錄得歸屬於母公司股東之虧損人民幣234億元，需要說明的是，這次虧損並非經營基本面惡化，核心源於董事會出於審慎的原則，對本公司過往發展過程中的部分項目作出的非現金減值計提；同時也涉及部分非核心業務板塊的商譽和無形資產減值。這次計提不會影響本公司日常經營、現金流及業務運轉，醫藥、保險等核心業務仍在穩健的增長中。

虧損總是不好的，這樣的業績表現在復星三十多年的發展歷程上也是前所未有的。雖然虧損主要是非現金損失，但沒能實現盈利預期，作為本公司董事長和創始人，我要對所有關心復星發展的股東和合作夥伴致以深深的歉意。過去復星特別勇敢，做了很多嘗試，有成功的，也有失敗的，總體付了不少學費。過去幾年，中國的房地產行業遇到了宏觀的結構性調整。雖然房地產在復星的業務佔比並不大，但市場和投資人也一定有疑慮：復星的房地產項目就沒有遇到挑戰和壓力嗎？復星歷史發展上有過這麼多的投資項目，難道都是順風順水的嗎？答案當然不會是這麼簡單。回過頭看，我們過往佈局的一些項目，確實在當前的市場形勢和我們投資之初存在價值的偏差，因此，董事會審慎選擇完成這次資產減計，讓復星可以更好地集中資源、集中精力，投向高增長核心賽道。當前全球經濟在波動中醞釀機遇、中國創新產業迎來發展趨勢，此時深化佈局，既能優化資產結構，更能佔穩行業先機，讓復星更輕盈、健康、可持續。

從經營的基本面角度來看，2025年，復星全年營收達到人民幣1,734億元，海外收入佔比達到54.7%。經營活動現金流淨額保持正向流入，平均債務成本持續優化，標普等評級機構維持穩定評級，融資能力與渠道均暢通，我們有優質和紮實的資產，能為未來發展提供很好的基礎。四大核心企業——復星醫藥、豫園股份、復星葡萄牙保險和復星旅文總收入達到人民幣1,282億元，佔本集團總收入的比重同比上升3個百分點，達到74%。 正是有這樣的家底，以及合作夥伴一如既往的支持，才讓我們有底氣和決心，選擇「晴天修屋頂」，在此時放下包袱，去追求未來可預見、可持續的增長，要把我們的核心主業做好，做深、做透，這是復星下一階段要走得更穩、更遠的路。

以創新驅動，推動聰明創新和整合式創新 不出海，就出局；創新也一樣——不創新，就出局。在這個快速迭代的時代，一定要堅持創新，而且是聰明的創新：要和別人合作，向別人學習。創新不是單打獨鬥，更不是閉門造車。所以我一直強調「整合式創新」，依託「全球研發+全球BD」兩大能力打造創新體系。 2026年，我們將更加堅定地把創新放在第一位，推動復星從規模擴張轉向質量提升，從資源整合轉向價值創造。 醫藥創新是我們一直以來的堅持。早在2006年，我們就開始系統佈局醫藥研發，從最早的高價值仿製藥起步，一步步走向真正的創新。2019年，中國首款生物類似藥漢利康®獲批上市，這是一個重要里程碑。再到2023年復宏漢霖開始盈利，我們實際上走了17年。我們始終堅持「總是要去治癒」的初心，要讓大家活到121歲。

現在回頭看，我們已經有近70項在研創新藥項目（按適應症計算），構建起「早期前沿佈局、中期潛力驗證、臨床後期放量」的階梯式管線格局。通過持續豐富創新產品儲備，全面加速創新技術與產品的臨床轉化和商業化，目前有多個重磅潛力品種在儲備中。 像復宏漢霖，已經實現生物類似藥和創新藥的雙輪驅動，漢利康®、漢曲優®、漢斯狀®等核心產品在全球約60個國家和地區獲批上市。漢斯狀®不僅在歐洲上市，還進入了德國、意大利、西班牙等7國醫保。復星醫藥圍繞腫瘤（實體瘤、血液瘤）、免疫炎症、神經退行性疾病等核心治療領域，已逐步構建高價值管線組合。未來，將持續加強抗體、抗體偶聯藥物（ADC）、小分子、細胞治療等核心技術平台能力，積極拓展核藥、小核酸等前沿技術的佈局，完善研發產業鏈。現在我們正在籌劃分拆疫苗業務平台復星安特金到香港上市，通過資本市場的平台，提升它的治理水平和可持續發展能力，相信能為股東創造更大價值。

說到AI，我這幾年一直在關注。但我們不追大模型的概念，AI不是用來裝飾門面的，我關心的是AI能不能解決實際問題。現在我們確實做到了一些：復星醫藥的PharmAID®醫藥智能平台，實現T+1數據更新，把藥物研發速度提上來了；復星旅文的AI G.O智能體，讓文旅服務更貼心。更重要的是，AI已經融入到復星的日常運營，決策效率提升了，運營成本優化了。未來，我們還會繼續投入，讓AI真正成為我們做事的工具，要效率最大化。 復星一直很注重生態思維，我們覺得創新不是單打獨鬥，可以通過生態協同來做。復星聯合健康保險的「瑞星保」就是一個例子：通過「保險+產業」的模式，把保險服務和瑞金醫院等頂級醫療資源、醫藥、健康、消費等核心資源整合在一起。讓保險成為鏈接生態、服務家庭用戶的載體，把生態優勢變成產品競爭力。未來，我們還會推出更多融合生態資源、滿足用戶需求的產品，服務更多家庭，這是我們最根本的幸福感來源。

創新這件事，越做越年輕——復星34年了，但我們依然像創業第一天那樣，對新技術、新機會、新產品保持飢餓感。 深化全球化運營：從產業佈局，邁向產品與品牌全球化 復星的全球化，是從2007年在香港聯交所上市開始的。那時候我們用股權和債權投資的方式，開始在海外做產業佈局。一路走來，我們的全球化經歷了三個階段：從「中國專家加全球能力」，到「中國動力嫁接全球資源」，再到「全球資源嫁接中國能力」。這不只是簡單的換個說法，而是反映了復星全球化能力的不斷進化。最早是產業佈局，然後是能力建設，再到今天，我們真正在全球範圍內把運營和投資結合起來。

保險這塊，我們2014年收購的復星葡萄牙保險，現在已經不是當初簡單的「買下來」，而是深耕本土市場的同時，並賦能推動其業務拓展到葡萄牙本土外的歐洲、拉美、非洲等區域。復星葡萄牙保險2025年實現歸屬於母公司股東之利潤約歐元2.01億元，國際業務佔合併總業務規模超過30%。國內兩家保險公司也經過了多年積累，盈利規模與質量都上了新台階——復星聯合健康保險2025年保險業務收入達人民幣78.4億元，同比增長50.1%，全年實現淨利潤人民幣1.39億元，連續五年盈利；復星保德信人壽2025年規模保費達人民幣132.8億元，同比增長41.6%，實現淨利潤人民幣6.5億元，同比大幅增長492%。在保險主業發展的同時，我們也注意到，當前大環境下，不少具備長期價值挖掘潛力的存量資產，正等待透過改造升級、良好營運來煥發新生。其中有些資產不僅有穩定現金流、長期回報基礎，還有明確的風險邊界，能為包括保險機構在內的長期資金配置提供一定的參考。

再說消費。豫園股份加快產品創新與渠道優化，旗下的餐飲品牌松鶴樓在英國倫敦開設首家海外門店，珠寶品牌老廟在馬來西亞吉隆坡開設海外首店。復星旅文以Club Med為核心，堅定推進精益管理，Club Med國內五家「一價全包」度假村春節核心假期六日平均入住率達90%；三亞亞特蘭蒂斯春節假期九日總營業額突破人民幣1.24億元，同比增長20%，創下歷史最佳春節表現。 智造板塊，海南礦業根植海南，面向全球，聚焦戰略性礦產資源的最上游勘探、開採、加工及銷售，已構建起橫跨中國、東南亞、西非及中東的全球化佈局，礦產品種涵蓋鐵礦石、鋰礦、石油、天然氣等多種戰略性礦產資源，2025年依託海外資源項目的穩步落地，境外資產佔比提升至46.04%。

更重要的是，我們的全球化已經從「買全球」進入「賺全球」的3.0時代——我們的產品、品牌、服務正在走向世界。復宏漢霖的漢曲優®、漢斯狀®等產品，海外收入佔比不斷提升；我們的國家級非遺文化項目豫園燈會，中華老字號老廟、松鶴樓及南翔饅頭店，舍得酒等，也在海外市場獲得越來越多家庭的認可。所以復星的全球化不是選擇，而是必然。這條路我們已經走通了，未來還會走得更遠。 堅守初心，堅持長期主義 復星始終堅守的初心，就是做對的事、做難的事、做需要時間積累的事。

我們一直說，要站在價值的地板上與週期共舞。企業價值的波動，往往是三個週期的疊加：產業週期、資本市場週期、企業自身週期。前兩個週期我們很難左右，只能耐心地等。我們能改變的，是企業自身的週期。管得好不好，找沒找到對的人，這是可以通過每天的經營管理去改善的。而耐心地等，需要時間，需要長期資本。復星要成為什麼樣的企業？我們要有足夠的長期資金支持發展，具備穿越週期的能力；同時要有不斷對企業進行產業改造的能力。

正因如此，我們永遠要堅持長期主義。長期主義不是簡單的「等」，而是在等的過程中持續提升企業自身的價值。在等產業週期和資本市場週期的過程中，先把企業自身週期管理好。這就是復星穿越週期的密碼，是我們堅持了三十多年、並將繼續堅持的長期主義。 商業向善是我們的初心，在過去的三十多年裡，無論在哪個週期，我始終相信，企業創造的價值不僅來自產品，更來自於生命的溫度，社會的責任。復星醫藥一直在努力推動青蒿素類藥物在全球的可及性，除了通過技術創新提升藥物質量，我們和全球多個公益組織合作，在非洲當地建立供應網絡，讓不發達地區的孩子用得起、用得到救命藥，打通最後一公里很難，但每多一瓶藥，說不定就可以多救一個孩子。再說漢斯狀®，胃癌的傳統化療副作用大，很多患者因此放棄治療，我們用15年時間研發漢斯狀®，開創胃癌治療無化療時代，讓患者不僅活得更長，更能活得有尊嚴，甚至帶來治癒的希望；我們深耕多年的鄉村醫生項目，針對偏遠地區「小病拖成大病」的現狀，紮根16個省的78個重點幫扶縣，支持2.5萬名鄉村醫生，惠及中西部300萬基層家庭。這不是一次性的幫扶，而是長期堅守，守護那些無法前往大城市的留守老人和兒童。

ESG的理念也已經融入復星發展的每個環節。我們積極推進碳中和，在綠色能源、節能減排、環保材料等方面持續投入；堅持合規經營，提升信息披露透明度，讓股東和社會各界都能更清晰地了解復星。一家優秀的企業，要在創造商業價值的同時，對社會和環境負責。 各位股東、朋友們，「晴天修屋頂」需要勇氣與定力。我們的核心產業穩健、流動性充足、銀企關係穩固，這是我們完成此次大額計提的底氣。本公司近期公告，大股東和管理層計劃增持本公司股份，也將推進本公司股份回購，加上核心業務持續增長、戰略規劃清晰落地，我們有信心推動股價回歸合理價值，切實保障股東長期利益。我們的中期財務目標規劃如下：力爭推動逐步恢復人民幣百億利潤規模；集團層面目標回籠人民幣600億資金，將集團層面總負債降至人民幣600億以下，力爭達成投資級評級。